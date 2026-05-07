Nhà ga đẹp nhất Việt Nam kết nối văn hóa với "người anh em" tại Pháp

Tọa lạc trên cao nguyên Lâm Viên, ga Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) từ lâu đã được mệnh danh là nhà ga cổ kính và đẹp nhất Việt Nam. Được xây dựng trong giai đoạn 1932 - 1938 bởi các kiến trúc sư người Pháp, công trình này sở hữu phong cách kiến trúc độc đáo. Thiết kế của nhà ga là sự kết hợp hài hòa giữa nét kiến trúc nhà ga miền Nam nước Pháp và bản sắc văn hóa Tây Nguyên thông qua hình ảnh ba mái chóp cách điệu từ đỉnh núi Langbiang.

Nhà ga Trouville-Deauville tại Pháp (trái) và ga Đà Lạt tại Việt Nam (phải)

Sở hữu nhiều nét tương đồng với ga Đà Lạt, nhà ga Trouville-Deauville tại vùng Normandy (Pháp) được thiết kế theo cảm hứng từ phong cách kiến trúc Art Deco kết hợp với bản sắc địa phương. Cả hai nhà ga đều là những di sản văn hóa, là địa điểm đông khách du lịch, gắn liền với những chuyến tham quan, trải nghiệm và khám phá.

Tại buổi lễ, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhấn mạnh sự kết nghĩa giữa nhà ga Trouville-Deauville tại Pháp và ga Đà Lạt tại Việt Nam không chỉ là hợp tác đường sắt thuần túy, mà còn trở thành cầu nối giữa hai quốc gia, hai nền văn hóa và thể hiện tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Đây là cơ hội để hai bên tăng cường hợp tác về bảo tồn di sản, quảng bá điểm đến và đổi mới hoạt động đường sắt.

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam - Ngài Olivier Brochet

Ông Phạm Viết Hùng - Trưởng Ban Kế hoạch kinh doanh (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết việc kết nghĩa với nhà ga Trouville-Deauville tại Pháp mở ra cơ hội lớn để quảng bá di sản ga Đà Lạt ra thị trường du lịch quốc tế, đặc biệt là khu vực châu Âu. Hai bên sẽ thiết lập cơ chế hợp tác lâu dài nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý, khai thác nhà ga lịch sử và cùng nhau phát triển các sản phẩm du lịch đường sắt Việt Nam - Pháp.

Ga Đà Lạt (Việt Nam) và ga Trouville-Deauville (Pháp) thiết lập cơ chế hợp tác lâu dài.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, ga Đà Lạt đã thu hút trên 480.700 lượt khách tham quan và phục vụ hơn 196.600 lượt hành khách đi tàu. Các dịch vụ đa dạng đã được phát triển tại ga Đà Lạt như tàu du lịch đêm, dịch vụ ẩm thực - cà phê - sự kiện, tham quan và check-in không gian di sản... Định hướng trong thời gian tới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đề xuất dự án tu bổ, tôn tạo ga Đà Lạt với mức đầu tư lớn, nhằm phát triển nơi đây thành một tổ hợp dịch vụ, thương mại và du lịch cao cấp; với tiêu chí bảo tồn nguyên trạng di sản và nâng cao giá trị khai thác du lịch.