Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Toạ đàm bàn tròn

Phát biểu tại Toạ đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng được cùng Tổng thống Hàn Quốc và các lãnh đạo hai nước tham dự Tọa đàm bàn tròn, một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc. Thủ tướng khẳng định đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà là không gian trao đổi trực tiếp, thực chất và cấp cao nhất giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, nơi cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời cùng định hình hướng đi mới cho hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn tới. Thủ tướng nhấn mạnh sự hiện diện của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho niềm tin, sự gắn bó và kỳ vọng lớn vào tương lai hợp tác giữa hai nền kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, nền tảng. Việt Nam tập trung triển khai mạnh mẽ ba đột phá chiến lược: thể chế - hạ tầng - nguồn nhân lực; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, từ gia công lắp ráp sang sáng tạo và giá trị gia tăng cao. Trong tiến trình đó, Việt Nam xác định rõ: khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất và hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Hàn Quốc là yếu tố then chốt để bứt phá.

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc hôm nay không chỉ dừng ở hợp tác thương mại hay đầu tưvmà đã chuyển sang một giai đoạn cao hơn, giai đoạn hợp tác chiến lược toàn diện, cùng tham gia và cùng kiến tạo các chuỗi giá trị mới ở khu vực và toàn cầu: "Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư có chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch; Tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam; Đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực nội tại và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu qua đó tạo cộng hưởng và phát triển bền vững. Về phía Chính phủ Việt Nam chúng tôi khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ về khuôn khổ pháp lý, pháp quy, thủ tục hành chính, đơn giản hoá tối đa điều kiện kinh doanh, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao trên tinh thần "cùng thắng lợi lâu dài, cùng phát triển bền vững".

Trong bối cảnh thế giới đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng đây chính là thời điểm để Việt Nam và Hàn Quốc nâng tầm hợp tác lên một tầng mức mới, từ đối tác đầu tư sang đối tác cùng kiến tạo tương lai. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp hai nước sẽ trao đổi thẳng thắn, đề xuất cụ thể, cùng Chính phủ hai nước tháo gỡ các điểm nghẽn và mở ra các hướng hợp tác mới.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các doanh nhân của hai nước - những người đang góp phần xây dựng mối quan hệ đối tác đặc biệt nhất giữa Hàn Quốc và Việt Nam và bày tỏ rất vui cùng nhau thảo luận về sự hợp tác trong tương lai mới.

Theo Tổng thống, hiện nay là thời điểm khủng hoảng khi sự bất ổn của kinh tế toàn cầu đang gia tăng. Do đó, hợp tác kinh tế giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tổng thống tin tưởng chắc chắn rằng Hàn Quốc và Việt Nam là những đối tác tối ưu, dẫn đầu chuỗi giá trị toàn cầu. Nhấn mạnh Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu với năng lượng sản xuất ưu việt và nguồn tài nguyên phong phú, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng nếu những thế mạnh này kết hợp với kỹ thuật công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc sẽ vượt qua được bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và 2 nước cùng nhau hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp tương lai, tạo ra sự cộng hưởng cho động lực tăng trưởng.

Nêu kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia năm 2025 đã đạt được thành tựu 94,6 tỷ USD, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ tin tưởng tiếp tục mở rộng quy mô thương mại, đầu tư và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu mới là 150 tỷ USD vào năm 2030: "Chúng ta cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, mạnh dạn mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến như bán dẫn, xe điện. Việc tăng cường kết nối chuỗi cung ứng trong lĩnh vực tài nguyên năng lượng như đất hiếm, urê - những thứ thiết yếu cho công nghiệp tiên tiến - cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng ta phải xây dựng một hệ thống hợp tác vững chắc để nền kinh tế hai nước không bị lung lay trước những cú sốc bên ngoài. Bên cạnh đó, để hỗ trợ môi trường công nghiệp ổn định của Việt Nam, cần xây dựng mạng lưới cung cấp điện hiệu suất cao như nhà máy điện LNG, điện hạt nhân và mở rộng hợp tác cơ sở hạ tầng cho mục tiêu này".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh các doanh nhân có mặt tại đây chính là những trụ cột sẽ dẫn dắt tương lai kinh tế của hai nước và bày tỏ hi vọng doanh nghiệp 2 nước sẽ thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm và trí tuệ để cùng nhau mở ra một chân trời hợp tác mới.