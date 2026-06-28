English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Rực sáng sông Hàn: Úc - Bồ Đào Nha khép lại vòng loại DIFF 2026

Chủ Nhật, 09:25, 28/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đêm thi thứ 5 của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 khép lại vòng loại bằng màn so tài ấn tượng giữa hai đội pháo hoa đến từ Úc và Bồ Đào Nha.

Không chỉ mang đến hai phong cách trình diễn khác biệt, các đội còn biến bầu trời sông Hàn thành sân khấu của ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc, trước sự chứng kiến của hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài nước.

Màn trình diễn của đội Skylighter Fireworks đến từ Úc:

 

 

ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 1
Đội Skylighter Fireworks (Úc) mở màn đêm thi cuối vòng loại bằng màn trình diễn lấy cảm hứng từ chủ đề "Tầm nhìn", kể câu chuyện về khát vọng, lòng dũng cảm và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn thông qua sự kết hợp giữa pháo hoa và âm nhạc.
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 2
Theo từng giai điệu của các ca khúc nổi tiếng, bầu trời sông Hàn liên tục chuyển mình với những lớp pháo hoa đa sắc, tạo nên hành trình cảm xúc từ nhẹ nhàng đến bùng nổ.
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 3
Những hiệu ứng pháo hoa được triển khai chính xác, đồng bộ cùng âm nhạc đã góp phần truyền tải thông điệp về niềm tin, hy vọng và khát vọng hướng tới tương lai.

 

ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 4
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 5
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 6
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 7
Ngay từ chiều tối, hàng vạn người dân và du khách đã có mặt tại khu vực khán đài để chờ đón đêm thi quyết định của vòng loại DIFF 2026.
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 8
Không khí lễ hội sôi động cùng những màn trình diễn mãn nhãn đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả

Màn trình diễn pháo hoa của đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha):

 

 

ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 9
Trở lại DIFF sau khi giành giải "Sáng tạo nhất" mùa 2025, đội Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha mang đến màn trình diễn được xây dựng như một bản tuyên ngôn về "Tầm nhìn", với ánh sáng trở thành biểu tượng của sự kết nối và hướng tới tương lai.
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 10
Pháo hoa được triển khai với mật độ dày, liên tục thay đổi tiết tấu, kết hợp các hiệu ứng truyền thống đặc trưng cùng kỹ thuật hiện đại, tạo nên những lớp ánh sáng nối tiếp trên bầu trời Đà Nẵng.
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 11
Đồng bộ giữa âm nhạc và nhiều điểm bắn, màn trình diễn của đội Bồ Đào Nha tạo nên các trường đoạn cao trào giàu cảm xúc trước khi khép lại bằng những chùm pháo titan rực sáng phủ kín không gian sông Hàn.

 

ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 12
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 13
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 14
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 15
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 16
Cảm xúc của người dân và du khách tại đêm thi thứ 5 DIFF 2026
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 17
Khán giả theo dõi đêm thi
ruc sang song han Uc - bo Dao nha khep lai vong loai diff 2026 hinh anh 18
Cảm xúc của người dân và du khách tại đêm thi thứ 5 DIFF 2026

 

 

Long Phi/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đêm cuối vòng loại DIFF 2026: Úc - Bồ Đào Nha tranh vé vào chung kết
Đêm cuối vòng loại DIFF 2026: Úc - Bồ Đào Nha tranh vé vào chung kết

VOV.VN - Tối 27/6, bên dòng sông Hàn, hàng vạn người dân và du khách trong nước, quốc tế cùng hướng về Đà Nẵng để chờ đợi đêm thi thứ 5 của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026.

Đêm cuối vòng loại DIFF 2026: Úc - Bồ Đào Nha tranh vé vào chung kết

Đêm cuối vòng loại DIFF 2026: Úc - Bồ Đào Nha tranh vé vào chung kết

VOV.VN - Tối 27/6, bên dòng sông Hàn, hàng vạn người dân và du khách trong nước, quốc tế cùng hướng về Đà Nẵng để chờ đợi đêm thi thứ 5 của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc