Những màn tranh tài quyết liệt trên đường đua Hội đua bò Chùa Rô năm 2026

VOV.VN - Ngày 13/9, tại sân đua bò Chùa Rô, xã An Cư, tỉnh An Giang, UBND xã An Cư cùng các đơn vị phối hợp tổ chức hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026. Thông qua hội đua bò, các giá trị văn hóa truyền thống được duy trì, tăng cường giao lưu cộng đồng và không khí vui tươi chào mừng lễ Sene Dolta của người Khmer.