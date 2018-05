Trương Thị May quyền quý, kiêu sa trong tà áo dài truyền thống

Tối 1/5, Á hậu Trương Thị May đã xuất hiện và tham gia vị trí vedette show trình diễn thời trang của NTK Đinh Văn Thơ. Á hậu được lựa chọn mặc bộ trang phục được thiết kế chỉn chu và sử dụng nhiều kỹ thuật thêu may tỉ mỉ. Trương Thị May quyền quý, kiêu sa trong tà áo dài đen sang trọng, đài các. Trương Thị May cũng ghi điểm khi có phần thể hiện tròn trịa trên sân khấu. Thần thái lôi cuốn của người đẹp trên sân khấu. Trương Thị May vừa lấn sân sang điện ảnh khi tham gia trong bộ phim "Giấc mơ thứ 7", Trong phim cô hóa thân thành một cô giảng viên tập sự, lớn lên từ trại mồ côi. Chính hoàn cảnh đặc biệt đó tạo ra một nhân vật với rất nhiều cảm xúc trái ngược đan xen. Trương Thị May tiết lộ ở bộ phim này cô được thỏa sức thể hiện khả năng của mình với rất nhiều đất diễn mà đạo diễn đã dành cho… Trong thời gian tới, Á hậu khẳng định cô sẽ dành cho khán giả nhiều bất ngờ hơn nữa../.

