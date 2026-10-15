Dàn sao trong phim võ thuật cổ trang chiếu Tết 2027

Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng lấy bối cảnh giả tưởng, được xây dựng từ cảm hứng về một thời kỳ loạn lạc xa xưa của Việt Nam, khi những nghĩa sĩ lần lượt xuất hiện. Những hình ảnh đầu tiên của dự án đồng thời hé lộ tạo hình của dàn diễn viên trẻ góp mặt trong phim.

Trong đó, Quốc Anh từng tham gia một số tác phẩm có màu sắc cổ trang như Trạng Quỳnh, Thám tử Kiên. Nam diễn viên cũng xuất hiện trong các phim điện ảnh Bộ tứ báo thủ, Thỏ ơi!!.

Dàn diễn viên Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng gồm Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trần Thiên Tú, Trầm Minh Hoàng và Yến My.

Ma Ran Đô là một trong những gương mặt trẻ góp mặt ở dự án. Trước Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng, anh từng tham gia Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không, Tiệm ăn của quỷ.

Nữ diễn viên Trần Thiên Tú, từng xuất hiện trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, tiếp tục thử sức với dòng phim cổ trang. Theo thông tin từ ê-kíp, khả năng võ thuật là một trong những yếu tố được chú trọng ở nhân vật do cô đảm nhận.

Dàn diễn viên còn có Trầm Minh Hoàng và Yến My. Trầm Minh Hoàng từng tham gia Trại buôn người, Truy tìm Long Diên Hương. Trong khi đó, Yến My được khán giả truyền hình biết đến qua Cuộc chiến không giới tuyến, Không thời gian, Đồng hồ đếm ngược. Đây là lần đầu nữ diễn viên thử sức với một phim điện ảnh hành động cổ trang.

Quốc Anh góp mặt trong phim hành động cổ trang Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng.

Đứng sau Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng là đạo diễn Dương Minh Chiến, người từng thực hiện Truy tìm Long Diên Hương. Đây là dự án điện ảnh thứ hai của đạo diễn trẻ sau tác phẩm đầu tay thuộc thể loại hài - hành động.

Ở bộ phim mới, Dương Minh Chiến tiếp tục lựa chọn võ thuật, hành động làm một trong những yếu tố trọng tâm. Theo quan điểm của đạo diễn, với phim võ thuật, các màn giao đấu cần tạo được cảm giác chân thực, khiến khán giả tin diễn viên thực sự có khả năng thực hiện các động tác trên màn ảnh.

Trầm Minh Hoàng không chỉ tham gia với tư cách diễn viên mà còn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động của phim. Anh có hơn 10 năm làm cascadeur, từng tham gia các dự án như Trại buôn người và Truy tìm Long Diên Hương.

Ma Ran Đô là một trong những gương mặt trẻ tham gia Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng.

Bên cạnh đó, nhóm ActionC tiếp tục tham gia thực hiện phần hành động của dự án. Trước đó, nhóm từng thực hiện nhiều phim ngắn hành động khai thác bối cảnh thôn dã, mang màu sắc cổ trang và phát hành trên các nền tảng mạng xã hội.

Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng dự kiến ra mắt tại các rạp trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Sự xuất hiện của bộ phim tiếp tục nối dài danh sách tác phẩm Việt đã sớm xác nhận tham gia mùa phim Tết năm tới.

Trước đó, Trấn Thành đã khai máy Em, dự kiến công chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027, dù nội dung và dàn diễn viên hiện vẫn được giữ kín. Victor Vũ cũng xác nhận trở lại đường đua với Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim, phần phim tiếp theo sau Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, tiếp tục khai thác màu sắc trinh thám, cổ trang.