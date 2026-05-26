ROX Group góp sức tái hiện những sân khấu nhạc kịch quốc tế tại Hà Nội

Sự đồng hành của ROX Group và MSB đã góp phần đưa những chuẩn mực biểu diễn quốc tế đến gần hơn với công chúng và nỗ lực lan tỏa các giá trị văn hóa tinh hoa trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Khi âm nhạc vang lên giữa khán phòng, Musical Night mở ra cánh cửa dẫn khán giả bước vào thế giới của những câu chuyện vượt thời gian. Không gian sân khấu được phủ đầy khói, ánh sáng và âm nhạc tạo nên cảm giác vừa huyền ảo vừa choáng ngợp.

Trong phần The Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát), sân khấu chìm trong gam màu xanh thẫm và ánh nến leo lét. Nhân vật Phantom hiện lên giữa màn sương như biểu tượng của một tâm hồn bị ruồng bỏ, khao khát yêu thương nhưng luôn mắc kẹt trong bóng tối của chính mình.

Tiếp đó, Notre-Dame de Paris (Thằng gù nhà thờ Đức Bà) mang đến bầu không khí dữ dội hơn với những khối bục sân khấu, dây chuyển động và ánh sáng tương phản mạnh. Quasimodo xuất hiện cô độc giữa đám đông, vừa dữ dội vừa mong manh trong khát vọng được yêu thương như một con người bình thường.

Ở phần Les Misérables (Những người khốn khổ), sân khấu bùng nổ với những đại cảnh hợp xướng giàu tính sử thi. Hình ảnh các nghệ sĩ đứng thành “bức tường người” trong ánh sáng ấm áp khiến khán phòng như hòa chung một nhịp đập về tự do, hy vọng và tinh thần cộng đồng.

Dàn nghệ sĩ gồm NSƯT Huy Đức, Đào Tố Loan, Bùi Trang, Trường Linh, Thanh Bình, Khắc Hòa, Lan Nhung, Anh Vũ... mang đến những màn hóa thân đầy thuyết phục vào các nhân vật kinh điển của sân khấu nhạc kịch thế giới. Từ những giằng xé nội tâm đến khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, mỗi vai diễn đều được khắc họa với chiều sâu riêng, giúp khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn đồng cảm với số phận và hành trình của từng nhân vật.

Điểm đặc biệt của Musical Night nằm ở cách ê-kíp sử dụng visual, 3D mapping và chuyển động sân khấu để xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo. Mỗi lớp ánh sáng, mỗi chuyển cảnh đều góp phần đẩy cảm xúc khán giả đi xa hơn.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng trở thành linh hồn của đêm diễn. Âm nhạc trực tiếp dẫn dắt cảm xúc của toàn bộ câu chuyện.

Đồng hành cùng Musical Night, ROX Group tiếp tục thể hiện cam kết góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa và nghệ thuật tinh hoa tới cộng đồng. Không chỉ kiến tạo những không gian sống, làm việc và lưu trú chất lượng, ROX Group còn mong muốn đồng hành cùng những chương trình nghệ thuật đẳng cấp, nơi các chuẩn mực trình diễn quốc tế được tái hiện sống động ngay tại Việt Nam.

Từ những sân khấu nhạc kịch nổi tiếng thế giới đến Nhà hát Hồ Gươm, hành trình lan tỏa những trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp sẽ tiếp tục được ROX Group nối dài trong đêm nghệ thuật “ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ” diễn ra ngày 30/5 tới. Chương trình có sự góp mặt của những ca sĩ hàng đầu Việt Nam, đại cảnh ánh sáng được dàn dựng quy mô cùng một vở đại nhạc kịch đặc biệt kể câu chuyện 30 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn. Đây sẽ là một đêm hội sinh nhật đầy cảm xúc, mang theo khát vọng đổi mới, hội nhập và vươn xa của ROX Group trong chặng đường phía trước.

Những khán đài kín chỗ cùng những tràng pháo tay kéo dài sau mỗi tiết mục là minh chứng cho sức hút của Musical Night, nơi những giá trị nhân văn và vẻ đẹp của nghệ thuật đã chạm tới cảm xúc của khán giả. Điều còn đọng lại là sức mạnh của sự đồng cảm, của cái đẹp và của niềm tin vào những giá trị bền vững.