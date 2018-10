Vợ cũ Johnny Depp xinh đẹp trên thảm đỏ với váy xẻ sâu

Amber Heard là một trong những ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải thưởng Âm nhạc Mỹ 2018 - American Music Awards 2018 tối qua (9/10) tại Nhà hát Microsoft ở Los Angeles. Nữ diễn viên đẹp lộng lẫy với bộ đầm cắt xẻ gợi cảm đến từ thương hiệu Ralph & Russo. Nhan sắc quyến rũ của nữ diễn viên 32 tuổi. Sắp tới, Amber Heard sẽ tái ngộ khán giả với vai diễn Mera - người tình của siêu anh hùng Aquaman trong bộ phim mới về nhân vật này của hãng DC. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên 30 tuổi hoá thân vào vai nữ siêu anh hùng trên màn ảnh rộng. Trong truyện tranh, Mera được miêu tả là một nữ chiến binh hùng mạnh, sau này sẽ trở thành vợ của hoàng tử xứ Atlantis - Arthur Curry (Aquaman), do Jason Momoa thủ vai. Mera có khả năng điều khiển nước và có thể rút hết nước trong người của đối phương. Vợ cũ của tài tử Johnny Depp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2004 nhưng nhiều năm sau, với vai chính trong phim kinh dị "All the boys love Mandy Lane", cô mới thật sự nổi tiếng. Mới đây cô có một vai phụ trong bộ phim "The Danish Girl" (2016).

