"Bước chân vào đời" tập 11: Quân muốn cưới Thương dù mẹ phản đối

Quân (Huỳnh Anh) khiến Thương (Quỳnh Kool) không khỏi ngỡ ngàng khi bất ngờ ngỏ lời cưới. Tuy nhiên, thay vì vui mừng trọn vẹn, Thương lại tỏ ra lo lắng trước phản ứng của bà Dung – mẹ Quân (Quách Thu Phương). Cô không muốn vì mình mà Quân phải đối đầu với gia đình. Thương thẳng thắn bày tỏ: “Em không cần anh phải chống lại mẹ mình chỉ để bảo vệ em. Em không muốn anh phải lo cho em như thế này”.

Đáp lại, Quân cho rằng Thương luôn cố gắng chịu đựng mọi chuyện một mình và không muốn chia sẻ khó khăn với anh. Quân nói với bạn gái: “Anh là người yêu của em mà, có gì phải chia sẻ với anh nữa đúng không?”. Anh khẳng định mình có thể lo được cho Thương và không coi đó là gánh nặng. Tuy vậy, Thương vẫn băn khoăn về tương lai của tình yêu khi giữa hai người còn nhiều trở ngại từ phía gia đình. Trước sự căng thẳng ngày càng lớn, Quân thậm chí còn đề nghị: “Nếu mẹ cứ căng thẳng như vậy, hai đứa mình cưới nhau đi”.

Ngay sau khi biết chuyện, bà Dung tìm đến tận nhà trọ của Thương. Cuộc gặp gỡ giữa hai người hứa hẹn sẽ đầy căng thẳng. Bà Dung nói muốn đến xem cuộc sống của chị em Thương ra sao, trong khi Thương cố gắng giữ thái độ lễ phép và đề nghị mời bà ra quán cà phê để nói chuyện cho thuận tiện.

Ở một diễn biến khác, Thương cùng Trang (Ngọc Thủy) đến đồn công an để gặp Minh (Sơn Tùng). Minh bị nghi ngờ liên quan đến việc phá xe của người khác, khiến tình hình trở nên rắc rối hơn. Trong cuộc nói chuyện, Thương thẳng thắn hỏi Minh liệu cậu có lấy tiền của bà Dung hay không – vấn đề có thể khiến hiểu lầm giữa hai gia đình ngày càng nghiêm trọng.

Tập 11 hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết căng thẳng khi chuyện tình của Quân và Thương đứng trước thử thách lớn từ gia đình, trong khi những rắc rối xung quanh Minh có nguy cơ làm mọi việc trở nên phức tạp hơn. Liệu Quân và Thương có thể vượt qua áp lực để bảo vệ tình yêu của mình? Và sự thật đằng sau những nghi ngờ về Minh là gì? Những câu hỏi này sẽ dần được hé lộ trong diễn biến tiếp theo của bộ phim lên sóng lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV3.