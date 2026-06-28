Rực sáng sông Hàn: Úc - Bồ Đào Nha khép lại vòng loại DIFF 2026

Không chỉ mang đến hai phong cách trình diễn khác biệt, các đội còn biến bầu trời sông Hàn thành sân khấu của ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc, trước sự chứng kiến của hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài nước.

Màn trình diễn của đội Skylighter Fireworks đến từ Úc: