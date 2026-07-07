Nữ ca sĩ Việt duy nhất chấm thi thanh nhạc cùng chuyên gia quốc tế tại Singapore

Asia Arts Festival là cuộc thi nghệ thuật biểu diễn quốc tế được tổ chức thường niên tại Singapore từ năm 2013. Mỗi mùa giải, sự kiện quy tụ các nghệ sĩ, nhà giáo dục, chuyên gia nghệ thuật cùng đông đảo học sinh, sinh viên yêu nghệ thuật đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Trung Quốc, Nga, Đức, Scotland, New Zealand... tham gia tranh tài và giao lưu ở nhiều hạng mục như thanh nhạc, nhạc cụ, múa.

Trong vai trò mới, Bích Hồng sẽ cùng các nghệ sĩ và chuyên gia quốc tế tìm kiếm những gương mặt xuất sắc ở lĩnh vực thanh nhạc.

Ca sĩ Bích Hồng vinh dự đại diện Việt Nam trên hàng ghế giám khảo Asia Arts Festival. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về lời mời tham gia Hội đồng Giám khảo, nữ ca sĩ bày tỏ: "Tôi thực sự xúc động và vinh dự khi được Ban Tổ chức Asia Arts Festival lần thứ 13 tin tưởng mời tham gia Hội đồng Giám khảo. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi với tư cách một nghệ sĩ và giảng viên thanh nhạc, mà còn là niềm tự hào khi được đại diện cho Việt Nam đồng hành cùng các chuyên gia nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới".

Theo Bích Hồng, niềm vinh dự cũng đi kèm trách nhiệm lớn. Cô cho biết sẽ làm việc với tinh thần công tâm, khách quan và trách nhiệm cao nhất để cùng các giám khảo lựa chọn những thí sinh xuất sắc, góp phần vào sự phát triển của nghệ thuật trong khu vực và trên thế giới.

Trước khi đảm nhận vai trò giám khảo, Bích Hồng nhiều năm là giảng viên huấn luyện, trực tiếp dẫn dắt các học sinh đại diện Việt Nam tham dự Asia Arts Festival. Nhiều học trò của cô đã giành những giải thưởng cao tại cuộc thi.

Nói về kỳ vọng dành cho đoàn Việt Nam ở mùa giải năm nay, nữ ca sĩ cho biết các thí sinh Việt Nam đã tạo được nhiều dấu ấn tại Asia Arts Festival bằng tài năng, sự nghiêm túc trong học tập và bản lĩnh biểu diễn. Theo cô, điều đó cho thấy chất lượng đào tạo nghệ thuật của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên đấu trường quốc tế.

"Tôi hy vọng tại mùa liên hoan lần thứ 13, các đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng, phát huy những thành tích đã đạt được ở các mùa trước, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, bản lĩnh sân khấu và khả năng hội nhập quốc tế. Quan trọng hơn cả những giải thưởng, tôi mong các em sẽ mang đến hình ảnh một thế hệ nghệ sĩ Việt Nam tài năng, giàu bản sắc, tự tin và đầy khát vọng trên sân chơi này", Bích Hồng chia sẻ.

Thạc sĩ, ca sĩ Bích Hồng hiện là Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bên cạnh hoạt động biểu diễn ở dòng nhạc dân gian, cô còn tham gia công tác đào tạo và đã dìu dắt nhiều học trò đạt giải tại các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế. Trên cương vị nghệ sĩ, Bích Hồng từng giành Giải Ba Liên hoan Tiếng hát Mùa thu 2010, Giải Ba dòng nhạc Dân gian tại Sao Mai 2011, đồng thời nhận giải "Thí sinh được khán giả yêu thích nhất". Năm 2018, cô là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời biểu diễn tại chương trình hòa nhạc Vietnam, ma terre natale ở Nantes (Pháp). Đến năm 2019, Bích Hồng tham gia Hội đồng Giám khảo Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc) - Khu vực Việt Nam.