Nhiều hoạt động tại Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch Lai Châu Xuân Giáp 2024

Khách du lịch đến Hội An tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023

VOV.VN - Khách trong nước và quốc tế đến tham quan thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024 tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023. Thành phố Hội An cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hoá, lễ hội dân gian đặc sắc để thu hút du khách.