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190 cụm rạp chiếu phim miễn phí tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ Năm, 10:35, 09/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 22 đến 24/7, khán giả trên cả nước sẽ được xem phim miễn phí tại 190 cụm rạp trong khuôn khổ Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chương trình do Cục Điện ảnh tổ chức, nhằm tri ân người có công với cách mạng và lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Từ ngày 21 đến 28/7, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tổ chức Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) trên phạm vi toàn quốc. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động chiếu phim miễn phí tại 190 cụm rạp trên cả nước, nhằm tri ân người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

190 cum rap chieu phim mien phi tri an ngay thuong binh - liet si hinh anh 1
Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 21/7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), với bộ phim "Đừng đốt" của Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh được chọn chiếu mở màn.

Theo kế hoạch, từ ngày 22 đến 24/7, các cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí mỗi ngày vào lúc 10h và 16h. Chương trình phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân. Vé được phát trực tiếp tại quầy rạp trước buổi chiếu từ 3-5 ngày. Ngoài ra, mỗi rạp sẽ bố trí từ một đến hai hàng ghế dành cho cựu chiến binh và các gia đình chính sách đến xem mà không cần nhận vé trước.

Điểm mới của Tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công. Đến nay, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim đã xác nhận tham gia, gồm CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema, AEON Beta, BHD, Cinestar, Cinemax, MegaGS, EVG, Dcine, Starlight và Rio, với tổng cộng 190 cụm rạp trên toàn quốc.

190 cum rap chieu phim mien phi tri an ngay thuong binh - liet si hinh anh 2
Phim "Đường xuyên rừng"

Bên cạnh các suất chiếu tại rạp thương mại, Cục Điện ảnh còn phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom), nền tảng TV360, hệ thống rạp chiếu phim nhà nước và các đội chiếu phim lưu động tại các địa phương để đưa phim đến đông đảo khán giả, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Song song đó, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng triển khai các chương trình chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại nhiều địa bàn trên cả nước.

Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là tác phẩm điện ảnh tiêu biểu do Nhà nước đặt hàng, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó có nhiều tác phẩm quen thuộc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ.

Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 21/7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), với bộ phim Đừng đốt của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh được chọn chiếu mở màn. Chương trình dự kiến có sự tham gia giao lưu của đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Trong khuôn khổ Tuần phim còn có lễ khai mạc khu vực phía Nam tại TP.HCM, khu vực miền Trung tại Hà Tĩnh cùng các hoạt động giao lưu điện ảnh, tọa đàm và chương trình tri ân tại Quảng Trị.

PV/VOV.VN
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