Nhịp phách Kinh Bắc mang dân ca Quan họ Bắc Ninh đến với công chúng Thủ đô

Dân ca Quan họ Bắc Ninh đến gần thế hệ trẻ từ lớp học Hoàn Sơn

VOV.VN - Dân ca Quan họ Bắc Ninh đang được trao truyền tới thế hệ trẻ thông qua Câu lạc bộ Quan họ Trường Tiểu học Hoàn Sơn. Không chỉ học hát, học sinh còn được giao lưu tại các lán Quan họ ở Lễ hội Lim, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.