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Phim về Quan họ Việt Nam chính thức được công chiếu quốc tế

Thứ Bảy, 06:11, 25/07/2026
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VOV.VN - Sau khi giành giải “Phim quốc tế xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Haryana lần thứ 8 hồi tháng 3 vừa qua, bộ phim “Vườn Tình yêu” (Prem Ki Surdhara - Love Garden) chính thức ra mắt khán giả toàn cầu trên nền tảng phát trực tuyến WAVES OTT của Đài Phát thanh - Truyền hình quốc gia Ấn Độ Prasar Bharati.

Lễ công chiếu ngày 24/7 đánh dấu lần đầu tiên bộ phim “Vườn Tình yêu” được phát hành rộng rãi tới khán giả quốc tế. Đây là bộ phim do Sách Kỷ lục Ấn Độ (India Book of Records) sản xuất, dựa trên ý tưởng của Giáo sư, Tiến sĩ danh dự, nghệ sĩ Chu Bảo Quế. Bộ phim lấy cảm hứng từ Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2009 - đồng thời kể câu chuyện về tình yêu, di sản và sự kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ.

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Toàn cảnh buổi ra mắt bộ phim “Vườn Tình yêu” (Prem Ki Surdhara - Love Garden).

Giáo sư, Tiến sĩ Chu Bảo Quế không chỉ tham gia cố vấn nghệ thuật mà còn đảm nhận vai diễn trong phim, góp phần bảo đảm những làn điệu Quan họ được thể hiện đúng tinh thần nguyên bản khi đưa lên màn ảnh quốc tế.

Phát biểu tại lễ công chiếu, nghệ sĩ Chu Bảo Quế cho biết, ông mong muốn thông qua bộ phim đưa không gian văn hóa Quan họ đến gần hơn với bạn bè quốc tế, qua đó lan tỏa những giá trị về lòng nhân ái, sự thủy chung và tinh thần gắn kết giữa con người với con người.

“Tôi rất vinh dự được tham dự lễ ra mắt và công chiếu bộ phim trên toàn Ấn Độ cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Qua bộ phim, tôi cảm nhận rõ tình cảm đặc biệt giữa Việt Nam và Ấn Độ - hai quốc gia có nền văn hóa khác nhau nhưng cùng hướng đến những giá trị nhân văn. Khi nhận lời tham gia sản xuất Vườn Tình Yêu, tôi đã đề nghị đạo diễn để các diễn viên Ấn Độ hát Quan họ và giới thiệu về loại hình nghệ thuật này với mong muốn góp phần bảo tồn di sản văn hóa. Tôi rất hạnh phúc khi có thể đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị của Dân ca Quan họ Bắc Ninh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh”, nghệ sĩ Chu Bảo Quế chia sẻ.

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Giáo sư, Tiến sĩ danh dự, nghệ sĩ Chu Bảo Quế.

Cũng tại buổi lễ, đại diện nhà sản xuất, ông Biswaroop Roy Chowdhury, Tổng Biên tập Sách Kỷ lục Ấn Độ, cho biết bộ phim quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Bollywood, khắc họa một cách sinh động nền văn hóa của Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời làm nổi bật những nét tương đồng giữa hai quốc gia. Ông kỳ vọng, sau sự thành công của bộ phim, thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động tăng cường giao lưu văn hóa và tri thức giữa hai nước.

Bộ phim “Vườn Tình yêu”  kể về hành trình của một cô gái đến từ bang Madhya Pradesh của Ấn Độ đến với các sân khấu âm nhạc tại Hà Nội. Thông qua âm nhạc, nghệ thuật và những câu chuyện giàu tính nhân văn, bộ phim xây dựng một cây cầu văn hóa giữa hai nền văn minh lâu đời, tôn vinh những giá trị truyền thống và tình hữu nghị giữa Việt Nam - Ấn Độ.

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Biểu diễn văn nghệ tại lễ công chiếu
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Sự kiện thu hút đông đảo truyền thông quốc tế

Trước khi ra mắt trên nền tảng WAVES OTT - nền tảng phát trực tuyến do Đài Phát thanh - Truyền hình quốc gia Ấn Độ vận hành, hướng tới phục vụ khán giả trong nước và quốc tế, bộ phim “Vườn tình yêu” đã được trao giải “Phim quốc tế xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Haryana lần thứ 8 tại Ấn Độ. Theo ban tổ chức, tác phẩm được đánh giá cao nhờ cách khai thác giàu bản sắc văn hóa, đưa Dân ca Quan họ - di sản văn hóa của Việt Nam - trở thành sợi dây kết nối giữa hai dân tộc. Không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, “Vườn Tình yêu” còn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua sức lan tỏa của nghệ thuật.

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Phim tài liệu 27/7: Từ “Chị Năm khùng” đến “Chiến dịch 500 ngày đêm”

VOV.VN - Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức chiếu phim tài liệu 27/7 trong “Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”. Trong những thước phim lay động lòng người, bộ phim “Chị Năm khùng” góp phần hưởng ứng sâu sắc Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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