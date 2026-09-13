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Chủ Nhật, 17:25, 13/09/2026

Những màn tranh tài quyết liệt trên đường đua Hội đua bò Chùa Rô năm 2026

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VOV.VN - Ngày 13/9, tại sân đua bò Chùa Rô, xã An Cư, tỉnh An Giang, UBND xã An Cư cùng các đơn vị phối hợp tổ chức hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026. Thông qua hội đua bò, các giá trị văn hóa truyền thống được duy trì, tăng cường giao lưu cộng đồng và không khí vui tươi chào mừng lễ Sene Dolta của người Khmer.
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 1
Hội đua bò năm nay có 32 đôi bò đến từ các địa phương tham gia tranh tài, gồm: xã Núi Cấm 3 đôi, phường Chi Lăng 4 đôi, phường Tịnh Biên 12 đôi và xã An Cư 13 đôi.
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 2
Đây là hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi.
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 3
Trước khi bước vào các lượt đua, những đôi bò được chăm sóc, tập luyện và làm quen với sân đua.
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 4
Trên đường đua ngập bùn nước, các tay nài điều khiển bò tăng tốc, giữ thăng bằng và phân phối sức hợp lý để hoàn thành phần thi.
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 5
Các lượt đua diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách.
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 6
Hình ảnh những đôi bò tăng tốc trên sân bùn, cùng sự tập trung cao độ của các tay nài, tạo nên nét đặc trưng của hội đua bò truyền thống.
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 7
Thông qua hội đua bò, các giá trị văn hóa truyền thống được duy trì, góp phần tăng cường giao lưu cộng đồng và tạo không khí vui tươi chào mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer.
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 8
Dắt bò vào sân chuẩn bị để thi tại sân đua bò Chùa Rô, xã An Cư, tỉnh An Giang.
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 9
Các lượt đua diễn ra sôi nổi
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 10
Thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 11
Hình ảnh những đôi bò tăng tốc trên sân bùn
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 12
Sự tập trung cao độ của các tay nài, tạo nên nét đặc trưng của hội đua bò truyền thống.
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 13
Thông qua hội đua, các giá trị văn hóa truyền thống được duy trì
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 14
Những màn tranh tài quyết liệt trên đường đua bò Chùa Rô năm 2026
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 15
Đôi bò số 08 đạt giải nhất tại hội đua bò Chùa Rô năm 2026.
nhung man tranh tai quyet liet tren duong dua hoi dua bo chua ro nam 2026 hinh anh 16
Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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