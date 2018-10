Võ Hoàng Yến,Nam Trung trình diễn catwalk khai mạc tuần lễ thời trang

Tối 25/10, mentor Võ Hoàng Yến và host Nam Trung tại The Face 2018 là hai người sải bước đầu tiên trên sàn catwalk của Vietnam International Fashion Week (VIFW) Thu Đông 2018 diễn ra tại Hà Nội. Những bước di chuyển của siêu mẫu có tiếng Võ Hoàng Yến luôn mê hoặc người xem. Thần thái và khả năng catwalk của Võ Hoàng Yến là điều không ai có thể phủ nhận. Có thể nói những gì Võ Hoàng Yến thể hiện trên sàn diễn đều khiến khán giả không thể rời mắt. Khán giả cũng đã phải bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của host Nam Trung trong chương trình The Face 2018. Nam Trung thường được biết đến trong vai trò là BGK tại các cuộc thi người mẫu, chứ ít ai thấy anh trình diễn trên sàn catwalk. Phần khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2018 Thu Đông thật ấn tượng trước sự xuất hiện của Võ Hoàng Yến và Nam Trung. Tùng Leo và Phí Thùy Linh đảm nhiệm vai trò MC của chương trình. Đến tham dự còn có sự xuất hiện của Á hậu Huyền My. Á hậu Hoàng Oanh. Nữ ca sĩ Min. Hot girl Tâm Tít./.

