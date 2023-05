Những bom tấn điện ảnh Hàn Quốc dự đoán làm nóng phòng vé hè 2023

Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nền tảng phát trực tuyến và phim nước ngoài. Chính vì vậy, những bộ phim sắp ra mắt sẽ được coi là chất xúc tác tiềm năng, nhằm vực dậy ngành công nghiệp đang trì trệ này.

Smugglers

Mở màn cho mùa hè 2023 là bộ phim hành động tội phạm mới "Smugglers" của đạo diễn đạo diễn bom tấn "Escape from Mogadishu (2021)" Ryoo Seung Wan. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên Kim Hye Soo, Yum Jung Ah, Jo In Sung, Park Jung Min, Kim Jong Soo và Go Min Si. Phim thuộc thể loại hành động tội phạm, lấy bối cảnh những năm 1970 tại một ngôi làng nhỏ yên bình ven biển, nơi có những nữ thợ lặn. Họ luôn thu thập hải sản dưới nước để kiếm sống.

"Smugglers" thuộc thể loại hành động tội phạm.

Tuy nhiên, khi một số nhà máy bắt đầu được xây dựng gần bãi biển, mọi người bắt đầu gặp khó khăn với công việc kiếm sống của họ. Không còn cách nào khác, các thuyền viên quyết định dấn thân vào nghề buôn lậu trên sông nước để tìm đường mưu sinh. Hai nữ nhân vật chính sẽ bất ngờ bị cuốn vào một âm mưu buôn lậu tiền cược cao. "Smugglers" dự kiến ​​ra rạp vào ngày 26/7.

The Moon

Bom tấn khoa học giả tưởng "The Moon" do Kim Young Hwa - đạo diễn phía sau những phim thành công thương mại "Take off" (2009) chỉ đạo. Bộ phim kể về một người đàn ông bị bỏ lại giữa không gian vũ trụ rộng lớn sau một tai nạn và một người khác ở Trái đất đang tìm cách đưa anh trở về an toàn. Bộ phim có sự góp mặt của dàn sao gồm tài tử Seol Kyung Gu, Do Kyung Soo (D.O của EXO) và Kim Hee Ae. Trong đó cái tên D.O gây nhiều chú ý.

Bom tấn khoa học giả tưởng "The Moon".

Trước đó D.O đã từng bén duyên với màn ảnh. Dù là thần tượng lấn sân sang mảng diễn xuất nhưng từng cử chỉ, ánh mắt, diễn xuất chân thật của nam ca sĩ đã chinh phục được không ít trái tim khán giả, khiến nhiều người đều công nhận năng lực của anh. Được biết đây là lần đầu tiên D.O thử thách với vai diễn là một phi hành gia và điều này cũng không khỏi khiến nhiều fan hâm mộ háo hức chờ đợi.

Phim do Dexter Studio phụ trách hiệu ứng hình ảnh. Đây là đội ngũ từng hợp tác tạo nên "Along With The Gods" (2017-2018). "The Moon" dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 2/8.

Concrete Utopia

"Concrete Utopia" là bộ phim kinh dị về thảm họa do Um Tae Hwa - người đứng sau thành công của "Vanishing Time: A Boy Who Returned" làm đạo diễn. Phim dựa trên nội dung phần 2 bộ webtoon ăn khách "Joyful Outcast", xoay quanh câu chuyện hậu quả của một trận động đất kinh hoàng. Theo đó, "Concrete Utopia" sẽ nối tiếp câu chuyện khi những người sống sót tập trung tại tòa nhà Hwang Goong, nơi duy nhất còn trụ vững sau trận động đất tàn phá Seoul.

"Concrete Utopia" là bộ phim kinh dị về thảm họa.

Trong phim, Lee Byung Hun đóng vai chính Young Tak, vị thủ lĩnh tạm thời nhận trọng trách lãnh đạo và bảo vệ cư dân tòa nhà Hwang Goong vượt qua thảm hoạ. Park Seo Joon thủ vai Min Sung, một công chức mẫn cán và người chồng chung thủy. Anh được Young Tak lựa chọn làm người đồng đội sát cánh bên mình. Trong khi đó, Park Bo Young trở lại với vai Myung Hwa - vợ Min Sung. Cô là cựu y tá có khả năng giữ bình tĩnh ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất. Cô cũng là người chuyên chăm sóc cho những người bị thương sau vụ động đất.

Chính thức khởi quay từ ngày 16/4/2021, "Concrete Utopia" dự kiến sẽ ra rạp vào tháng 8 năm nay. Với màn kết hợp của bộ ba “bảo chứng phòng vé” xứ Hàn, tác phẩm hứa hẹn sẽ bùng nổ trên phòng vé./.