Rạng rỡ đêm hội thống nhất tại khu vực Bắc TP.HCM và Đồng Nai

Ngay từ sớm, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM (phường Bình Dương), chọn cho mình vị trí thuận lợi nhất để chờ đón màn pháo hoa.

Pháo hoa rực rỡ tại Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM

Đúng 21h, bầu trời Bình Dương được thắp sáng bởi màn trình diễn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút.

Trước đó, một chương trình nghệ thuật đặc sắc với các ca khúc hào hùng về quê hương, đất nước được tổ chức, mang lại không gian lễ hội sôi động và đầy tự hào cho người dân địa phương cũng như du khách thập phương.

Chị Lan Anh (ngụ phường Thuận Giao, TP.HCM-trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) chia sẻ: “Gia đình tôi đến đây từ 18h để vừa vui chơi, vừa xem ca nhạc. Ai nấy đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ để kỷ niệm một ngày lễ trọng đại của dân tộc".

Tối 30/4, hòa chung niềm vui của cả nước kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Đồng Nai tổ chức "đại tiệc ánh sáng" tại 13 điểm bắn pháo hoa trên toàn địa bàn. Đây là sự kiện đặc biệt ý nghĩa, đánh dấu cột mốc lịch sử khi Đồng Nai chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương và công bố 10 xã lên phường.

Pháo hoa trên bầu trời phường Bình Phước

Điểm nhấn của đêm hội là 3 màn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp rực rỡ tại khu vực phường Trấn Biên, phường Bình Phước và xã Đại Phước. Đồng thời, tại 10 phường mới vừa được thành lập (bao gồm các khu vực trọng điểm như Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Dầu Giây...), bầu trời cũng được thắp sáng bởi 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

Màn bắn pháo hoa tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

Sự kiện không chỉ là bữa tiệc thị giác cho người dân mà còn thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của một đô thị trẻ, năng động trong vận hội mới.