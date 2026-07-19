English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phim “Mưa đỏ” tại Lào: Khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần hữu nghị

Chủ Nhật, 05:26, 19/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc lựa chọn trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ” không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật, còn tạo không gian ý nghĩa để các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, lan tỏa truyền thống cách mạng và giáo dục lòng yêu nước sâu sắc. 


Chiều 18/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức thành công buổi chiếu phim “Mưa Đỏ”. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026) và kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1949 - 27/7/2026); đồng thời hiện thực hóa chủ trương tăng cường gắn kết chiến lược trong lĩnh vực văn hóa và thông tin tuyên truyền đối ngoại giữa hai nước trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

phim mua do tai lao khoi day long yeu nuoc va tinh than huu nghi hinh anh 1
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào là một văn kiện toàn diện, mang tính chiến lược lâu dài và là cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc nhất để củng cố và tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện trong thời kỳ mới.

Đại sứ khẳng định, việc lựa chọn trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ” không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật, còn tạo không gian ý nghĩa để các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, lan tỏa truyền thống cách mạng và giáo dục lòng yêu nước sâu sắc. Sự kiện này là minh chứng sống động trong việc tích cực, chủ động, đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền đối ngoại để triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng về văn hóa và khoa học công nghệ, chuyển đối số… tại địa bàn Lào.

phim mua do tai lao khoi day long yeu nuoc va tinh than huu nghi hinh anh 2
Buổi chiếu phim "Mưa đỏ" đã thu hút sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ 21 đầu mối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bà con kiều bào

Buổi chiếu phim khép lại trong niềm tự hào và xúc động lớn lao của toàn thể người xem, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn, đồng thời vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

bo-phim-mua-do-do-dai-su-quan-viet-nam-tai-lao-to-chuc-cong-chieu-nhan-dip-ky-niem-49-nam-ngay-ky-hiep-uoc-huu-nghi-va-hop-tac-viet-nam-lao-18_7_1977-18_7_2026.png

Khán giả Lào xúc động khi xem phim lịch sử "Mưa đỏ"

VOV.VN - Ngày 16/7, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức công chiếu bộ phim Mưa đỏ nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026). Tham dự buổi công chiếu có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng đông đảo người dân thủ đô Vientiane.

PV/VOV-Vientiane
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa đỏ, Tử chiến trên không cùng loạt phim Việt tranh tài tại DANAFF 2026
Mưa đỏ, Tử chiến trên không cùng loạt phim Việt tranh tài tại DANAFF 2026

VOV.VN - Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2026 quy tụ 11 tác phẩm điện ảnh Việt Nam tranh tài ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Trong đó, Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Anh hùng, Bẫy tiền cùng nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau hứa hẹn tạo nên cuộc đua hấp dẫn trước hội đồng giám khảo Việt Nam và quốc tế.

Mưa đỏ, Tử chiến trên không cùng loạt phim Việt tranh tài tại DANAFF 2026

Mưa đỏ, Tử chiến trên không cùng loạt phim Việt tranh tài tại DANAFF 2026

VOV.VN - Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2026 quy tụ 11 tác phẩm điện ảnh Việt Nam tranh tài ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Trong đó, Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Anh hùng, Bẫy tiền cùng nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau hứa hẹn tạo nên cuộc đua hấp dẫn trước hội đồng giám khảo Việt Nam và quốc tế.

Phim “Mưa đỏ” thắng lớn tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025
Phim “Mưa đỏ” thắng lớn tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025

VOV.VN - Với doanh thu kỷ lục trong năm qua, phim “Mưa đỏ” đã chiến thắng và giành giải Phim hay nhất hạng mục điện ảnh cùng hàng loạt giải thưởng khác tại Ngôi sao xanh 2025.

Phim “Mưa đỏ” thắng lớn tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025

Phim “Mưa đỏ” thắng lớn tại lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025

VOV.VN - Với doanh thu kỷ lục trong năm qua, phim “Mưa đỏ” đã chiến thắng và giành giải Phim hay nhất hạng mục điện ảnh cùng hàng loạt giải thưởng khác tại Ngôi sao xanh 2025.

“Mưa đỏ”: Đánh thức ký ức phim lưu động – nhịp cầu văn hóa nối các thế hệ
“Mưa đỏ”: Đánh thức ký ức phim lưu động – nhịp cầu văn hóa nối các thế hệ

VOV.VN - Trong khi “Mưa đỏ” cán mốc hơn 5 triệu lượt xem trên TV360, hành trình của bộ phim tiếp tục được nối dài qua hơn 800 suất chiếu lưu động trên khắp cả nước, đưa câu chuyện 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị đến trực tiếp hơn 300.000 người dân.

“Mưa đỏ”: Đánh thức ký ức phim lưu động – nhịp cầu văn hóa nối các thế hệ

“Mưa đỏ”: Đánh thức ký ức phim lưu động – nhịp cầu văn hóa nối các thế hệ

VOV.VN - Trong khi “Mưa đỏ” cán mốc hơn 5 triệu lượt xem trên TV360, hành trình của bộ phim tiếp tục được nối dài qua hơn 800 suất chiếu lưu động trên khắp cả nước, đưa câu chuyện 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị đến trực tiếp hơn 300.000 người dân.

Mưa đỏ thắng giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24
Mưa đỏ thắng giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

VOV.VN - Phim điện ảnh Mưa đỏ giành giải thưởng Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối 25/11.

Mưa đỏ thắng giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

Mưa đỏ thắng giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

VOV.VN - Phim điện ảnh Mưa đỏ giành giải thưởng Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối 25/11.

Từ "Mưa đỏ", làm sao để phim Việt cạnh tranh trên thị trường quốc tế
Từ "Mưa đỏ", làm sao để phim Việt cạnh tranh trên thị trường quốc tế

VOV.VN - Dù thị phần phim Việt tăng mạnh trong năm vừa qua với doanh số khủng như "Mưa đỏ", đồng thời nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn của khán giả trong nước, bài toán quan trọng hơn là làm thế nào để phim Việt bước ra quốc tế và cạnh với thị trường thế giới.

Từ "Mưa đỏ", làm sao để phim Việt cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Từ "Mưa đỏ", làm sao để phim Việt cạnh tranh trên thị trường quốc tế

VOV.VN - Dù thị phần phim Việt tăng mạnh trong năm vừa qua với doanh số khủng như "Mưa đỏ", đồng thời nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn của khán giả trong nước, bài toán quan trọng hơn là làm thế nào để phim Việt bước ra quốc tế và cạnh với thị trường thế giới.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc