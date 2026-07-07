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Hé lộ những thước phim đầu tiên Tăng Thanh Hà đóng Hoàng hậu Nam Phương

Thứ Ba, 11:05, 07/07/2026
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VOV.VN - First trailer của Hoàng hậu cuối cùng hé lộ những hình ảnh đầu tiên về hành trình nhiều biến cố của Nam Phương Hoàng hậu do Tăng Thanh Hà thủ vai. Bộ phim lựa chọn khai thác những khoảng lặng phía sau danh vị, thay vì tái hiện toàn bộ cuộc đời các nhân vật lịch sử.

Sau khi công bố dự án cùng dàn diễn viên, ê-kíp phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng tiếp tục giới thiệu first trailer, hé lộ những hình ảnh đầu tiên về hành trình nhiều biến cố của Nam Phương Hoàng hậu. Với tagline "Một câu chuyện về Hoàng gia Việt Nam chưa từng được kể", bộ phim lựa chọn khai thác thế giới nội tâm của những con người phía sau danh vị, nơi tình yêu, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm đan xen trong những lựa chọn đầy day dứt.

 

Tại sự kiện công bố dự án diễn ra ở TP.HCM hôm 2/7, ê-kíp xác nhận Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, Ma Ran Đô vào vai vua Bảo Đại, NSƯT Diệu Đức hóa thân thành Thái hậu Từ Cung và Trâm Anh vào vai vũ nữ Lệ Hà.

First trailer mở ra bối cảnh sau khi vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu đã kết hôn, có ba người con. Theo ê-kíp, đây là giai đoạn "những rung động của tình yêu thuở ban đầu dần nhường chỗ cho áp lực của danh vị, trách nhiệm và những bê bối đang bủa vây Hoàng gia".

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Một phân cảnh trong first trailer Hoàng hậu cuối cùng.

Một trong những hình ảnh gây chú ý là sự đối lập giữa cảnh vua Bảo Đại vui vẻ bên nhân tình trong khi Nam Phương Hoàng hậu một mình chuyển dạ. Chi tiết này phần nào hé lộ những rạn nứt âm thầm phía sau vẻ hào nhoáng của Hoàng tộc, đồng thời đặt nền móng cho những xung đột được khai thác trong bộ phim.

Qua những lát cắt giàu cảm xúc, trailer khắc họa hành trình của Nam Phương khi vừa là người vợ, người mẹ, vừa là Hoàng hậu mang trên vai trách nhiệm gìn giữ danh dự Hoàng gia. Đồng hành cùng bà là những nhân vật có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời và số phận, gồm vua Bảo Đại, Thái hậu Từ Cung và vũ nữ Lệ Hà.

he lo nhung thuoc phim dau tien tang thanh ha dong hoang hau nam phuong hinh anh 2

Theo ê-kíp, Hoàng hậu cuối cùng không chỉ kể về một cuộc hôn nhân Hoàng gia mà còn đi sâu vào nỗi cô đơn của một người phụ nữ phía sau danh vị. Đằng sau những nghi lễ, khuôn phép và hào quang nơi Hoàng cung là những con người với yêu thương, tổn thương và những lựa chọn không hề dễ dàng.

Bên cạnh phần hình ảnh mang màu sắc điện ảnh, first trailer còn sử dụng giọng hát của Bùi Lan Hương để khắc họa thế giới nội tâm nhiều day dứt của Nam Phương, tạo nên bầu không khí trầm lắng và giàu cảm xúc.

Trailer cũng giới thiệu thêm nhiều gương mặt mới của bộ phim như Thân Thúy Hà trong vai chị Agnès, NSƯT Hữu Châu trong vai cậu Denis An, NSND Tạ Minh Tâm trong vai Tổng biên tập Tạp chí Vịt Đực, NSƯT Hồng Vân trong vai Đức Tiên Cung và Steven Nguyễn trong vai ký giả Hồ Đắc. Những nhân vật này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh nhiều tầng lớp về giai đoạn cuối triều Nguyễn.

Theo nhà sản xuất, bộ phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật nhưng "không hướng đến việc tái hiện toàn bộ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu hay các nhân vật lịch sử, mà lựa chọn đi sâu vào những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị". Thông qua câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm, ê-kíp mong muốn đưa khán giả đến gần hơn với những con người phía sau danh vị Hoàng đế và Hoàng hậu, "những con người cũng biết yêu, biết tổn thương và phải đưa ra những lựa chọn khó khăn trong cuộc đời mình".

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Trước đó, ngay từ khi công bố dàn diễn viên chính, Hoàng hậu cuối cùng đã trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Trong đó, việc Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu và Ma Ran Đô vào vai vua Bảo Đại nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Nhiều người cho rằng Tăng Thanh Hà sở hữu vẻ đẹp sang trọng, đài các, song ngoại hình chưa thực sự gợi nhớ đến Nam Phương Hoàng hậu - nhân vật lịch sử vẫn còn lưu giữ nhiều hình ảnh tư liệu. Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả bày tỏ sự tò mò về khả năng hóa thân của nữ diễn viên sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Hoàng hậu cuối cùng thuộc thể loại tâm lý, gia đình, lịch sử hư cấu, do Bảo Nhân và Namcito đồng đạo diễn. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 5/3/2027.

Hà Phương/VOV.VN
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