“Nữ hoàng nhạc rock & roll” Tina Turner qua đời ở tuổi 83

Nữ ca sĩ huyền thoại được mệnh danh là “Nữ hoàng Rock and Roll” Tina Turner - chủ nhân của 8 giải thưởng Grammy vừa qua đời ở tuổi 83. Đại diện của nữ ca sĩ cho biết, bà đã ra đi thanh thản sau một thời gian dài lâm bệnh tại nhà riêng ở Kusnacht gần Zurich, Thuỵ Sĩ.

Tina Turner tên thật là Anna Mae Bullock sinh vào ngày 26/11/1939 trong một gia đình nông dân ở Tennessee, Mỹ. Bà bắt đầu sự nghiệp vào những năm 1950 trong những năm đầu của nhạc Rock and Roll và trở thành một hiện tượng của làng nhạc thế giới.

Tưởng nhớ nữ ca sĩ Tina Turner trên Đại lộ Danh vọng ở Los Angeles, Mỹ. Nguồn: Reuters

Tina Turner đã giành được 6 trong số 8 giải thưởng Grammy của mình vào những năm 1980. Thập kỷ này đã chứng kiến hàng chục bài hát của bà được lọt vào Top 40, trong đó có "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" hay "Better Be Good To Me". Buổi biểu diễn năm 1988 của Tina Turner ở Rio de Janeiro đã thu hút 180.000 người. Đây vẫn là một trong những buổi biểu diễn có lượng khán giả lớn nhất đối với bất kỳ nghệ sĩ biểu diễn đơn nào. Năm 2018, Tina Turner đã được vinh danh với giải thưởng Thành tựu trọn đời Grammy.

Diễn viên Angela Bassett, người được đề cử giải Oscar cho vai diễn Tina Turner trong một bộ phim năm 1993 ca ngợi Tina Turner là một món quà “đơn giản nhưng luôn là tốt nhất”. Trong khi đó Mick Jagger của Rolling Stones cho biết ông rất đau buồn trước cái chết của Tina Turner, đồng thời ca ngợi bà là một tài năng phi thường, truyền cảm hứng, ấm áp và hài hước và hào phóng.

Người phát ngôn Nhà trắng Karine Jean Pierre gọi sự ra đi của Tina Turner là một “mất mát to lớn đối với cộng đồng yêu mến nữ ca sĩ, cũng như ngành công nghiệp âm nhạc”. Theo Người phát ngôn Nhà trắng, âm nhạc của Tina Turner sẽ luôn sống mãi./.