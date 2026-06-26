Sắc màu văn hóa Chăm hội tụ tại Khánh Hòa

Sự hội tụ của bảy đoàn nghệ thuật đến từ Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, An Giang, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên không gian đa sắc màu văn hóa Chăm, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống đến đông đảo công chúng.

Nghệ nhân trình diễn nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại không gian văn hóa Chăm trong khuôn khổ ngày hội.

Giữa không gian rực rỡ sắc màu tại Quảng trường 16 Tháng 4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, tiếng trống Paranưng, Ghi-năng vang lên rộn ràng, hòa cùng những điệu múa truyền thống như báo hiệu ngày hội đã thực sự bắt đầu. Đông đảo người dân và du khách dừng chân tham quan các gian trưng bày, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, làm gốm và các sản phẩm văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, trong khi các nghệ nhân tất bật chỉnh lại trang phục, nhạc cụ và đạo cụ trước giờ biểu diễn.

Nghề làm gốm truyền thống của người Chăm được giới thiệu tại không gian trưng bày của ngày hội.

Là đơn vị đăng cai, đoàn Khánh Hòa mang đến nhiều tiết mục hòa tấu, múa và trình diễn trang phục truyền thống. Nghệ nhân Thuận Ngọc Vũ Linh cho biết, các thành viên đều mong muốn mang những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình đến gần hơn với công chúng.

"Thông qua ngày hội, chúng tôi mong cộng đồng biết nhiều hơn về văn hóa Chăm, từ nhạc cụ truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, nghề gốm đến trang phục và đời sống tinh thần của đồng bào. Điều quan trọng là để thế hệ trẻ thêm yêu và tiếp tục gìn giữ những giá trị cha ông để lại", nghệ nhân Thuận Ngọc Vũ Linh bày tỏ.

Các nghệ nhân tái hiện nghi lễ truyền thống của đồng bào Chăm trong hoạt động trình diễn tại ngày hội.

Mang giá trị văn hóa Chăm đặc sắc đến ngày hội, cũng là định hướng chung của các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều địa phương. Với các đoàn, đây không chỉ là dịp biểu diễn mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi để cùng gìn giữ và lan tỏa văn hóa.

"Chúng tôi rất vui khi được tham gia ngày hội. Đây không chỉ là dịp biểu diễn mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các địa phương. Mỗi đoàn có một nét văn hóa riêng, gặp nhau ở đây để cùng giới thiệu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc Chăm", nghệ nhân Đoàn Văn Doãn, đoàn Gia Lai chia sẻ.

Nghệ nhân trình diễn nhạc cụ truyền thống Chăm, góp phần tạo nên không gian văn hóa đặc sắc của ngày hội.

Không chỉ mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu, nhiều đoàn còn đưa tới ngày hội những nghệ nhân, diễn viên trẻ cùng tham gia biểu diễn với các thế hệ đi trước. Sự đồng hành ấy góp phần tiếp nối mạch nguồn văn hóa, để những giá trị truyền thống được trao truyền một cách tự nhiên và bền vững.

"Điều tôi vui nhất là trong đoàn có rất nhiều bạn trẻ cùng tham gia. Các cháu học những điệu múa, tiếng trống, nghi lễ truyền thống từ các nghệ nhân lớn tuổi. Đó là cách để văn hóa Chăm tiếp tục được gìn giữ và phát triển trong cuộc sống hôm nay", nghệ nhân So Điền Thanh, đoàn Đắk Lắk, cho biết.

Không chỉ là dịp để các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI còn mở ra không gian để công chúng khám phá những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của cộng đồng người Chăm ở từng vùng miền. Từ nghệ thuật trình diễn, nhạc cụ truyền thống đến nghề dệt thổ cẩm, làm gốm, trang phục truyền thống và các nghi lễ dân gian, mỗi địa phương đều mang đến những giá trị riêng, góp phần làm nên bức tranh đa sắc màu của văn hóa Chăm.

Chương trình nghệ thuật "Lung linh sắc màu văn hóa Chăm" mở màn Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại Khánh Hòa sẽ được khai mạc vào tối 26/6.

Ông Đàn Ngọc Dứt, Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác chuẩn bị của đơn vị đăng cai và các địa phương tham gia đã cơ bản hoàn tất. Theo ông, sức hấp dẫn của ngày hội năm nay chính là sự đa dạng trong bản sắc văn hóa mà mỗi địa phương mang đến.

"Mỗi địa phương có một sắc thái riêng. Có nơi giới thiệu lễ cưới của người Chăm Islam, có nơi trình diễn các nghi lễ tín ngưỡng truyền thống. Mỗi vị thần trong đời sống tâm linh của người Chăm lại gắn với một điệu múa, một nghi thức khác nhau. Chính sự đa dạng ấy tạo nên một ngày hội nhiều màu sắc, giúp người dân và du khách hiểu hơn về văn hóa Chăm ở từng vùng miền", ông Đàn Ngọc Dứt nhấn mạnh.

Tối nay, những thanh âm của trống Paranưng, Ghi-năng sẽ vang lên trong lễ khai mạc, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI sẽ chính thức mở màn. Những sắc màu văn hóa Chăm hội tụ về Khánh Hòa, cùng kể câu chuyện về một nền văn hóa giàu bản sắc, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi điệu múa, mỗi tiếng trống, mỗi tấm thổ cẩm hay sản phẩm gốm truyền thống đều góp phần lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, niềm tự hào và sức sống bền bỉ của văn hóa Chăm trong dòng chảy văn hóa Việt Nam.