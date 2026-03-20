5 phim Việt gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ" đầu năm 2026

Thiên đường máu

Phim "Thiên đường máu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 2 tuần ra mắt, trở thành phim Việt đầu tiên thu 100 tỷ đồng trong năm 2026.

"Thiên đường máu" thuộc thể loại tâm lý - tội phạm, khai thác đề tài lừa đảo mạng. Đây là phim điện ảnh đầu tiên về nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài. Tin lời hứa "việc nhẹ lương cao", không ít thanh niên bị đưa đến những "đặc khu", nơi họ trải qua cảnh giam lỏng và bị ép buộc phải gọi điện để lừa ngược lại chính đồng bào mình. Nhiều người trong số đó đã tìm cách đào thoát khỏi địa ngục mà họ đã trót dấn thân vào. Phim có đề tài thời sự, đánh trúng sự tò mò của khán giả. Tác phẩm có sự góp mặt của các diễn viên quen thuộc như Quang Tuấn, Hoài Lâm...

Thỏ ơi!!

"Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành là phim Việt thứ hai đạt cột mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026. Phim đạt cột mốc này chỉ sau 3 ngày công chiếu chính thức.

“Thỏ ơi!!” thuộc thể loại drama, tâm lý với sự góp mặt của dàn diễn viên là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ LyLy, Văn Mai Hương, rapper Pháo, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương... Phim xoay quanh nhân vật Hải Linh (LyLy) - MC talkshow nổi tiếng. Câu chuyện trở nên cao trào khi một cô gái đeo mặt nạ thỏ Nhật Hạ (Pháo) lên talkshow của Hải Linh, kể chuyện bản thân đang hẹn hò một người có gia đình. Hải Linh nghi người Nhật Hạ nhắc đến có thể là chồng cô - Thế Phong (Vĩnh Đam).

Sau hơn một tháng công chiếu, "Thỏ ơi!!" đang cho thấy dấu hiệu chững lại rõ rệt trên đường đua phòng vé. Từ vị trí dẫn đầu doanh thu trong giai đoạn đầu ra mắt, bộ phim hiện đã tụt xuống hạng 6 trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày của Box Office Vietnam. Sắp tới, "Thỏ ơi!!" sẽ chính thức được công chiếu tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với tên gọi "Bunny".

Nhà ba tôi một phòng

Phim "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 11 ngày công chiếu chính thức, trở thành phim Việt thứ ba đạt cột mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026. "Nhà ba tôi một phòng" thuộc thể loại gia đình, hài, tâm lý, xoay quanh chủ đề gia đình với những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cha và con gái. Người con muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, theo đuổi giấc mơ ở lĩnh vực thời trang, trong khi người cha mong con nối nghiệp nghề làm mắm truyền thống. Bộ phim mang đến một lát cắt gần gũi về gia đình Việt hiện đại, nơi yêu thương đôi khi bắt đầu từ sự thấu hiểu.

Nhiều người xem đánh giá cao cách bộ phim khai thác đề tài tình thân theo hướng mộc mạc. Khán giả cho rằng tác phẩm lấy nước mắt người xem bằng những chi tiết giản dị thay vì cao trào bi kịch quá mạnh. Diễn xuất tự nhiên, không khí ấm áp giúp phim ghi điểm trong lòng công chúng. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng "Nhà ba tôi một phòng" vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim gia đình Việt: mâu thuẫn thế hệ, hiểu lầm chồng chất, biến cố xảy ra rồi dẫn đến cao trào nước mắt. Diễn biến được đánh giá là khá dễ đoán, thiếu những bước ngoặt đủ mạnh để tạo bất ngờ.

Báu vật trời cho

Phim "Báu vật trời cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn nửa tháng ra mắt, trở thành phim Việt thứ tư đạt cột mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026.

Vào dịp Tết Nguyên đán, "Báu vật trời cho" không tạo được hiệu ứng truyền thông khi khán giả vẫn tập trung vào hai bộ phim là "Thỏ ơi!!" và "Nhà ba tôi một phòng". Ngày 24/2, bộ phim bất ngờ vượt mặt "Nhà ba tôi một phòng" để giành vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh thu trong ngày. Từ đó, phim giữ được khả năng kiếm tiền ổn định và bắt đầu tăng trưởng doanh thu.

Phim xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) - một người mẹ đơn thân mạnh mẽ. Cô gặp Hồng (Tuấn Trần) - một chàng trai làm dịch vụ du lịch, tại một làng chài ven biển. Cuộc gặp gỡ tình cờ đẩy hai người vào loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ vượt ngoài kế hoạch. Tác phẩm thuộc thể loại gia đình, hài, tình cảm, đánh dấu sự trở lại của bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào trên màn ảnh rộng sau phim “Mai” của Trấn Thành.

Tài

Bộ phim gần nhất vừa cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng là "Tài" của đạo diễn Mai Tài Phến. Tác phẩm chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu chính thức, trở thành phim Việt thứ năm đạt mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026.

Thành tích này đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm Việt nổi bật trong giai đoạn đầu năm, đồng thời ghi nhận nỗ lực của ê-kíp trong việc chinh phục khán giả đại chúng. Sau hành trình khởi chiếu và liên tục tổ chức các hoạt động giao lưu, "Tài" cho thấy sức bền đáng chú ý tại phòng vé, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều thể loại khác nhau.

Mốc doanh thu 100 tỷ đồng cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của đạo diễn và diễn viên chính Mai Tài Phến. Với dự án điện ảnh đầu tay, anh đã lựa chọn một hướng đi nhiều thử thách khi đảm nhận cùng lúc ba vai trò biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Thành công về mặt doanh thu phần nào cho thấy sự lựa chọn này đã nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Trong những ngày tới, một bộ phim khác có khả năng cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng là "Quỷ nhập tràng 2" của đạo diễn Pom Nguyễn. Tính đến ngày 19/3, phim đạt tổng doanh thu hơn 91 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam. Phần 1 của bộ phim từng đạt tổng doanh thu 150 tỷ đồng vào năm 2025.