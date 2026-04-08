Phát động cuộc thi ảnh, video clip “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước”

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Vùng mỏ (25/4/1955 - 25/4/2026), đồng thời tuyên truyền sâu rộng truyền thống cách mạng, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ. Thông qua các tác phẩm dự thi, ban tổ chức mong muốn giới thiệu hình ảnh một Quảng Ninh năng động, sáng tạo; phản ánh những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, lan tỏa niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng vươn lên cùng sự phát triển của đất nước.

Cuộc thi cũng tạo sân chơi sáng tạo cho các nhà báo tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, cùng những người làm báo chuyên và không chuyên ghi lại những khoảnh khắc đẹp, câu chuyện truyền cảm hứng về vùng đất và con người Quảng Ninh. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh tới bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư và lan tỏa khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thông qua các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu hình ảnh Quảng Ninh tới bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư (Ảnh minh họa: KT)

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Tác giả dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm, mỗi nhóm không quá 5 người. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm, gồm ảnh hoặc video clip. Các tác phẩm phải do chính tác giả sáng tạo, chưa từng đạt giải tại các cuộc thi khác và không sử dụng sản phẩm tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Nội dung tác phẩm tập trung phản ánh những thành tựu nổi bật của tỉnh Quảng Ninh trên các lĩnh vực như phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, khuyến khích các tác phẩm giới thiệu thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, con người Quảng Ninh; phản ánh các mô hình mới, cách làm sáng tạo, lan tỏa tinh thần thi đua và khát vọng xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đối với ảnh dự thi, tác phẩm có thể là ảnh đơn hoặc bộ ảnh, mỗi bộ không quá 10 ảnh, định dạng JPG, dung lượng từ 2MB trở lên, có chú thích rõ nội dung, địa điểm và thời gian chụp. Đối với video clip, thời lượng tối đa 60 giây, độ phân giải tối thiểu chuẩn HD 720p, tỷ lệ khung hình 16:9, gửi dưới định dạng MP4 hoặc MXF. Các tác phẩm phải đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh, nội dung phù hợp thuần phong mỹ tục và quy định pháp luật.

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi đến trước 12h ngày 12/4/2026. Tác phẩm gửi về địa chỉ email của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh: hoinhabaoquangninh@gmail.com, tiêu đề ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi ảnh và video clip “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước”.

Ban tổ chức dự kiến trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 8 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 13/4/2026 trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.