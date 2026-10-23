Quảng Ninh tổ chức Liên hoan Ẩm thực năm 2026

Theo kế hoạch, liên hoan bố trí hai không gian trưng bày, giới thiệu ẩm thực với khoảng 150 gian hàng. Trong đó, 80 đến 100 gian hàng dành cho các đơn vị của thành phố Quảng Ninh; 50 đến 70 gian hàng còn lại giới thiệu đặc sản, đồ uống, món ăn truyền thống và sản phẩm OCOP tiêu biểu của các tỉnh, thành phố.

Các gian hàng được tổ chức theo hướng tăng tương tác với khách tham quan. Bên cạnh thưởng thức món ăn, người dân và du khách có thể theo dõi quá trình chế biến, tìm hiểu nguyên liệu, câu chuyện văn hóa và cách tạo nên hương vị đặc trưng của từng món. Âm nhạc đường phố, biểu diễn nghệ thuật và pha chế cocktail cũng được tổ chức trong thời gian diễn ra liên hoan. Các gian hàng dự kiến mở cửa từ 9 giờ đến 23 giờ hàng ngày.

Liên hoan Ẩm thực thành phố Quảng Ninh năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại Chợ đêm Vui Fest, Khu đô thị Sun Marina Hạ Long, phường Bãi Cháy.

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, cho biết Hiệp hội cùng các chi hội đang chuẩn bị tham gia sự kiện, hướng tới quảng bá món ăn và thương hiệu du lịch địa phương. Ông Huệ kỳ vọng sản phẩm ẩm thực Quảng Ninh có thể được ghi nhận ở phạm vi rộng hơn: “Chúng tôi phấn đấu để sản phẩm ẩm thực của Quảng Ninh được vinh danh ở tầm quốc gia. Hiệp hội đã chuẩn bị, họp và triển khai đến các chi hội; các đơn vị sẵn sàng tham gia gian hàng, qua đó góp phần quảng bá thương hiệu du lịch Quảng Ninh”.

Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút từ 50.000 đến 60.000 lượt khách trong nước và quốc tế trong thời gian diễn ra liên hoan. Trong mục tiêu đón 23 triệu lượt khách năm 2026, liên hoan được kỳ vọng bổ sung một hoạt động trải nghiệm cho mùa du lịch cuối năm.

Việc giới thiệu món ăn gắn với nguyên liệu, cách chế biến và câu chuyện địa phương cũng tạo cơ hội để các đơn vị quảng bá sản phẩm, kết nối với du khách. Liên hoan là dịp để Quảng Ninh đưa ẩm thực trở thành một phần rõ nét hơn trong trải nghiệm điểm đến, đồng thời giới thiệu đặc sản của địa phương và các vùng miền đến người dân, du khách.