Tzuyu TWICE vượt Lisa giành danh hiệu Gương mặt đẹp nhất thế giới

Nữ ca sĩ Tzuyu, thành viên nhóm nhạc nữ TWICE đã xuất sắc vượt qua hàng loạt mỹ nhân đình đám để dẫn đầu BXH top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2019 do TC Candler bình chọn. Em út của TWICE sở hữu một khuôn mặt thanh tú với từng đường nét hoàn hảo. Từ năm 2015 đến nay, Tzuyu đã liên tục góp mặt trong top 100 khuôn mặt đẹp nhất thế giới.