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Nhịp phách Kinh Bắc mang dân ca Quan họ Bắc Ninh đến với công chúng Thủ đô

Thứ Bảy, 22:21, 01/08/2026

VOV.VN - Nhịp phách Kinh Bắc là sự kiện trải nghiệm và giao lưu Quan họ Bắc Ninh diễn ra tối 1/8 tại Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Sự kiện là nhịp cầu kết nối dân ca Quan họ Bắc Ninh với công chúng thông qua những làn điệu Quan họ và chương trình giao lưu, trải nghiệm.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: VOV Nhịp phách Kinh Bắc Quan họ Bắc Ninh Quan họ làng Diềm Quan họ ở Văn Miếu hát Quan họ ở Hồ Văn Điểm đến cuối tuần Văn Miếu Điểm hẹn cuối tuần Hồ Văn chương trình nghệ thuật cuối tuần
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Trang:
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 1
Chương trình Nhịp phách Kinh Bắc được tổ chức nhằm tạo nên một không gian trải nghiệm mới mẻ, gần gũi và giàu tính tương tác, trở thành một trong những cách thức hiệu quả để gìn giữ và lan tỏa di sản tới công chúng, đặc biệt là giới trẻ và du khách.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 2
Thời gian qua, Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội đang trở thành điểm đến cuối tuần quen thuộc, hấp dẫn của người dân Thủ đô và du khách bởi những chương trình, hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 3
Với mong muốn kết nối dân ca Quan họ Bắc Ninh cùng thế hệ trẻ bằng ngôn ngữ của sáng tạo và trải nghiệm, Nhịp phách Kinh Bắc là điểm nhấn trong hành trình lan tỏa giá trị văn hóa Kinh Bắc tới người dân Thủ đô và du khách.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 4
Nhịp phách Kinh Bắc mang đến không gian Hồ Văn sự giao thoa văn hóa giữa truyền thống và hiện đại, để mỗi người tham dự không chỉ được nghe những làn điệu Quan họ, mà còn trực tiếp cảm nhận, kết nối với di sản bằng khám phá trực quan.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 5
Xuyên suốt sự kiện, người tham dự sẽ được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 6
Mỗi hoạt động đều hướng đến việc mang lại góc nhìn mới mẻ về dân ca Quan họ, giúp di sản trở nên gần gũi hơn với nhịp sống của giới trẻ.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 7
Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của các nghệ nhân dân ca Quan họ làng Diềm, các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, cùng các tiết mục dân ca Quan họ đã được thế hệ trẻ làm mới, sáng tạo, mang hơi thở hiện đại.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 8
Sự kết hợp giữa những người đang lưu giữ tinh hoa di sản và thế hệ kế cận hứa hẹn sẽ mang đến một không gian nghệ thuật giàu bản sắc, nơi giá trị truyền thống được tiếp nối bằng hơi thở đương đại.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 9
Nhịp phách Kinh Bắc kỳ vọng lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống, di sản của dân tộc tới đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 10
Những khúc Quan họ cổ hòa cùng các tiết mục mới, được các bạn trẻ thế hệ GenZ sáng tạo trên nền dân ca Quan họ mang lại nét mới mẻ cho di sản của dân tộc.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 11
Đông đảo người dân, du khách đã đến thước thức, trải nghiệm chương trình.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 12
Quan họ lời cổ luôn giành được sự quan tâm, yêu thích của khán giả Thủ đô.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 13
Một khúc biến tấu Ngồi tựa mạn thuyền được làm mới khi kết hợp với Rap và R&B.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 14
Các nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ GenZ của làng Diềm tham gia chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc.
nhip phach kinh bac mang dan ca quan ho bac ninh den voi cong chung thu do hinh anh 15
Hơn cả một sự kiện, dự án mong muốn góp phần tạo nên sự kết nối giữa di sản văn hóa và thế hệ hôm nay, để những câu hát Quan họ tiếp tục được cất lên trong đời sống bằng nhiều cách tiếp cận mới mẻ và giàu cảm hứng.

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