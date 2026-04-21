Nữ họa sĩ Vân Guillemin kể chuyện “Cội nguồn” qua những miền cảm xúc

Triển lãm tranh của nữ họa sĩ Vân Guillemin diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) từ ngày 16/4 đến 26/4, với chủ đề “Cội nguồn”.

Vân Guillemin (sinh năm 1994) là một họa sĩ tự do, đang sống và làm việc tại Paris. Trước đó, triển lãm “Cội nguồn” cũng phục vụ công chúng từ ngày 27-29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Cô đã có nhiều triển lãm tại Pháp, Ý và Dubai. Một số tác phẩm của cô thuộc các bộ sưu tập tư nhân quốc tế.

Triển lãm “Nguồn cội”

“Đó là linh hồn tôi mà tôi trao tặng cho bạn - được vẽ bằng sự dịu dàng và ngọn lửa” - Vân Guillemin dùng câu nói ấy để giới thiệu về 19 bức tranh trong triển lãm lần này.

Vân Guillemin trong triển lãm tại Hà Nội

Những bức tranh đó là sự giao thoa giữa tinh thần nghệ thuật châu Âu và chiều sâu cảm xúc Á Đông. Những tác phẩm không kể một câu chuyện cố định mà gợi mở nhiều tầng ý niệm, để người xem tự tìm thấy chính mình trong những khoảng trống, những chuyển động mơ hồ giữa ký ức và hiện tại.

Những bức tranh được trình bày thành 3 phần.

Phần 1: Những lời thì thầm của ký ức. Đây là không gian của sự trở về. Người xem bước vào miền sâu thẳm của chính mình; nơi văn hóa, tuổi thơ, những cảm xúc đầu đời và khát vọng thuộc về dần được đánh thức. “Cội nguồn” không nằm ở địa lý mà ở nội tâm, nơi con người bắt đầu nhận ra mình đến từ đâu và vì sao trái tim mình rung động.

Hơi thở cội nguồn. “Nơi đây, ký ức lan tỏa như một nhịp thở, tự nhiên và mong manh, vẽ nên những con đường vô hình trong không gian và trong tim”. Sơn dầu, sơn acrylic và than chì trên toan lanh.

Sự thức tỉnh của bóng tối. “Đó là cuộc gặp gỡ mong manh giữa bóng tối và ánh sáng, khi bóng tối nhận ra rằng chính mình cũng tỏa rạng”. Sơn dầu, sơn acrylic và than chì trên toan lanh.

Phần 2: Ánh sáng từ những vết thương. Những vết nứt của cảm xúc, những khoảng trống cô đơn hay tổn thương không bị che giấu mà được chuyển hóa thành ánh sáng. Ở đây, nghệ thuật không chỉ để chiêm ngưỡng mà để cảm nhận, như một nhịp thở sâu, một sự chấp nhận dịu dàng với chính mình. Năng lượng nữ tính hiện diện rõ nét: mềm mại nhưng kiên định, mong manh nhưng bền bỉ. Theo tác giả, đó là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam đương đại: biết đau, biết yêu và biết tự tái sinh.

Bông hoa của sự im lặng. “Vết thương trở nên nhẹ nhàng. Trong im lặng, sự mong manh biến thành sức mạnh, và nỗi đau biến thành sức sống bùng nổ”. Sơn dầu, sơn acrylic và than chì trên toan lanh.

Vết sẹo. “Hình khối tan biến để có thể tái sinh một cách trọn vẹn hơn, như thể ánh sáng được sinh ra từ bên trong”. Sơn dầu, sơn acrylic và than chì trên toan lanh.

Phần 3: Giữa hiện diện và vắng bóng. Đó là một trạng thái lơ lửng, nơi con người không còn bị ràng buộc bởi quá khứ hay tổn thương mà đứng giữa hai bờ hiện hữu và hư vô để thấu hiểu bản thân một cách trọn vẹn. “Cội nguồn” lúc này trở thành một sự an trú: biết mình là ai, thuộc về đâu và đủ bình yên để bước tiếp.

Sự nở rộ nội tâm. “Ánh sáng bên trong nhẹ nhàng thức tỉnh, hé lộ vẻ đẹp ẩn chứa bên trong chúng ta”. Sơn dầu, phun sơn trên toan lanh.

Sự hé mở. “Một điều gì đó khẽ mở ra từ bên trong, không vội vàng nhưng không thể ngăn lại”. Sơn acrylic, sơn phun trên toan lanh.

Ba phần của “Origine: Cội nguồn” không tách rời mà liên kết như một vòng tròn – từ nhớ lại, chữa lành đến thấu hiểu. Đó là hành trình tìm lại chính mình giữa giao thoa văn hóa và cảm xúc.

“Tôi không tạo ra một cái gì đấy mà để mọi người cố hiểu xem nó là cái gì… tôi muốn tạo ra tác phẩm thiên về ẩn dụ, mang nhiều tầng lớp nghĩa”.

Những tác phẩm là một hành trình nội tâm, là lời mời gọi mọi người sống chậm lại và cố gắng cảm nhận nhiều hơn.

Về Việt Nam tổ chức triển lãm tranh, Vân thấy thật may mắn vì được mọi người ủng hộ và đón chào nồng hậu. “Từ Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội, trong quá trình chuẩn bị triển lãm, tôi luôn được giúp đỡ rất nhiệt tình”. Công chúng yêu nghệ thuật, trong đó có những khách du lịch nước ngoài đến xem tranh, rất ấn tượng với nội dung và hành trình nghệ thuật mà Vân Guillemin mang đến.

Đến với nghệ thuật là con đường tìm lại chính mình

Mê hội họa từ nhỏ, từng vẽ rất nhiều, nhưng lớn lên, theo định hướng của gia đình, cô theo học Luật kinh doanh quốc tế, được học bổng đi học ở nhiều nơi như Pháp, Mỹ, Thái Lan; rồi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư cho các tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam và Pháp.

“Rẽ hướng sang con đường nghệ thuật, tôi biết rằng đó chính là con đường tìm lại bản thân, là con đường mà mình lựa chọn” - Vân tâm sự. Cuộc sống ở Paris đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nghệ sĩ của Vân, cho cô một môi trường để có thể hòa nhập, luyện tập, tìm hiểu những phong cách của các họa sĩ nổi tiếng châu Âu, Mỹ. “Sống ở Paris, hầu hết thời gian, nếu không vẽ thì tôi đi bảo tàng. Những tác phẩm nghệ thuật châu Âu ảnh hưởng rất nhiều trong tranh của tôi”.

“Paris và ngành Luật đã cho tôi cách nhìn cuộc sống theo một lối logic, tư duy rõ ràng, mạch lạc; nhưng Việt Nam hay nghệ thuật lại cho tôi chiều sâu cảm xúc. Cuộc sống đời thường ở Paris cho tôi những khoảng lặng để suy ngẫm nhiều hơn về chính con người mình – một người con xa xứ đôi khi có sự lạc lõng, cô đơn, nhưng tôi nghĩ đó là một trong những yếu tố hình thành con người tôi: phẩm chất của người Việt kiên trì, có chí tiến thủ, luôn cố gắng tìm ra tinh hoa văn hóa Việt để phát triển trong một thế giới hiện đại”.

Cha có lẽ chính là người ươm mầm nghệ thuật cho nữ họa sĩ. “Bố tôi chỉ là một thợ xây bình thường nhưng rất yêu nghệ thuật”. Mỗi khi đi làm về, ông thường nghe nhạc, xem phim, nghệ thuật chèo, tuồng… rồi chia sẻ với con về quan điểm, cảm xúc. Ông còn tự làm nhạc cụ như sáo, đàn bầu cho các con. Khi đi làm, ông mang về những mảnh gốm vỡ, gom lại và đắp thành hình rất đẹp trên sân, trên tường bao, giống như một tác phẩm mỹ thuật trừu tượng… Tâm hồn nghệ sĩ trong người cha ấy đã truyền sang con gái. Cô không chỉ thích vẽ mà còn thích hát, nhảy múa.

Cha đi xa đã 10 năm. Sinh thời, ông từng nói với Vân: con hãy đi theo tiếng gọi của con tim, cố gắng làm những gì con thích bởi cuộc sống này rất ngắn ngủi. Bố sẽ luôn đồng hành giúp đỡ con.

Nữ họa sĩ và mẹ tại triển lãm “Cội nguồn” ở TP.HCM

Mẹ của Vân cũng vậy, luôn yêu thương, tự hào và ủng hộ con.

“Cảm xúc và những nét văn hóa Việt Nam luôn hiện hữu trong tôi”

Vân Guillemin tâm sự như vậy. “Từ dòng máu Việt, nữ tính và sức mạnh tiềm ẩn trong người phụ nữ Việt Nam – đất nước đã đi qua bao thăng trầm lịch sử… Chất người Việt luôn có trong tôi, không chỉ là văn hóa mà còn là chiều sâu cảm xúc. Nữ tính thể hiện sự mềm mại nhưng không hề mong manh, yếu đuối”.

Luôn nhiệt tình tham gia hoạt động cộng đồng, Vân Guillemin mong muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế

Ở Pháp, cô luôn dành thời gian tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt như tham gia triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (quận 13), tổ chức workshop nghệ thuật cho các em nhỏ, tham gia hoạt động truyền bá văn hóa và tiếng nói Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ.

“Tôi tự hào là một người Việt Nam và luôn mong muốn truyền tải văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế…”.