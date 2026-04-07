"Hẹn em ngày nhật thực" giữ ngôi vương phòng vé, phim có Jun Vũ doanh thu ảm đạm

Thứ Ba, 10:10, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phim "Hẹn em ngày nhật thực" đứng vị trí top 1 về doanh thu trong ngày sau 5 ngày khởi chiếu chính thức. Trong khi đó, phim "Song hỷ lâm nguy" ra mắt cùng thời điểm có doanh thu mở màn ảm đạm.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim "Hẹn em ngày nhật thực" tiếp tục đứng đầu phòng vé Việt về doanh thu trong ngày. Trong sáng 7/4, tác phẩm của đạo diễn Lê Thiện Viễn thu về hơn 1 tỷ đồng, với hơn 15.000 vé được bán ra trên hơn 3.000 suất chiếu. Tính đến sáng 7/4, bộ phim đạt tổng doanh thu hơn 67 tỷ đồng sau 5 ngày khởi chiếu chính thức. 

"Hẹn em ngày nhật thực" lấy bối cảnh năm 1995, khi đang đứng trước một quyết định quan trọng của cuộc đời, Ân bất ngờ bị kéo trở lại quá khứ bởi những bức thư tình chưa từng trao tay. Hành trình tìm gặp Thiên - mối tình đầu từng khắc sâu trong tim - đưa cô về lại thôn xóm Trà Mây năm xưa, nơi những ký ức ngọt ngào xen lẫn tổn thương vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong phim "Hẹn em ngày nhật thực"

Trong khoảnh khắc định mệnh khi hai người bất ngờ chạm mặt, những bí mật bị che giấu suốt nhiều năm dần hé lộ, buộc Ân phải đối diện với sự thật và lựa chọn con đường cho riêng mình. Phim là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc về những điều chưa nói, về tình yêu vĩnh cửu và câu hỏi day dứt: nếu còn cơ hội, ta có dám tin vào trái tim mình một lần nữa?

Cũng ra mắt vào cuối tuần qua là bộ phim "Song hỷ lâm nguy" của đạo diễn Vũ Hà, xếp vị trí thứ hai về doanh thu trong ngày. Trong sáng 7/4, phim có Jun Vũ đóng chính thu về gần 170 triệu đồng với hơn 2.600 vé được bán ra trên hơn 1.600 suất chiếu. Tác phẩm đạt tổng doanh thu gần 9 tỷ đồng sau 5 ngày khởi chiếu chính thức. Vừa ra mắt, "Song hỷ lâm nguy" đã đối mặt khó khăn ở phòng vé khi số lượng suất chiếu không cao (khoảng 1.500 suất chiếu/ngày), tốc độ bán vé cũng khá chậm. 

"Song hỷ lâm nguy" kể về hai lễ cưới, một sang trọng, xa hoa, một đạm bạc, dân dã, sẽ được tổ chức đối diện nhau. Rắc rối bắt đầu khi đội ngũ tổ chức của hai lễ cưới phát hiện ra danh sách khách mời của hai bên là giống nhau. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Dustin Nguyễn, Misthy, Jun Vũ, Đinh Y Nhung... 

Misthy trong phim "Song hỷ lâm nguy"

Sau khi ra mắt, phim được nhận xét có kịch bản thiếu sức hút, trong khi chiến dịch quảng bá cũng chưa tạo được hiệu ứng rõ ràng. Nếu không có sự bứt phá trong những ngày tới, phim có nguy cơ đối mặt với thua lỗ.

Đứng vị trí thứ ba về doanh thu trong ngày trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam là phim hoạt hình "Super Mario Thiên Hà". Phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 10,4 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam sau gần 1 tuần ra mắt chính thức. Tại thị trường quốc tế, phim thu về khoảng hơn 372 triệu USD trên toàn cầu ngay trong tuần đầu ra mắt. Trong sáng 7/4, "Super Mario Thiên Hà" thu về gần 90 triệu đồng với hơn 1.000 vé được bán ra trên hơn 1.200 suất chiếu.

Mai Trang/VOV.VN
"Super Mario Galaxy" đạt doanh thu mở màn khổng lồ 372 triệu USD trên toàn cầu
