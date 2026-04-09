Phim Tết lần lượt rời rạp, 2 tác phẩm nào vẫn bám trụ đường đua?

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua chứng kiến màn cạnh tranh của 4 bộ phim điện ảnh gồm "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành, "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang, "Báu vật trời cho" của Lê Thanh Sơn và "Mùi phở" của Minh Beta. Tính đến nay, gần 2 tháng sau khi kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kết thúc, 2/4 phim Tết đã rời rạp, chỉ còn "Thỏ ơi!!" và "Báu vật trời cho" vẫn còn trụ rạp với số lượng suất chiếu ít. Trong số 4 phim Tết, có đến 3 tác phẩm vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Phim Tết đầu tiên khép lại hành trình phòng vé là "Nhà ba tôi một phòng", từ khoảng cuối tháng 3. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, tác phẩm của đạo diễn Trường Giang đạt doanh thu hơn 111 tỷ đồng. Với "Nhà ba tôi một phòng", Trường Giang gia nhập câu lạc bộ đạo diễn trăm tỷ của điện ảnh Việt, ngay từ lần đầu tiên thử sức. Phim chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 11 ngày công chiếu chính thức, trở thành phim Việt thứ ba đạt cột mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026.

"Nhà ba tôi một phòng" thuộc thể loại gia đình, hài, tâm lý, xoay quanh chủ đề gia đình với những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cha và con gái. Người con muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, theo đuổi giấc mơ ở lĩnh vực thời trang, trong khi người cha mong con nối nghiệp nghề làm mắm truyền thống. Bộ phim mang đến một lát cắt gần gũi về gia đình Việt hiện đại, nơi yêu thương đôi khi bắt đầu từ sự thấu hiểu.

Dù có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Xuân Hinh, Thu Trang... phim "Mùi phở" rời rạp với doanh thu khá ảm đạm, chỉ hơn 40 tỷ đồng. Con số này không quá thấp nhưng nhiều khả năng vẫn khiến nhà đầu tư đối mặt với thua lỗ khi đây là dự án có mức đầu tư lớn.

Phim thuộc thể loại gia đình, hài, quy tụ dàn diễn viên đông đảo ở miền Bắc và miền Nam, xoay quanh câu chuyện của các thành viên trong một gia đình có truyền thống nấu phở. Khán giả và giới chuyên môn đánh giá "Mùi phở" hụt hơi trong đường đua phim Tết vì nội dung thiếu hấp dẫn, kịch bản tương đối đơn giản và dễ đoán.

Hai bộ phim Tết vẫn bám trụ đường đua phòng vé là "Thỏ ơi!!" và "Báu vật trời cho". Đứa con tinh thần của đạo diễn Lê Thanh Sơn hiện chỉ còn 1-2 suất chiếu tại một rạp ở TP.HCM, dự kiến sẽ rời rạp trong những ngày tới. Phim có Phương Anh Đào và Tuấn Trần đóng chính hiện đạt tổng doanh thu hơn 103 tỷ đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam.

"Báu vật trời cho" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn nửa tháng ra mắt, trở thành phim Việt thứ tư đạt cột mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026. Phim được đánh giá cho có nhiều yếu tố hợp với dịp Tết đến xuân về khi nói về tình cảm gia đình, có sự hài hước. Bên cạnh đó, bối cảnh miền biển hiện lên thơ mộng với nắng gió, dàn diễn viên sở hữu ngoại hình cuốn hút, diễn xuất chuyên nghiệp, tạo nên tổng thể vừa cảm xúc vừa đầy sức sống.

"Thỏ ơi!!" của Trấn Thành tiếp tục cho thấy sức bền đáng kể tại phòng vé Việt. Tính đến nay, bộ phim đạt tổng doanh thu hơn 449 tỷ đồng, giữ vị trí thứ 21 về doanh thu trong ngày trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam. Phim hiện có gần 30 suất chiếu/ngày tại các cụm rạp phần lớn ở Hà Nội và TP.HCM. Với doanh thu gần 450 tỷ đồng, "Thỏ ơi!!" đã không vượt qua thành tích của "Nhà bà Nữ" - cũng là một phim Tết khác của Trấn Thành. Những năm trước, Trấn Thành có 4 phim thành công phòng vé liên tiếp, lần lượt là "Bố già" (427 tỷ đồng), "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng), "Mai" (551 tỷ đồng) và "Bộ tứ báo thủ" (332 tỷ đồng).

"Thỏ ơi!!" cũng đang được công chiếu tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với tên gọi "Bunny". Tuần trước, đạo diễn Trấn Thành thông báo dự án đã cán mốc doanh thu 1 triệu USD (khoảng hơn 26 tỷ đồng) cho tuần chiếu đầu tiên các thị trường Mỹ, Canada và Âu Châu. "Trấn Thành một lần nữa thay mặt cho gia đình Thỏ cảm ơn tình yêu của quý khán giả khắp mọi nơi trên thế giới đã yêu thương, dành cho Thỏ sự đặc biệt này", anh bày tỏ.

"Thỏ ơi!!" cán mốc doanh thu 400 tỷ đồng sau 2 tuần khởi chiếu chính thức. Ra mắt vào mùng 1 Tết Nguyên đán, phim cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu chính thức, đạt 200 tỷ đồng sau 5 ngày khởi chiếu và thu về 300 tỷ đồng sau 9 ngày ra mắt. Đây cũng là tác phẩm có thành tích nổi bật nhất mùa phim Tết năm nay.