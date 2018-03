Trương Thị May khăn gói lên Đà Lạt tham gia phim điện ảnh mới

Diện chiếc áo thun dài tay màu sắc trẻ trung cùng chiếc váy xếp ly nữ tính, Trương Thị May khoe khéo hình ảnh mới mẻ của mình và sự biến hóa liên tục mỗi khi xuất hiện. Người đẹp không giấu sự hào hứng khi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị đáp chuyến bay cùng đoàn phim đến thành phố hoa Đà Lạt để tham gia dự án điện ảnh mới của mình. Lần gần nhất á hậu Trương Thị May góp mặt trong một dự án điện ảnh là từ năm 2009 khi cô đảm nhận vai chính bộ phim Đường đua của đạo diễn Nguyễn Trọng Hải. Trong năm 2011, May cũng có góp mặt trong bộ phim truyền hình dài 30 tập của đạo diễn Nguyễn Thành Vinh - Châu Sa. Từ đó cho đến nay, May từng có nhiều lời mời, cơ hội được tiếp xúc với nhiều kịch bản của một số đạo diễn, trong đó có những người May rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Trương Thị May chia sẻ: “May rất tiếc vì thời gian không phù hợp, một số phim lại yêu cầu "cảnh nóng" nên May không có dịp tham gia. Tuy nhiên, riêng năm 2018, với lần trở lại màn ảnh rộng này, May rất hào hứng và kỳ vọng sẽ là một năm “bùng nổ” của bản thân.” Trong phim Giấc mơ thứ 7 , May là một cô giảng viên tập sự, lớn lên từ trại mồ côi. Chính hoàn cảnh đặc biệt đó tạo ra một nhân vật với rất nhiều cảm xúc trái ngược đan xen. Trương Thị May tiết lộ ở bộ phim này cô được thỏa sức thể hiện khả năng của mình với rất nhiều đất diễn mà đạo diễn đã dành cho… Trong thời gian tới, Trương Thị May sẽ cùng đoàn phim có hành trình nhiều ngày thực hiện các cảnh quay tại Đà Lạt. Á hậu khẳng định cô sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành trọn vẹn vai diễn và để lại ấn tượng đẹp với khán giả.

