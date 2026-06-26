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Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media vụ bản quyền "Giấc mơ trưa"

Thứ Sáu, 11:57, 26/06/2026
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VOV.VN - Nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến được TAND TP Hà Nội tuyên thắng kiện trong vụ tranh chấp quyền sở hữu bài hát "Giấc mơ trưa".

Ngày 26/6, TAND TP Hà Nội công bố phán quyết sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp quyền sở hữu bản ghi âm, ghi hình giữa các nguyên đơn là nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và bị đơn là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media).

Dựa trên tài liệu chứng cứ và lời khai, tòa tuyên nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến là đồng tác giả, đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả với bài hát "Giấc mơ trưa".

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Nhạc sĩ Giáng Son (phải) và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sau phiên tòa. (Ảnh: Phú Lam)

Tòa ra phán quyết buộc BH Media phải chấm dứt ngay lập tức mọi hành vi xâm phạm quyền; gỡ bỏ hoàn toàn các thông tin xác nhận chủ sở hữu sai trái và dừng mọi hoạt động khai thác thương mại liên quan cho đến khi có sự đồng ý bằng văn bản của các đồng tác giả.

Đồng thời, tòa buộc BH Media phải thực hiện việc xin lỗi công khai nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến trên các phương tiện truyền thông, báo chí. 

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2021, nhạc sĩ Giáng Son lập kênh YouTube cá nhân để đăng tải lại các sáng tác cũ và mới của mình. Tuy nhiên, khi nhạc sĩ Giáng Son đưa ca khúc "Giấc mơ trưa" lên nền tảng Youtube, chị bất ngờ nhận được thông báo bản quyền liên quan đến BH Media.

Nhạc sĩ Giáng Son cho biết, bản ghi ca khúc "Giấc mơ trưa" do ca sĩ Khánh Linh thể hiện trong album Giáng Son phát hành năm 2007 hoàn toàn do chị đầu tư sản xuất. Sau khi ca khúc ra đời, nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh từng xin sử dụng phần phối khí để biểu diễn và thực hiện một đĩa CD do Hồ Gươm Audio phát hành.

Theo BH Media, năm 2020, công ty ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền quản lý và khai thác các bản ghi âm số từ Hồ Gươm Audio trên nền tảng YouTube, trong đó có bản ghi Giấc mơ trưa do nghệ sĩ Dương Thùy Anh thể hiện.

Trọng Phú/VOV.VN
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