Nghị quyết 28 về phát triển văn hóa sẽ được triển khai đồng bộ trên toàn quốc

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định cụ thể, đầy đủ, toàn diện các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Nghị quyết; Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Nghị quyết. Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành Nghị quyết trong giai đoạn hiện nay.

Kế hoạch đưa ra 7 nội dung nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Theo đó, trong quý II, III, IV/2026, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức hội nghị triển khai thi hành Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến cho các bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt thi hành Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ quan, đơn vị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương, bộ, ngành liên quan; cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng Kế hoạch truyền thông nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành đến người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thời gian thực hiện trong quý II, III, IV/2026.

Đồng thời, trong thời gian trên, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức phù hợp.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, cơ quan có liên quan và địa phương lồng ghép truyền thông, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn thi hành và truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài theo Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 27/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng 5 Nghị định sau của Chính phủ gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam; ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn; Nghị định về Hạ tầng văn hóa số; ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn; Nghị định quy định về phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn đối với viên chức, người lao động hoạt động đặc thù về nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang; ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn; Nghị định về Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số; ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn; Nghị định về công nghiệp văn hóa. Thời gian hoàn thành 4 Nghị định đầu tiên là trước ngày 01/7/2026. Riêng Nghị định thứ 5 về công nghiệp văn hóa thời gian hoàn thành trong tháng 12/2026.

Trong Quý II, III, IV/2026 và các năm tiếp theo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác liên quan văn hóa ở các cơ quan trung ương và địa phương. Hình thức tổ chức có thể trực tiếp hoặc trực tuyến. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác liên quan đến văn hóa ở địa phương. Hình thức tổ chức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Kế hoạch cũng nêu rõ, hàng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tổ chức thi hành Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ 5 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thi hành Nghị quyết.