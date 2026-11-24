Ngày 23/11, tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak miền Nam Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã trang trọng tổ chức chương trình “Tinh hoa ẩm thực Việt Nam”. Tham dự sự kiện, về phía Lào có ông Alounxay Sounnalath, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Champasak cùng phu nhân; đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành địa phương; về phía Việt Nam có bà Tạ Phương Dung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse cùng cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã trang trọng tổ chức chương trình “Tinh hoa ẩm thực Việt Nam”. Nguồn Tổng lãnh sự quán

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là không gian trải nghiệm chế biến các món ăn truyền thống như Phở và Nem rán. Các món ăn được thực hiện từ sự kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu tươi tại Lào (bánh phở tươi, thịt bò, gia vị, rau thơm) và nguyên liệu chuyển từ Việt Nam sang (bánh đa nem, nấm hương, mộc nhĩ). Sự giao thoa này đã tạo nên hương vị độc đáo, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về “ẩm thực của tình hữu nghị”, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Champasak và các địa phương Việt Nam.

Chương trình “Tinh hoa ẩm thực Việt Nam” Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tổ chức. Nguồn Tổng lãnh sự quán

Cùng nằm trong chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa, ngày 20/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang đã tổ chức thành công “Ngày Ẩm thực Việt Nam” với sự tham dự của ông Bounleuam Manivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Bắc Lào và đông đảo bà con kiều bào. Nét độc đáo và xúc động tại sự kiện là toàn bộ các món ăn truyền thống như phở bò Hà Nội, bánh cuốn, nem rán, giò chả, chè bưởi... đều do chính tay Phu nhân Tổng Lãnh sự và phu nhân các cán bộ cơ quan đại diện tự tay chuẩn bị với sự chăm chút và tận tâm. Mỗi món ăn không chỉ đem đến hương vị thân thương của quê nhà mà còn tôn vinh nét tinh tế cùng triết lý hòa hợp âm dương - ngũ hành trong nghệ thuật ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè Lào.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang tổ chức thành công “Ngày Ẩm thực Việt Nam”. Nguồn Tổng lãnh sự quán

Bên cạnh hai thành phố lớn Luang Prabang và Champasak, không khí giao lưu văn hóa Việt - Lào cũng diễn ra vô cùng sôi nổi tại tỉnh Savannakhet và tỉnh Khammuane (Trung Lào). Chuỗi hoạt động văn hóa - ẩm thực không chỉ là dịp quảng bá những nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, mà còn là nhịp cầu ngoại giao nhân dân ấm áp và giàu ý nghĩa. Sự hưởng ứng nhiệt thành của chính quyền và nhân dân các địa phương Lào một lần nữa khẳng định ẩm thực và văn hóa chính là sợi dây kết nối những trái tim, góp phần giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diễn và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.