中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TV360 chiếu xem chung miễn phí phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”

Thứ Sáu, 17:15, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh người trẻ ngày càng tìm đến những cách tiếp cận lịch sử trực quan và giàu cảm xúc, điện ảnh đang trở thành “cầu nối mềm” giữa quá khứ và hiện tại.

Tiếp nối hành trình đưa phim “Mưa đỏ” đến hơn 1 triệu khán giả, Trung tâm Dịch vụ Truyền hình (TV360), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) phối hợp cùng Cục Điện ảnh triển khai Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2026 trên quy mô toàn quốc. Điểm nhấn của chương trình là việc chiếu miễn phí, mở rộng khả năng tiếp cận lịch sử tới đông đảo khán giả.

Chạm vào lịch sử từ những điều rất đời thường

Mở màn đợt phim là “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” - tác phẩm đã công chiếu trên toàn quốc năm 2025 với doanh thu khoảng 170 tỷ đồng - lấy cảm hứng từ hệ thống địa đạo trong kháng chiến, tôn vinh giá trị lịch sử, ý chí kiên cường của con người Việt Nam trong hoàn cảnh cực hạn.

Không đi theo lối tái hiện lịch sử khô cứng, bộ phim lựa chọn cách kể gần gũi hơn: tập trung vào những con người cụ thể, những lát cắt đời sống rất thật dưới lòng đất - từ sinh hoạt thường ngày, tình đồng đội đến những mối gắn kết gia đình. Chính những chi tiết này tạo nên chiều sâu cảm xúc, giúp lịch sử không còn là những con số hay sự kiện xa xôi, mà trở thành câu chuyện có thể cảm nhận và đồng cảm.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với khán giả trẻ – nhóm công chúng không chỉ muốn “biết” mà còn muốn “cảm” lịch sử theo cách của riêng mình.

Từ không gian cộng đồng đến trải nghiệm cá nhân

Chương trình diễn ra từ 25/4 đến 31/5/2026, khai mạc lúc 19h30 ngày 25/4 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, với hoạt động giao lưu cùng ê-kíp và diễn viên.

Điểm khác biệt của đợt phim năm nay nằm ở mô hình triển khai đa nền tảng:

Tổ chức chiếu phim lưu động tại 34 tỉnh, thành trên cả nước

Phát hành xem chung miễn phí từ nền tảng số TV360

Sự kết hợp này tạo ra hai lớp trải nghiệm song song: không gian xem chung tại cộng đồng - nơi khơi gợi cảm xúc tập thể và trải nghiệm cá nhân trên thiết bị di động - nơi người xem có thể tiếp cận nội dung mọi lúc, mọi nơi.

Nhờ đó, khoảng cách địa lý không còn là rào cản. Dù ở đô thị hay vùng sâu, khán giả đều có thể tiếp cận bộ phim theo cách phù hợp nhất với mình.

TV360 – đưa lịch sử đến gần hơn, theo cách dễ tiếp cận hơn

Không cần những hình thức tuyên truyền phức tạp, điện ảnh đang chứng minh một cách tiếp cận hiệu quả hơn với lịch sử: để khán giả tự xem, tự cảm nhận và tự hình thành góc nhìn.

Trong hành trình đó, TV360 không chỉ đóng vai trò là nền tảng phát hành, mà còn là đơn vị mở rộng “không gian tiếp cận” cho các tác phẩm điện ảnh. Từ những buổi chiếu lưu động đến nền tảng số, nội dung được đưa đến gần hơn với từng cá nhân, theo cách linh hoạt và thuận tiện.

Việc tổ chức xem chung miễn phí “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” trên toàn quốc không chỉ giúp lan tỏa giá trị của bộ phim, mà còn góp phần định hình một thói quen mới: tiếp cận lịch sử qua trải nghiệm số - nơi mỗi người có thể kết nối với quá khứ theo cách riêng của mình.

CTV Mạnh Hòa/VOV.VN
Tag: TV360 Viettel Telecom Địa đạo Mặt trời trong bóng tối phim Địa đạo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng