中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhà ga đẹp nhất Việt Nam kết nối văn hóa với "người anh em" tại Pháp

Thứ Năm, 20:08, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/5/2026, lễ ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt (Việt Nam) và ga Trouville-Deauville (Pháp) được tổ chức ở Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác về quản lý, khai thác nhà ga cũng như quảng bá văn hóa, du lịch giữa hai bên.

Tọa lạc trên cao nguyên Lâm Viên, ga Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) từ lâu đã được mệnh danh là nhà ga cổ kính và đẹp nhất Việt Nam. Được xây dựng trong giai đoạn 1932 - 1938 bởi các kiến trúc sư người Pháp, công trình này sở hữu phong cách kiến trúc độc đáo. Thiết kế của nhà ga là sự kết hợp hài hòa giữa nét kiến trúc nhà ga miền Nam nước Pháp và bản sắc văn hóa Tây Nguyên thông qua hình ảnh ba mái chóp cách điệu từ đỉnh núi Langbiang.

nha ga dep nhat viet nam ket noi van hoa voi nguoi anh em tai phap hinh anh 1
Nhà ga Trouville-Deauville tại Pháp (trái) và ga Đà Lạt tại Việt Nam (phải)

Sở hữu nhiều nét tương đồng với ga Đà Lạt, nhà ga Trouville-Deauville tại vùng Normandy (Pháp) được thiết kế theo cảm hứng từ phong cách kiến trúc Art Deco kết hợp với bản sắc địa phương. Cả hai nhà ga đều là những di sản văn hóa, là địa điểm đông khách du lịch, gắn liền với những chuyến tham quan, trải nghiệm và khám phá.

Tại buổi lễ, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhấn mạnh sự kết nghĩa giữa nhà ga Trouville-Deauville tại Pháp và ga Đà Lạt tại Việt Nam không chỉ là hợp tác đường sắt thuần túy, mà còn trở thành cầu nối giữa hai quốc gia, hai nền văn hóa và thể hiện tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Đây là cơ hội để hai bên tăng cường hợp tác về bảo tồn di sản, quảng bá điểm đến và đổi mới hoạt động đường sắt.

nha ga dep nhat viet nam ket noi van hoa voi nguoi anh em tai phap hinh anh 2
Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam - Ngài Olivier Brochet

Ông Phạm Viết Hùng - Trưởng Ban Kế hoạch kinh doanh (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết việc kết nghĩa với nhà ga Trouville-Deauville tại Pháp mở ra cơ hội lớn để quảng bá di sản ga Đà Lạt ra thị trường du lịch quốc tế, đặc biệt là khu vực châu Âu. Hai bên sẽ thiết lập cơ chế hợp tác lâu dài nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý, khai thác nhà ga lịch sử và cùng nhau phát triển các sản phẩm du lịch đường sắt Việt Nam - Pháp.

nha ga dep nhat viet nam ket noi van hoa voi nguoi anh em tai phap hinh anh 3
Ga Đà Lạt (Việt Nam) và ga Trouville-Deauville (Pháp) thiết lập cơ chế hợp tác lâu dài.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, ga Đà Lạt đã thu hút trên 480.700 lượt khách tham quan và phục vụ hơn 196.600 lượt hành khách đi tàu. Các dịch vụ đa dạng đã được phát triển tại ga Đà Lạt như tàu du lịch đêm, dịch vụ ẩm thực - cà phê - sự kiện, tham quan và check-in không gian di sản... Định hướng trong thời gian tới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đề xuất dự án tu bổ, tôn tạo ga Đà Lạt với mức đầu tư lớn, nhằm phát triển nơi đây thành một tổ hợp dịch vụ, thương mại và du lịch cao cấp; với tiêu chí bảo tồn nguyên trạng di sản và nâng cao giá trị khai thác du lịch.

Dalat - diem hen ly tuong cho ky.jpg

Du lịch Đà Lạt vượt khó khi sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác

VOV.VN - Việc sân bay Liên Khương dự kiến tạm dừng khai thác từ tháng 3/2026 đến cuối tháng 8/2026 đang đặt ra một bài toán lớn cho ngành du lịch Đà Lạt. Với sự chủ động của các đơn vị lữ hành và lưu trú, Đà Lạt đang nỗ lực tìm kiếm những hướng đi mới để khắc phục khó khăn và duy trì sức hút trong dịp cao điểm.

Hải Nam/VOV.VN
Tag: Pháp Đà Lạt nhà ga Đại sứ Pháp ký kết quảng bá văn hóa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Lạt chào đón du khách đến "thành phố ngàn hoa" bằng đường bộ
Đà Lạt chào đón du khách đến "thành phố ngàn hoa" bằng đường bộ

VOV.VN - Trung tâm du lịch Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang chủ động tìm giải pháp bằng các tuyến đường bộ, sau khi việc tạm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ ngày 4/3 - 25/8/2026 để sửa chữa, nâng cấp đường băng đã đặt ra nhiều thách thức.

Đà Lạt chào đón du khách đến "thành phố ngàn hoa" bằng đường bộ

Đà Lạt chào đón du khách đến "thành phố ngàn hoa" bằng đường bộ

VOV.VN - Trung tâm du lịch Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang chủ động tìm giải pháp bằng các tuyến đường bộ, sau khi việc tạm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ ngày 4/3 - 25/8/2026 để sửa chữa, nâng cấp đường băng đã đặt ra nhiều thách thức.

Du lịch Đà Lạt vượt khó khi sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác
Du lịch Đà Lạt vượt khó khi sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác

VOV.VN - Việc sân bay Liên Khương dự kiến tạm dừng khai thác từ tháng 3/2026 đến cuối tháng 8/2026 đang đặt ra một bài toán lớn cho ngành du lịch Đà Lạt. Với sự chủ động của các đơn vị lữ hành và lưu trú, Đà Lạt đang nỗ lực tìm kiếm những hướng đi mới để khắc phục khó khăn và duy trì sức hút trong dịp cao điểm.

Du lịch Đà Lạt vượt khó khi sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác

Du lịch Đà Lạt vượt khó khi sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác

VOV.VN - Việc sân bay Liên Khương dự kiến tạm dừng khai thác từ tháng 3/2026 đến cuối tháng 8/2026 đang đặt ra một bài toán lớn cho ngành du lịch Đà Lạt. Với sự chủ động của các đơn vị lữ hành và lưu trú, Đà Lạt đang nỗ lực tìm kiếm những hướng đi mới để khắc phục khó khăn và duy trì sức hút trong dịp cao điểm.

Dalattourist: 50 năm nâng tầm du lịch xanh, kiến tạo tương lai bền vững cho Đà Lạt
Dalattourist: 50 năm nâng tầm du lịch xanh, kiến tạo tương lai bền vững cho Đà Lạt

VOV.VN - Tự hào là đơn vị du lịch hàng đầu Đà Lạt với triết lý “Thiên nhiên là nền tảng và con người tạo nên giá trị”, Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) đã và đang tạo nên những trạm dừng chân xanh, nơi mỗi trải nghiệm đều gắn liền với trách nhiệm bảo tồn di sản và hệ sinh thái của cao nguyên Lâm Viên.

Dalattourist: 50 năm nâng tầm du lịch xanh, kiến tạo tương lai bền vững cho Đà Lạt

Dalattourist: 50 năm nâng tầm du lịch xanh, kiến tạo tương lai bền vững cho Đà Lạt

VOV.VN - Tự hào là đơn vị du lịch hàng đầu Đà Lạt với triết lý “Thiên nhiên là nền tảng và con người tạo nên giá trị”, Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) đã và đang tạo nên những trạm dừng chân xanh, nơi mỗi trải nghiệm đều gắn liền với trách nhiệm bảo tồn di sản và hệ sinh thái của cao nguyên Lâm Viên.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc