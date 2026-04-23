Phu nhân Kim Hea Kyung hào hứng trải nghiệm Lễ hội Văn hóa & Du lịch Hàn Quốc 2026

Thứ Năm, 22:13, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 23/4, bên lề chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, tại Trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội, Phu nhân Kim Hea Kyung tham dự "Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026" với hàng loạt sự kiện sôi động, thu hút hàng trăm người tham dự, nhằm thúc đẩy

Mở màn "Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026", Phu nhân Kim Hea Kyung tham quan và trải nghiệm các gian trưng bày sôi động như K-Food (Ẩm thực Hàn Quốc), K-Content (Nội dung Hàn Quốc), K-Beauty (Làm đẹp Hàn Quốc), K-Heritage (Di sản Hàn Quốc)… Đặc biệt, tại gian trưng bày K-Food (Ẩm thực Hàn Quốc), Phu nhân Kim Hea Kyung cùng nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il-woo - từng xuất hiện trong bộ phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc "Mang mẹ đi bỏ" và đầu bếp Hàn Quốc nổi tiếng Ji Joon Hyuk, tái hiện món "Cơm trộn bơ tương ớt Gochujang" và "Bánh macaron mè đen" từng xuất hiện trong bộ phim "Ngự trù của bạo chúa". 

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung tham dự Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung tham dự Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung cùng các đại biểu trải nghiệm làm bánh tại Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 được tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung cùng các đại biểu trải nghiệm làm bánh macaron mè đen tại Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 được tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung tặng những chiếc bánh vừa làm cho khách dự Lễ hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Là người đam mê ẩm thực Hàn Quốc, bạn Nguyễn Thị Thanh Hà vinh dự được tiếp đón Phu nhân Tổng thống tại gian hàng K-Food chia sẻ: Chương trình rất có ý nghĩa. Em từng ở Hàn Quốc 9 năm, giờ lại đặc biệt được đón tiếp Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc. Lễ hội là dịp để giới thiệu đến Phu nhân Tổng thống về văn hóa, ẩm thực cả hai nước.

Diễn ra từ ngày 23 - 26/4, với slogan "Cảm nhận Hàn Quốc của bạn" (Feel Your Korea), Lễ hội còn có chương trình giao lưu "Hallyu Talkshow" có sự góp mặt của nam diễn viên Jung Il-woo; ca sĩ - Youtuber Quang Vinh.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung cùng các đại biểu trải nghiệm làm món cơm trộn bơ tương ớt Gochujang tại Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 được tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại sự kiện, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cũng giới thiệu các địa điểm du lịch địa phương Hàn Quốc với chủ đề "Hallyu Fan Tour" dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ Hallyu, như giới thiệu các địa điểm quay MV K-POP; các địa điểm liên quan đến thể thao điện tử (Esports)…

Sự xuất hiện của Phu nhân Kim Hea Kyung tại Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 không chỉ tạo dấu ấn cho sự kiện mà còn góp phần làm nên thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung cùng các đại biểu trải nghiệm làm món cơm trộn bơ tương ớt Gochujangtại Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 được tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Theo Lâm Đức/TTXVN
Báo Tin Tức
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc dự Diễn đàn Kinh tế Việt-Hàn
VOV.VN - Chiều 23/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

VOV.VN - Chiều 23/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Toạ đàm bàn tròn
VOV.VN - Chiều 23/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Toạ đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

VOV.VN - Chiều 23/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Toạ đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
VOV.VN - Sáng nay (23/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4.

VOV.VN - Sáng nay (23/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4.

