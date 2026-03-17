"Bước chân vào đời" tập 11: Quân muốn cưới Thương dù mẹ phản đối

Thứ Ba, 08:29, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong tập 11 phim "Bước chân vào đời", mối quan hệ giữa Quân và Thương đứng trước bước ngoặt lớn khi Quân bất ngờ quyết định cầu hôn bạn gái, bất chấp sự phản đối từ mẹ mình.

Quân (Huỳnh Anh) khiến Thương (Quỳnh Kool) không khỏi ngỡ ngàng khi bất ngờ ngỏ lời cưới. Tuy nhiên, thay vì vui mừng trọn vẹn, Thương lại tỏ ra lo lắng trước phản ứng của bà Dung – mẹ Quân (Quách Thu Phương). Cô không muốn vì mình mà Quân phải đối đầu với gia đình. Thương thẳng thắn bày tỏ: “Em không cần anh phải chống lại mẹ mình chỉ để bảo vệ em. Em không muốn anh phải lo cho em như thế này”.

Đáp lại, Quân cho rằng Thương luôn cố gắng chịu đựng mọi chuyện một mình và không muốn chia sẻ khó khăn với anh. Quân nói với bạn gái: “Anh là người yêu của em mà, có gì phải chia sẻ với anh nữa đúng không?”. Anh khẳng định mình có thể lo được cho Thương và không coi đó là gánh nặng. Tuy vậy, Thương vẫn băn khoăn về tương lai của tình yêu khi giữa hai người còn nhiều trở ngại từ phía gia đình. Trước sự căng thẳng ngày càng lớn, Quân thậm chí còn đề nghị: “Nếu mẹ cứ căng thẳng như vậy, hai đứa mình cưới nhau đi”.

Ngay sau khi biết chuyện, bà Dung tìm đến tận nhà trọ của Thương. Cuộc gặp gỡ giữa hai người hứa hẹn sẽ đầy căng thẳng. Bà Dung nói muốn đến xem cuộc sống của chị em Thương ra sao, trong khi Thương cố gắng giữ thái độ lễ phép và đề nghị mời bà ra quán cà phê để nói chuyện cho thuận tiện.

Ở một diễn biến khác, Thương cùng Trang (Ngọc Thủy) đến đồn công an để gặp Minh (Sơn Tùng). Minh bị nghi ngờ liên quan đến việc phá xe của người khác, khiến tình hình trở nên rắc rối hơn. Trong cuộc nói chuyện, Thương thẳng thắn hỏi Minh liệu cậu có lấy tiền của bà Dung hay không – vấn đề có thể khiến hiểu lầm giữa hai gia đình ngày càng nghiêm trọng.

 

Tập 11 hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết căng thẳng khi chuyện tình của Quân và Thương đứng trước thử thách lớn từ gia đình, trong khi những rắc rối xung quanh Minh có nguy cơ làm mọi việc trở nên phức tạp hơn. Liệu Quân và Thương có thể vượt qua áp lực để bảo vệ tình yêu của mình? Và sự thật đằng sau những nghi ngờ về Minh là gì? Những câu hỏi này sẽ dần được hé lộ trong diễn biến tiếp theo của bộ phim lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.

 

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Bước chân vào đời tập 11 preview Bước chân vào đời Huỳnh Anh Quỳnh Kool Quách Thu Phương Quân cầu hôn Thương mẹ Quân gặp Thương Minh ở đồn công an phim truyền hình Việt Nam Bước chân vào đời VTV
"Bước chân vào đời" tập 9: Quân ra sức thuyết phục Thương gặp mẹ

"Bước chân vào đời" tập 9: Quân ra sức thuyết phục Thương gặp mẹ

"Bước chân vào đời" tập 9: Quân ra sức thuyết phục Thương gặp mẹ

VOV.VN - Trong tập 9 "Bước chân vào đời", Quân cố gắng thuyết phục Thương đến dự sinh nhật mẹ mình, còn Trang vô tình khiến Hưng ghen tuông khi xuất hiện bên một người đàn ông khác.

“Bước chân vào đời”: Thương lúng túng khi Quân chứng kiến cảnh ngã đè vào Lâm

“Bước chân vào đời”: Thương lúng túng khi Quân chứng kiến cảnh ngã đè vào Lâm

“Bước chân vào đời”: Thương lúng túng khi Quân chứng kiến cảnh ngã đè vào Lâm

VOV.VN - Tập 8 của bộ phim “Bước chân vào đời” lên sóng tối 10/3 tiếp tục mang đến nhiều tình huống bất ngờ, đặc biệt là khoảnh khắc khiến Thương rơi vào thế khó xử khi bị Quân và mẹ anh bắt gặp trong một tình huống nhạy cảm tại bệnh viện.

“Bước chân vào đời” tập 7: Trang bị sàm sỡ ở bar, Lâm xuất hiện giải vây

“Bước chân vào đời” tập 7: Trang bị sàm sỡ ở bar, Lâm xuất hiện giải vây

“Bước chân vào đời” tập 7: Trang bị sàm sỡ ở bar, Lâm xuất hiện giải vây

VOV.VN - Trong tập 7 phim "Bước chân vào đời", Trang rơi vào tình huống nguy hiểm khi bị một thanh niên sàm sỡ tại quán bar vì hiểu nhầm cô là “gái bao”. Khi mâu thuẫn căng thẳng và cô có nguy cơ bị hành hung, Lâm bất ngờ xuất hiện kịp thời ngăn cản, đứng ra bảo vệ Trang.

