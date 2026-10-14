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Cảnh ly hôn trong phim giờ vàng VTV khiến khán giả rơi nước mắt

Thứ Tư, 08:46, 14/10/2026
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VOV.VN - Cảnh Hạnh (Huyền Lizzie) và Bình (Doãn Quốc Đam) ra tòa ly hôn trong tập 2 "Căn nhà không mái che" khiến nhiều khán giả xúc động. Khoảnh khắc Khang khóc nức nở, Thơ cố tỏ ra mạnh mẽ cùng diễn xuất của Doãn Quốc Đam nhận nhiều lời khen sau khi phim lên sóng.

Tập 2 "Căn nhà không mái che" gây xúc động với cảnh Hạnh (Huyền Lizzie) và Bình (Doãn Quốc Đam) ra tòa ly hôn. Khoảnh khắc hai con chứng kiến gia đình tan vỡ, đặc biệt cảnh Khang khóc nức nở, khiến nhiều khán giả cho biết họ đã rơi nước mắt.

Trong tập 2, cuộc hôn nhân của Hạnh và Bình chính thức đi đến hồi kết. Trước ngày ra tòa, Bình chia tay cậu con trai út Khang. Cậu bé níu kéo bố, mong bố bỏ rượu chè, cờ bạc và đừng đi nữa. Bình chỉ dặn con ở nhà ngoan với mẹ, có dịp sẽ về thăm. Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai bố con mở đầu cho phân đoạn nặng cảm xúc nhất của tập phim.

 

Ngày bố mẹ ra tòa, Khang không thể kìm được nước mắt. Cậu bé khóc nức nở rồi quay sang hỏi chị gái Thơ (Thu Hà Ceri): “Không buồn à?”. Trái ngược với em trai, Thơ cố giữ vẻ mạnh mẽ và trả lời dứt khoát: “Không buồn tí nào!”. Cô bé cho rằng bố mình không giống bố người ta thì bản thân cũng không cần giống con người ta. Dù vậy, sự cứng cỏi của Thơ chỉ càng cho thấy những tổn thương mà cô đang cố giấu. Thơ vẫn dặn em trai có thể yêu bố, nhớ bố nhưng đừng để mẹ buồn.

canh ly hon trong phim gio vang vtv khien khan gia roi nuoc mat hinh anh 1

Cảnh hai chị em đứng trước việc bố mẹ chính thức chia tay trở thành một trong những phân đoạn nhận nhiều bình luận nhất sau khi tập 2 lên sóng. Không có những lời thoại quá dài, cảm xúc chủ yếu được đẩy lên từ phản ứng của hai đứa trẻ trước sự tan vỡ của gia đình.

Đặc biệt, diễn xuất của Doãn Quốc Đam trong vai Bình tiếp tục được khán giả chú ý. Nhân vật vốn được xây dựng với nhiều thói xấu như rượu chè, cờ bạc, khiến vợ con tổn thương, nhưng đến cảnh chia tay con, cách nam diễn viên thể hiện sự bất lực và day dứt vẫn tạo được cảm xúc với người xem.

Một khán giả nhận xét: “Cả 4 diễn viên đóng đều tốt, trong đó mình thấy bạn Đam thì tốt hơn cả, vì rất đời, rất thật, từ biểu cảm đến đài từ, cảm giác không ‘kịch’ một chút nào”.

Người khác bình luận: “Đam diễn quá đỉnh. Tập này xem tốn nước mắt”.

Có khán giả cho rằng Doãn Quốc Đam “diễn như không diễn”, trong khi một tài khoản khác chia sẻ: “Anh Đam với con gái diễn hay quá. Khóc luôn rồi!”.

Một bình luận đáng chú ý viết: “Doãn Quốc Đam diễn vai quá xuất sắc, xem đoạn này xúc động quá quên cả hôm qua đánh vợ con...”. Phản ứng này cũng cho thấy diễn xuất của nam diễn viên khiến khán giả có những cảm xúc trái chiều với Bình: tức giận trước những gì nhân vật gây ra cho gia đình nhưng vẫn xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc người bố phải rời xa các con.

canh ly hon trong phim gio vang vtv khien khan gia roi nuoc mat hinh anh 2

Không chỉ Doãn Quốc Đam, diễn xuất của Thu Hà Ceri và diễn viên nhí vào vai Khang cũng góp phần tạo nên sức nặng cho phân đoạn. Một người xem viết: “Vẫn biết đây chỉ là một phân cảnh trong một bộ phim được dàn dựng, nhưng thực sự cảm xúc nó chạm tới đỉnh điểm, muốn khóc òa lên thật to trong hoàn cảnh này”.

Nhiều bình luận khác cũng chia sẻ cảm giác tương tự: “Có ai xem mà khóc như tôi không”, “Tập này xem tốn nước mắt” hay “Đố ai xem mà không khóc”.

Bên cạnh cảnh ra tòa, tập 2 còn có phân đoạn mẹ Hạnh trao cho Thơ túi đựng những chiếc nhẫn vàng mà bà ngoại từng cho trước khi đi lấy chồng. Thơ nói muốn ở mãi bên mẹ và không lấy chồng. Chi tiết này được đặt cạnh cuộc ly hôn của bố mẹ, càng làm rõ tâm lý của cô con gái khi chứng kiến cuộc hôn nhân của gia đình đổ vỡ.

Sau hai tập đầu, Căn nhà không mái che đang tập trung khai thác những tổn thương bên trong một gia đình có nhiều mâu thuẫn. Riêng ở tập 2, cảnh Hạnh và Bình ly hôn cùng phản ứng của hai con trở thành điểm nhấn, nhận nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

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Vai gái quê của Huyền Lizzie trong “Căn nhà không mái che” gây tranh luận

VOV.VN - Sau tập 1 "Căn nhà không mái che" lên sóng tối 12/10, tạo hình lam lũ của Huyền Lizzie trong vai Hạnh nhận nhiều bàn luận. Dù hóa thân thành người phụ nữ bán rau, cuộc sống khó khăn, nữ diễn viên vẫn khiến không ít khán giả nhận xét “nhìn vẫn sang” vì đã quá quen với hình ảnh hiện đại trước đây.

Hà Phương/VOV.VN
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