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Khán giả Lào xúc động khi xem phim lịch sử "Mưa đỏ"

Thứ Sáu, 15:17, 17/07/2026
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VOV.VN - Ngày 16/7, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức công chiếu bộ phim Mưa đỏ nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026). Tham dự buổi công chiếu có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng đông đảo người dân thủ đô Vientiane.

Với những cảnh quay chân thực, sống động, Mưa đỏ tái hiện những lát cắt của 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, qua đó khắc họa những tháng năm gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đó là cuộc chiến mà bom đạn ác liệt của kẻ thù cũng không thể khuất phục ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của thế hệ cha anh.

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Bộ phim “Mưa đỏ” do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức công chiếu nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2026).
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Buổi công chiếu thu hút sự quan tâm của nhiều lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Lào và người dân thủ đô Vientiane.

Xúc động sau khi xem phim, ông Boualay Phanouvong, Vụ trưởng Vụ Tuyên huấn, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chia sẻ: "Trước đây, tôi từng nghe về sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng khi xem bộ phim Mưa đỏ, tôi mới hiểu được sự tàn bạo của đế quốc xâm lược và thấy được lòng dũng cảm của người dân và bộ đội Việt Nam".

Lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử, phản ánh cuộc chiến đấu gian khổ, khốc liệt của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trận chiến tại Thành cổ Quảng Trị, Mưa đỏ để lại nhiều cảm xúc sâu sắc về trách nhiệm kế thừa truyền thống và lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước.

Thiếu tướng Boutsady Inthalangsy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Lào, cho biết: "Bộ phim cũng là bài học quý giá cho các cán bộ thế hệ sau về cuộc đấu tranh mà các thế hệ trước của Lào và Việt Nam đã sát cánh chống lại đế quốc để giải phóng đất nước".

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Thiếu tướng Boutsady Inthalangsy, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Quốc phòng Lào.
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Chị Minouttha Nammountry, đang làm việc tại công ty Star Telecom.

Không chỉ kể câu chuyện lịch sử, Mưa đỏ còn truyền tải những giá trị nhân văn sâu sắc về lòng yêu nước, tình đồng đội, khát vọng hướng tới tương lai và giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Chị Minouttha Nammountry, nhân viên Công ty Star Telecom, chia sẻ: "Sau khi xem bộ phim Mưa đỏ, tôi rất xúc động. Bộ phim đã thể hiện được những gian khổ, sự hy sinh và lòng dũng cảm của các chiến sĩ Việt Nam. Chính sự hy sinh đó đã mang lại hòa bình cho đất nước".

Buổi công chiếu Mưa đỏ không chỉ mang đến cho khán giả tại Lào một tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, giàu bản sắc văn hóa và truyền thống lịch sử. Những ấn tượng tốt đẹp của khán giả Lào về bộ phim được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết chiến lược về văn hóa giữa hai nước.

PV/VOV-Vientiane
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