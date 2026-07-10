Nghĩa trủng Gò Đồ được công nhận Di tích lịch sử

Nghĩa trủng Gò Đồ nằm trên địa bàn phường An Khê, thành phố Đà Nẵng. Đây là nơi yên nghỉ của gần 2.000 nghĩa sĩ hy sinh trong trận đầu đánh Pháp (1858-1860), và các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 96 cùng dân làng Nghi An.

Hội đồng Chư phái tộc làng Nghi An và nhân dân phường An Khê thực hành nghi lễ truyền thống tại Di tích lịch sử Nghĩa trủng Gò Đồ

Trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860), làng Nghi An trở thành một vị trí quân sự trọng yếu trong hệ thống phòng thủ của triều Nguyễn. Tại đây, Thống chế Lê Đình Lý đã chọn làm nơi đặt đại bản doanh quân thứ Hòa Vang, chỉ huy lực lượng phòng thủ ở mặt trận phía tây Đà Nẵng. Sau đó, dưới sự chỉ huy của danh tướng Nguyễn Tri Phương, khu vực làng Nghi An tiếp tục được xây dựng thành một trung tâm phòng thủ quan trọng với Đại đồn tại làng Nghi An và hệ thống trường lũy liên hoàn kéo dài từ núi Phước Tường đến sông Hàn. Từ hệ thống phòng thủ này, quân dân ta đã góp phần làm thất bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của liên quân xâm lược, buộc chúng phải rút khỏi Đà Nẵng vào tháng 3/1860, chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 19 tháng tại đây.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao quyết định bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố Nghĩa trủng Gò Đồ

Sau khi chiến sự kết thúc, triều đình cùng nhân dân địa phương đã xây dựng Nghĩa trủng Hòa Vang để quy tập hàng ngàn hài cốt nghĩa sĩ và dân binh hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Đà Nẵng. Ban đầu nghĩa trủng được đặt tại khu vực Trung Bỏ thuộc làng Nghi An. Đến khoảng năm 1920 và năm 1940, do việc xây dựng và mở rộng sân bay Đà Nẵng, nghĩa trủng được di dời về hai khu vực: Một phần chuyển về Hóa Khuê Trung, hình thành Nghĩa trủng Hòa Vang hiện nay; một phần chuyển về khu Gò Đồ thuộc làng Nghi An, hình thành Nghĩa trủng Gò Đồ hiện nay.

Thực hành nghi lễ truyền thống tại Di tích lịch sử Nghĩa trủng Gò Đồ

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu

Nghĩa trủng Gò Đồ có diện tích 2.100 m2, gồm các hạng mục chính: khu mộ âm linh (gồm 10 ngôi mộ âm linh tập thể và 02 ngôi mộ cá nhân), mộ liệt sĩ “Bộ đội bất diệt” và miếu thờ âm linh. Nghĩa trủng Gò Đồ gắn với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tại Đà Nẵng (1858-1860 và 1946-1947). Nghĩa trủng Gò Đồ hiện do Hội đồng Chư phái tộc làng Nghi An quản lý, các hoạt động thờ cúng và lễ nghi truyền thống được duy trì thường xuyên.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, tấm bằng di tích hôm nay không chỉ tôn vinh một di tích, mà còn nhắc chúng ta về trách nhiệm gìn giữ ký ức, đạo lý tri ân và truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau: “Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý di sản văn hóa càng cần rõ trách nhiệm, gần cơ sở và kịp thời hơn. Tôi đề nghị phường An Khê sớm kiện toàn tổ chức quản lý di tích theo Quy chế của thành phố; phân công rõ người, rõ việc; tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng Chư phái tộc làng Nghi An và cộng đồng trong việc trông coi, hương khói, duy trì các sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống. Địa phương cần nghiên cứu phương án bảo tồn, tôn tạo di tích theo hướng thiết thực, lâu dài”.