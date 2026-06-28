Rực sáng sông Hàn: Úc - Bồ Đào Nha khép lại vòng loại DIFF 2026
Chủ Nhật, 09:25, 28/06/2026
VOV.VN - Đêm thi thứ 5 của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 khép lại vòng loại bằng màn so tài ấn tượng giữa hai đội pháo hoa đến từ Úc và Bồ Đào Nha.
Không chỉ mang đến hai phong cách trình diễn khác biệt, các đội còn biến bầu trời sông Hàn thành sân khấu của ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc, trước sự chứng kiến của hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài nước.
Màn trình diễn của đội Skylighter Fireworks đến từ Úc:
Màn trình diễn pháo hoa của đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha):