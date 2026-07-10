English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghĩa trủng Gò Đồ được công nhận Di tích lịch sử

Thứ Sáu, 12:30, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (10/7), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVTN phường An Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố Nghĩa trủng Gò Đồ.

Nghĩa trủng Gò Đồ nằm trên địa bàn phường An Khê, thành phố Đà Nẵng. Đây là nơi yên nghỉ của gần 2.000 nghĩa sĩ hy sinh trong trận đầu đánh Pháp (1858-1860), và các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 96 cùng dân làng Nghi An.

nghia trung go Do duoc cong nhan di tich lich su hinh anh 1
Hội đồng Chư phái tộc làng Nghi An và nhân dân phường An Khê thực hành nghi lễ truyền thống tại Di tích lịch sử Nghĩa trủng Gò Đồ

Trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860), làng Nghi An trở thành một vị trí quân sự trọng yếu trong hệ thống phòng thủ của triều Nguyễn. Tại đây, Thống chế Lê Đình Lý đã chọn làm nơi đặt đại bản doanh quân thứ Hòa Vang, chỉ huy lực lượng phòng thủ ở mặt trận phía tây Đà Nẵng. Sau đó, dưới sự chỉ huy của danh tướng Nguyễn Tri Phương, khu vực làng Nghi An tiếp tục được xây dựng thành một trung tâm phòng thủ quan trọng với Đại đồn tại làng Nghi An và hệ thống trường lũy liên hoàn kéo dài từ núi Phước Tường đến sông Hàn. Từ hệ thống phòng thủ này, quân dân ta đã góp phần làm thất bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của liên quân xâm lược, buộc chúng phải rút khỏi Đà Nẵng vào tháng 3/1860, chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 19 tháng tại đây.

nghia trung go Do duoc cong nhan di tich lich su hinh anh 2
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao quyết định bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố Nghĩa trủng Gò Đồ

Sau khi chiến sự kết thúc, triều đình cùng nhân dân địa phương đã xây dựng Nghĩa trủng Hòa Vang để quy tập hàng ngàn hài cốt nghĩa sĩ và dân binh hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Đà Nẵng. Ban đầu nghĩa trủng được đặt tại khu vực Trung Bỏ thuộc làng Nghi An. Đến khoảng năm 1920 và năm 1940, do việc xây dựng và mở rộng sân bay Đà Nẵng, nghĩa trủng được di dời về hai khu vực: Một phần chuyển về Hóa Khuê Trung, hình thành Nghĩa trủng Hòa Vang hiện nay; một phần chuyển về khu Gò Đồ thuộc làng Nghi An, hình thành Nghĩa trủng Gò Đồ hiện nay.

nghia trung go Do duoc cong nhan di tich lich su hinh anh 3
Thực hành nghi lễ truyền thống tại Di tích lịch sử Nghĩa trủng Gò Đồ
nghia trung go Do duoc cong nhan di tich lich su hinh anh 4
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu

Nghĩa trủng Gò Đồ có diện tích 2.100 m2, gồm các hạng mục chính: khu mộ âm linh (gồm 10 ngôi mộ âm linh tập thể và 02 ngôi mộ cá nhân), mộ liệt sĩ “Bộ đội bất diệt” và miếu thờ âm linh. Nghĩa trủng Gò Đồ gắn với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tại Đà Nẵng (1858-1860 và 1946-1947). Nghĩa trủng Gò Đồ hiện do Hội đồng Chư phái tộc làng Nghi An quản lý, các hoạt động thờ cúng và lễ nghi truyền thống được duy trì thường xuyên.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, tấm bằng di tích hôm nay không chỉ tôn vinh một di tích, mà còn nhắc chúng ta về trách nhiệm gìn giữ ký ức, đạo lý tri ân và truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau: “Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý di sản văn hóa càng cần rõ trách nhiệm, gần cơ sở và kịp thời hơn. Tôi đề nghị phường An Khê sớm kiện toàn tổ chức quản lý di tích theo Quy chế của thành phố; phân công rõ người, rõ việc; tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng Chư phái tộc làng Nghi An và cộng đồng trong việc trông coi, hương khói, duy trì các sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống. Địa phương cần nghiên cứu phương án bảo tồn, tôn tạo di tích theo hướng thiết thực, lâu dài”.

Sung than cong ben trong Thanh Dien Hai.jpg

Đà Nẵng chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử

VOV.VN - Những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng triển khai các dự án trùng tu, tôn tạo di tích, kết hợp với nhu cầu phát triển du lịch, tăng cường tính giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Các di tích lịch sử là chứng tích cho một quá khứ vươn lên kiên cường của mảnh đất này. 

Thành Long/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng xây dựng công viên bên ngoài Nghĩa trủng Hòa Vang
Đà Nẵng xây dựng công viên bên ngoài Nghĩa trủng Hòa Vang

VOV.VN - Ngày 12/2, thành phố Đà Nẵng khởi công xây dựng công trình mở rộng bên ngoài Nghĩa trủng Hòa Vang, quận Cẩm Lệ. Đây là công trình văn hóa tiêu biểu nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di tích văn hóa truyền thống, góp phần khai thác tiềm năng phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn.

Đà Nẵng xây dựng công viên bên ngoài Nghĩa trủng Hòa Vang

Đà Nẵng xây dựng công viên bên ngoài Nghĩa trủng Hòa Vang

VOV.VN - Ngày 12/2, thành phố Đà Nẵng khởi công xây dựng công trình mở rộng bên ngoài Nghĩa trủng Hòa Vang, quận Cẩm Lệ. Đây là công trình văn hóa tiêu biểu nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di tích văn hóa truyền thống, góp phần khai thác tiềm năng phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn.

Đà Nẵng ưu tiên nguồn lực đầu tư cho bảo tồn di tích lịch sử
Đà Nẵng ưu tiên nguồn lực đầu tư cho bảo tồn di tích lịch sử

VOV.VN - Nếu như kinh tế là động lực để phát triển thì văn hóa được xem là nền tảng, là gốc rễ để sự phát triển đó đi đúng hướng, bền vững. Sau giai đoạn chú trọng phát triển kinh tế, Đà Nẵng đã và đang ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư cho bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Đà Nẵng ưu tiên nguồn lực đầu tư cho bảo tồn di tích lịch sử

Đà Nẵng ưu tiên nguồn lực đầu tư cho bảo tồn di tích lịch sử

VOV.VN - Nếu như kinh tế là động lực để phát triển thì văn hóa được xem là nền tảng, là gốc rễ để sự phát triển đó đi đúng hướng, bền vững. Sau giai đoạn chú trọng phát triển kinh tế, Đà Nẵng đã và đang ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư cho bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Đà Nẵng “sửa sai” với di tích để bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử
Đà Nẵng “sửa sai” với di tích để bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử

VOV.VN -  Những năm gần đây, người dân và chính quyền thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực “sửa sai”, gìn giữ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử.

Đà Nẵng “sửa sai” với di tích để bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử

Đà Nẵng “sửa sai” với di tích để bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử

VOV.VN -  Những năm gần đây, người dân và chính quyền thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực “sửa sai”, gìn giữ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc