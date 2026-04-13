"Hẹn em ngày nhật thực" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu chính thức. Trước đó, phim có suất chiếu sớm từ từ 27-29/3. Với thành tích này, "Hẹn em ngày nhật thực" trở thành phim Việt thứ 7 đạt mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026, sau phim "Thiên đường máu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành, "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang, "Báu vật trời cho" của Lê Thanh Sơn, "Tài" của Mai Tài Phến và "Quỷ nhập tràng 2" của Pom Nguyễn.

Hiện tại, đứa con tinh thần của Lê Thiện Viễn vẫn giữ vị trí top 1 doanh thu trong ngày trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam.

"Hẹn em ngày nhật thực" lấy bối cảnh năm 1995, khi đang đứng trước một quyết định quan trọng của cuộc đời, Ân bất ngờ bị kéo trở lại quá khứ bởi những bức thư tình chưa từng trao tay. Hành trình tìm gặp Thiên - mối tình đầu từng khắc sâu trong tim - đưa cô về lại thôn xóm Trà Mây năm xưa, nơi những ký ức ngọt ngào xen lẫn tổn thương vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Trong khoảnh khắc định mệnh khi hai người bất ngờ chạm mặt, những bí mật bị che giấu suốt nhiều năm dần hé lộ, buộc Ân phải đối diện với sự thật và lựa chọn con đường cho riêng mình. Phim là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc về những điều chưa nói, về tình yêu vĩnh cửu và câu hỏi day dứt: nếu còn cơ hội, ta có dám tin vào trái tim mình một lần nữa?

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong phim "Hẹn em ngày nhật thực"

Phim ghi điểm với khán giả nhờ không gian hoài niệm đậm chất thập niên 1990, từ trang phục, lối sống đến khung cảnh làng quê yên bình. Những khung hình được trau chuốt theo hướng duy mỹ, mang màu sắc buồn lãng mạn nhưng không bi lụy, góp phần truyền tải trọn vẹn cảm xúc đến người xem.

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung giàu cảm xúc và bối cảnh hoài niệm, bộ phim còn tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội nhờ lựa chọn hình ảnh táo bạo của nữ chính. Khác hoàn toàn với hình ảnh lộng lẫy thường thấy của một hoa hậu, Đoàn Thiên Ân xuất hiện trên màn ảnh với gương mặt mộc 100%, gần như không sử dụng bất kỳ lớp trang điểm nào.