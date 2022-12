Choáng ngợp với trailer phim mới của đạo diễn Christopher Nolan

Từng “khuấy đảo” phòng vé toàn cầu với dàn siêu phẩm như "Interstellar", "Inception", "The Dark Knight",… Christopher Nolan tính đến nay đã sở hữu tới 11 giải Oscar và 36 đề cử. Và "Oppenheimer" hứa hẹn sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích, vì đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Christopher Nolan thể nghiệm với thể loại phim tiểu sử. Đoạn trailer mới được tung ra gần đây đã khẳng định điều đó.

"Oppenheimer" quy tụ dàn sao đình đám bậc nhất Hollywood.

Dựa trên cuốn sách đoạt giải Pulitzer "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" của Kai Bird và Martin J. Sherwin, "Oppenheimer" kể câu chuyện có thật về nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer, lãnh đạo thời chiến của phòng thí nghiệm Los Alamos trong dự án Manhattan. Ông là một trong những người được mệnh danh là “cha đẻ” của bom nguyên tử. Bộ phim sẽ đưa khán giả vào một nghịch lý đầy hồi hộp về người đàn ông buộc phải mạo hiểm việc phá hủy thế giới để cứu lấy nó.

Đoạn trailer dù không hé mở nhiều về cốt truyện nhưng cũng đủ để khán giả cảm thấy “tim đập thình thịch”, choáng ngợp bởi những khung hình rực lửa và thanh âm chân thực đến nổi da gà của những vụ cháy nổ. Xen kẽ trong đoạn trích là lời tự sự của Oppenheimer về thí nghiệm có thể dẫn đến ngày “thế giới thay đổi mãi mãi” mà ông đang nghiên cứu. “Chúng tôi hình dung ra một tương lai…và tương lai ấy khiến chúng tôi kinh hãi.”, đối với ông, sự thay đổi này có thể trở nên nguy hiểm khó lường.

Sự hồi hộp căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm vào những giây cuối của đoạn trích, khi mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho vụ nổ lớn chưa từng có. Và đọng lại cuối cùng là những trăn trở của Oppenheimer về những gì họ đang làm với loại vũ khí này. Một thứ vũ khí nguy hiểm bậc nhất, có thể thay đổi cục diện của bất kỳ cuộc chiến nào.

Dàn diễn viên của "Oppenheimer" từ khi công bố đã nhận được nhiều sự chú ý khi sở hữu nhiều cái tên sáng giá. Phim có sự tham gia của “chàng thơ” của Christopher Nolan - Cillian Murphy trong vai J. Robert Oppenheimer, anh từng đã hợp tác với vị đạo diễn này trong 5 bộ phim trước đây. Nữ minh tinh Emily Blunt sẽ vào vai vợ của Oppenheimer, nhà sinh vật học và thực vật học Katherine “Kitty” Oppenheimer. Người đoạt giải Oscar Matt Damon sẽ đóng vai Tướng Leslie Groves Jr., giám đốc Dự án Manhattan. “Iron Man” Robert Downey Jr. đóng vai Lewis Strauss, ủy viên sáng lập của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ. Mỹ nữ Florence Pugh đóng vai bác sĩ tâm thần Jean Tatlock. Ngoài ra Oppenheimer còn có sự góp mặt của tài tử Rami Malek, cùng nhiều diễn viên khác.

"Oppenheimer" dự kiến ra mắt vào tháng 7/2023./.