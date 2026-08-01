Nhịp phách Kinh Bắc mang dân ca Quan họ Bắc Ninh đến với công chúng Thủ đô

VOV.VN - Sau khi giành giải “Phim quốc tế xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Haryana lần thứ 8 hồi tháng 3 vừa qua, bộ phim “Vườn Tình yêu” (Prem Ki Surdhara - Love Garden) chính thức ra mắt khán giả toàn cầu trên nền tảng phát trực tuyến WAVES OTT của Đài Phát thanh - Truyền hình quốc gia Ấn Độ Prasar Bharati.
VOV.VN - Sau khi giành giải “Phim quốc tế xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Haryana lần thứ 8 hồi tháng 3 vừa qua, bộ phim “Vườn Tình yêu” (Prem Ki Surdhara - Love Garden) chính thức ra mắt khán giả toàn cầu trên nền tảng phát trực tuyến WAVES OTT của Đài Phát thanh - Truyền hình quốc gia Ấn Độ Prasar Bharati.
VOV.VN - Dân ca Quan họ Bắc Ninh đang được trao truyền tới thế hệ trẻ thông qua Câu lạc bộ Quan họ Trường Tiểu học Hoàn Sơn. Không chỉ học hát, học sinh còn được giao lưu tại các lán Quan họ ở Lễ hội Lim, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
VOV.VN - Dân ca Quan họ Bắc Ninh đang được trao truyền tới thế hệ trẻ thông qua Câu lạc bộ Quan họ Trường Tiểu học Hoàn Sơn. Không chỉ học hát, học sinh còn được giao lưu tại các lán Quan họ ở Lễ hội Lim, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
VOV.VN - Sau hơn 6 năm sử dụng, Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, bong tróc khiến người dân và du khách không khỏi xót xa.
VOV.VN - Sau hơn 6 năm sử dụng, Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, bong tróc khiến người dân và du khách không khỏi xót xa.
VOV.VN - Lễ hội Đền Vua bà Thủy tổ Quan họ phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh được tổ chức hàng năm không chỉ tôn kính các bậc tiền nhân, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
VOV.VN - Lễ hội Đền Vua bà Thủy tổ Quan họ phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh được tổ chức hàng năm không chỉ tôn kính các bậc tiền nhân, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
VOV.VN - Miếng trầu têm cánh phượng không chỉ là phong tục mà còn là biểu tượng văn hóa, kết tinh vẻ đẹp tinh tế, nhân hậu của người Kinh Bắc (Bắc Ninh).
VOV.VN - Miếng trầu têm cánh phượng không chỉ là phong tục mà còn là biểu tượng văn hóa, kết tinh vẻ đẹp tinh tế, nhân hậu của người Kinh Bắc (Bắc Ninh).