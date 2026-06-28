Đêm cuối vòng loại DIFF 2026: Úc - Bồ Đào Nha tranh vé vào chung kết

Toàn bộ vé khán đài đã được bán hết từ sớm, Ban Tổ chức phải bổ sung thêm hơn 2.000 chỗ ngồi nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu người xem. Đêm tranh tài giữa hai đội Úc và Bồ Đào Nha sẽ quyết định chủ nhân của tấm vé cuối cùng góp mặt tại chung kết.

Bầu trời sông Hàn bừng sáng với màn trình diễn pháo hoa kết hợp âm nhạc đặc sắc

Ngay từ chiều tối, khu vực hai bên bờ sông Hàn đã đông nghịt người đổ về khu vực khán đài. Sức nóng của đêm thi cuối vòng loại khiến toàn bộ hơn 12.200 vé khán đài chính được bán hết từ sớm. Ban Tổ chức phải đưa khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi vào khai thác sớm hơn kế hoạch nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khán giả. Thời tiết thuận lợi càng làm không khí lễ hội thêm sôi động khi các khán đài dần kín chỗ. Trên cầu Sông Hàn, đông đảo người dân và du khách tranh thủ chọn những vị trí thuận lợi để phóng tầm mắt ngắm trọn bầu trời pháo hoa. Nhiều người đem ghế xếp, mang theo dù lên lan can cầu từ khi trời còn nắng gắt. Dưới sông, nhiều du khách quốc tế lựa chọn du thuyền, háo hức hòa mình vào không gian ngập tràn ánh sáng và âm nhạc.

Màn trình diễn của đội Úc mở đầu đêm thi bằng những hiệu ứng pháo hoa rực rỡ

Đội Úc mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa pháo hoa và âm nhạc

Sau 4 đêm thi liên tiếp mang đến những màn trình diễn ánh sáng và âm nhạc của các đội pháo hoa hàng đầu thế giới, đêm thi thứ 5 được xem là cuộc cạnh tranh quyết định để khép lại vòng loại. Bởi chỉ còn một tấm vé cuối cùng vào chung kết, nên mọi sự chờ đợi đều đang hướng về màn so tài giữa 2 đội đến từ Úc và Bồ Đào Nha. Đối với nhiều khán giả, điều hấp dẫn của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 không chỉ nằm ở những chùm pháo hoa rực rỡ mà còn ở cảm xúc mới mẻ mà mỗi đội mang lại qua từng đêm diễn.

Những chùm pháo hoa của đội Úc liên tiếp thắp sáng bầu trời Đà Nẵng

Ông Nguyễn Trung Thương, đến từ tỉnh Thái Bình hào hứng: “Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Đây là một sáng kiến của Đà Nẵng, tạo điều kiện để người dân cả nước được thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa quốc tế. Tối nay tôi rất phấn khởi, màn trình diễn của hai đội quá tuyệt vời”.

Hàng vạn người dân và du khách chăm chú hướng mắt lên bầu trời

Khán giả theo dõi đêm thi cuối vòng loại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026

Không chỉ chinh phục những khán giả lần đầu đến với thành phố Đà Nẵng, lễ hội còn để lại dấu ấn với những người đã nhiều lần theo dõi các mùa pháo hoa trước. Sự kết hợp giữa kỹ thuật trình diễn hiện đại, âm nhạc và không gian lễ hội bên sông Hàn đã tạo nên sức hút đặc biệt của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng qua từng năm.

Đội Bồ Đào Nha tạo dấu ấn với màn trình diễn pháo hoa giàu sáng tạo và nhiều điểm nhấn nghệ thuật

Anh Nguyễn Thanh Tùng, đến từ Hà Nội bày tỏ: “Âm thanh, màu sắc cũng như hiệu ứng của pháo hoa nói chung là... một từ thôi: rất tuyệt vời! Mình chắc chắn sẽ giới thiệu chương trình pháo hoa của Đà Nẵng đến tất cả bạn bè của mình. Và nếu có cơ hội, mình sẽ quay trở lại để xem pháo hoa thêm nhiều lần nữa”.

Bầu trời sông Hàn rực sáng trong màn trình diễn của đội Bồ Đào Nha

Đội tuyển đến từ Úc - Skylighter Fireworks - mang đến màn trình diễn pháo hoa kể câu chuyện về khát vọng, lòng dũng cảm và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn. Đồng hành cùng phần trình diễn là loạt ca khúc nổi tiếng của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Coldplay, Bon Jovi, Avicii..., tạo nên hành trình cảm xúc từ nhẹ nhàng, truyền cảm hứng đến bùng nổ ở cao trào.

Những hiệu ứng pháo hoa đặc sắc của đội Bồ Đào Nha khép lại đêm thi cuối vòng loại đầy cảm xúc

Theo từng giai điệu, bầu trời sông Hàn liên tục chuyển mình với những lớp pháo hoa đa sắc. Những chùm sao trắng sắc nét, các dải cọ vàng xanh mềm mại, những hiệu ứng cầu vồng rực rỡ cùng các trường đoạn sao chổi rượt đuổi và những màn pháo bung rộng liên tiếp đã tạo nên bức tranh thị giác giàu năng lượng. Phần kết được đẩy lên cao bằng những lớp pháo đồng bộ phủ kín bầu trời, truyền tải thông điệp về khát vọng vươn xa và niềm tin vào tương lai. Lấy cảm hứng từ chủ đề “Tầm nhìn”, đội thi lần đầu góp mặt tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng mang đến một câu chuyện hướng về tương lai, gửi gắm niềm tin, hy vọng và khát vọng kiến tạo những giá trị bền vững cho các thế hệ mai sau. Thế mạnh về kỹ thuật, sự chuẩn xác trong từng nhịp bắn cùng cách kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và hiệu ứng pháo hoa.

Du khách ghi lại khoảnh khắc rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng

Tiếp nối là phần trình diễn của đội Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha. Trở lại Đà Nẵng sau khi giành giải "Sáng tạo nhất" tại DIFF 2025, đội pháo hoa đến từ Bồ Đào Nha quyết tâm vượt qua chính mình. Màn trình diễn năm nay được đội xây dựng như một bản tuyên ngôn về "Tầm nhìn", nơi ánh sáng trở thành biểu tượng của sự kết nối và dẫn lối tới tương lai. Pháo hoa được triển khai với mật độ dày, liên tục thay đổi tiết tấu, kết hợp giữa các hiệu ứng truyền thống đặc trưng của pháo hoa Bồ Đào Nha như pháo đạn tầm cao, pháo sao chổi, pháo nến La Mã, pháo suối... cùng nhiều kỹ thuật hiện đại để tạo nên những lớp ánh sáng nối tiếp nhau trên bầu trời.

Những chùm pháo của đội tuyển 90 năm kinh nghiệm được đồng bộ với âm nhạc, kết hợp nhiều điểm bắn, tạo nên các trường đoạn cao trào giàu cảm xúc trước khi khép lại bằng những chùm pháo titan rực sáng phủ kín không gian sông Hàn.

Màn trình diễn của hai đội Úc và Bồ Đào Nha thắp sáng bầu trời sông Hàn

Không chỉ mãn nhãn bởi kỹ thuật, hai đội còn mang đến hai góc nhìn khác nhau về chủ đề "Tầm nhìn": một bên là tinh thần bứt phá, mơ lớn của nước Úc; một bên là chiều sâu nghệ thuật và khả năng kể chuyện bằng ánh sáng của Bồ Đào Nha.

Hai sắc màu, hai phong cách trình diễn khác nhau nhưng đều khiến khán đài nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay kéo dài. Với nhiều khán giả quốc tế, đây là một trong những đêm thi để lại nhiều ấn tượng nhất kể từ đầu mùa lễ hội.

Anh Arthur Hénon, du khách đến từ Pháp chia sẻ: “Màn trình diễn pháo hoa tại Đà Nẵng thực sự quá choáng ngợp! Là một người Pháp, tôi chưa từng thấy nhiều pháo hoa và âm nhạc hoành tráng đến thế. Ngồi ngay trước khán đài, xem ở cự ly gần thế này mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Chắc chắn tôi sẽ dẫn bạn bè quay lại đây”.

Đêm thi thứ 5 khép lại cũng đồng nghĩa vòng loại của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 chính thức hoàn thành. Đội thi xuất sắc nhất trong cuộc so tài giữa 2 đội đến từ Úc và Bồ Đào Nha sẽ giành tấm vé cuối cùng góp mặt ở đêm chung kết, hứa hẹn mang đến màn tranh tài đỉnh cao, khép lại một mùa lễ hội pháo hoa rực rỡ bên sông Hàn.