Vũ Cát Tường nhuộm tóc bạch kim, diện vest với loạt biểu cảm đáng yêu

Vũ Cát Tường đã có trọn một ngày để quậy tưng bừng cùng các khán giả của mình ở Hà Nội. Nữ ca sĩ càng gây ấn tượng mạnh khi chọn cho mình trang phục vest tông màu đỏ - đen xuất hiện trong đêm nhạc. Mặc dù là ngày lễ hội nhưng nữ ca sĩ vẫn chăm chỉ chạy show chứ không dành thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Là người đi tiên phong trong việc lột tả cảm xúc bài hát của mình bằng mùi hương, chai nước hoa đầu tiên mang tên Come back home trong BST nước hoa The Notes by Vu Cat Tuong chính thức ra mắt vào ngày 18/12 và chỉ trong 24h đầu tiên mở bán, có hơn 1000 chai nước hoa được khán giả đặt mua và hoàn thành việc thanh toán. Buổi kí tặng khán giả tại Hà Nội thu hút gần 200 khán giả, nhiều người không ngại xếp hàng đợi gặp Vũ Cát Tường bất chấp nhiệt độ ở Hà Nội đang ở mức khá thấp. Vũ Cát Tường gây bất ngờ khi trình diễn hai bản hit của mình là Don't you go và Come back home khiến khán giả phấn khích dẫn đến tình trạng trung tâm thương mại như vỡ trận vì lượng khán giả kéo đến xem Vũ Cát Tường hát ngày càng đông. Rất đông fan bao quanh giọng ca Come back home để được đứng gần thần tượng hơn và tận tay đưa nước hoa để nữ ca sĩ kí tặng. Nhiều khán giả không khỏi thích thú vì sự thân thiện, dễ gần của nữ HLV Giọng hát Việt nhí 2017. Vũ Cát Tường chia sẻ: "Tường thật sự rất hạnh phúc khi ‘đứa con đầu lòng’ của mình - chai nước hoa Come back home được nhiều khán giả ủng hộ đến vậy. Lúc nghe con số pre-order sau vài giờ mở bán, Tường cảm thấy rất bất ngờ. Đây sẽ là động lực để Tường thực hiện thêm nhiều dự án khác đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả dành cho mình trong năm sau”. Vũ Cát Tường thu hút nhiều sự chú ý của các bạn trẻ tại đây bởi mái tóc màu trắng nổi bật. Vũ Cát Tường gây thiện cảm bằng sự hòa đồng, dễ gần. Loạt biểu cảm đáng yêu của nữ ca sĩ... Nữ ca sĩ cũng có thêm một buổi kí tặng nước hoa khác dành cho khán giả tại Aeon Mall Bình Dương vào ngày 30/12./.

