Phim “Mưa đỏ” tại Lào: Khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần hữu nghị



Chiều 18/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức thành công buổi chiếu phim “Mưa Đỏ”. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026) và kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1949 - 27/7/2026); đồng thời hiện thực hóa chủ trương tăng cường gắn kết chiến lược trong lĩnh vực văn hóa và thông tin tuyên truyền đối ngoại giữa hai nước trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào là một văn kiện toàn diện, mang tính chiến lược lâu dài và là cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc nhất để củng cố và tăng cường tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện trong thời kỳ mới.

Đại sứ khẳng định, việc lựa chọn trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ” không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật, còn tạo không gian ý nghĩa để các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, lan tỏa truyền thống cách mạng và giáo dục lòng yêu nước sâu sắc. Sự kiện này là minh chứng sống động trong việc tích cực, chủ động, đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền đối ngoại để triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng về văn hóa và khoa học công nghệ, chuyển đối số… tại địa bàn Lào.

Buổi chiếu phim "Mưa đỏ" đã thu hút sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ 21 đầu mối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bà con kiều bào

Buổi chiếu phim khép lại trong niềm tự hào và xúc động lớn lao của toàn thể người xem, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn, đồng thời vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.