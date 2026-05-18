“Sắc Xẩm”- Khi di sản dân gian hòa nhịp cùng thời trang và hơi thở Gen Z

Thứ Hai, 11:47, 18/05/2026
VOV.VN - Không gian nghệ thuật độc đáo của sự kiện “Sắc Xẩm” ra mắt công chúng tối 17/5/2026 tại Hà Nội, để lại ấn tượng mạnh mẽ, thể hiện một tư duy mới mẻ của thế hệ Gen Z trong tiếp cận và làm mới di sản văn hóa dân gian

"Sắc Xẩm" là chương trình biểu diễn nghệ thuật hát Xẩm kết hợp trình diễn thời trang trên nền nhạc mang âm hưởng dân gian, do nhóm sinh viên lớp Báo chí 13A, khoa Viết văn - Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức.

Lấy cảm hứng từ hát Xẩm (loại hình diễn xướng dân gian được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022), chương trình kết hợp biểu diễn âm nhạc, trình diễn thời trang và hiệu ứng sân khấu hiện đại nhằm tạo nên trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan cho khán giả trẻ. Với thông điệp “Di sản không đứng yên trong quá khứ mà luôn có khả năng chuyển mình để tiếp tục sống trong thời đại mới”, “Sắc Xẩm” mong muốn đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn của nhóm Xẩm Hà Thành với sự tham gia của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Nguyễn Quang Long và nghệ sĩ trẻ Trần Bá Nam Khánh qua các tiết mục “Xẩm Thập Ân” (lời cổ) và “Tránh xa tệ nạn” (lời mới). Những làn điệu Xẩm truyền thống được làm mới bằng hơi thở hiện đại đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả trẻ có mặt tại chương trình.

Nhóm Xẩm Hà Thành giao lưu cùng khán giả sau phần trình diễn
Nhóm Xẩm Hà Thành giao lưu cùng khán giả sau phần trình diễn

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có phần giao lưu, tương tác giữa các nghệ sĩ với các nhà nghiên cứu, với công chúng; giúp cho mọi người có thêm kiến thức về hát Xẩm và những góc nhìn về hành trình bảo tồn và phát triển nghệ thuật Xẩm trong thời đại số.

Các nghệ sĩ cho rằng, di sản chỉ thực sự sống khi được đặt trong dòng chảy đời sống hôm nay và được thế hệ trẻ tiếp tục sáng tạo bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới. Chia sẻ tại sự kiện, nghệ sĩ Nguyễn Quang Long cho biết, hát Xẩm chứa đựng nhiều giá trị văn học, âm nhạc và đời sống dân gian, là chất liệu giàu sức sống để các thế hệ nghệ sĩ tiếp tục khai thác. Trong khi đó, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa nhấn mạnh việc kết hợp Xẩm với Rap, EDM từng vấp phải nhiều tranh cãi, song đó là cách để di sản tiếp tục tồn tại và lan tỏa đến công chúng trẻ.
 

Trình diễn thời trang trên nền nhạc hát Xẩm
Cô Silvia Martinez, người Tây Ban Nha, tình nguyện viên đang làm việc tại Hà Nội, chia sẻ: "Mặc dù không hiểu  lời hát, tôi vẫn cảm nhận được người Việt Nam có thể thể hiện sự giàu có về văn hóa thông qua nghệ thuật..."

Trình diễn thời trang trên nền nhạc hát Xẩm
 

Không gian nghệ thuật của “Sắc Xẩm” còn được mở rộng thông qua các bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống như nón quai thao, áo tứ thân, hoa sen thời Lê hay nghệ thuật Pháp lam Huế. Trên nền nhạc Xẩm phối khí hiện đại, các thiết kế mang đậm tinh thần đương đại đã góp phần tạo nên sự giao thoa giữa di sản và hơi thở Gen Z. Nhiều bộ sưu tập sử dụng chất liệu, phom dáng và họa tiết truyền thống nhưng được tái cấu trúc theo tư duy thiết kế mới, tạo nên dấu ấn thị giác đặc sắc trên sàn diễn runway.





“Sắc Xẩm” không chỉ là một chương trình nghệ thuật của sinh viên mà còn cho thấy nỗ lực của người trẻ trong việc đưa văn hóa truyền thống bước ra khỏi không gian quen thuộc để tiếp cận công chúng bằng những hình thức sáng tạo hơn. Khán phòng với sức chứa 270 chỗ ngồi đều chật kín phần nào cho thấy sự quan tâm của giới trẻ với chương trình./.
 

CTV Hoàng Lâm/VOV.VN
ảnh: BTC
Tag: Gen Z làm mới nghệ thuật dân gian
Các Em xinh "say hi" được NSND Thanh Ngoan hướng dẫn hát Xẩm
VOV.VN - Khép lại Live stage 3 với chiến thắng của Liên quân 2, 20 Em xinh còn lại chính thức bước vào Live stage 4 - giai đoạn quyết định với cơ chế "Hot chair" khắc nghiệt. Tập 10 mang đến 6 tiết mục đột phá, từ robot futuristic đến nghệ thuật hát Xẩm, khẳng định chất lượng âm nhạc và sự sáng tạo không giới hạn của chương trình.

Khán giả vỗ tay không ngớt khi Duy Hưng – Trung Ruồi hát xẩm cùng các con

VOV.VN - Hình ảnh Duy Hưng, Trung Ruồi, Neko Lê khoác áo truyền thống, cùng con cái góp giọng trong một tiết mục đậm chất dân gian khiến cả sân đình vang rộn tiếng vỗ tay không dứt.

Lễ giỗ Tổ nghề hát xẩm: Nơi gặp gỡ của những người yêu xẩm toàn quốc

VOV.VN - Hôm nay (12/3, tức ngày 22/2 âm lịch), tại Hải Phòng, Chiếu xẩm Hải Phòng tổ chức lễ giỗ Tổ nghề hát xẩm, với sự tham gia của nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ cùng đông đảo các CLB, các chiếu xẩm trên toàn quốc.

