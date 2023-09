Hwang Jung Eum lần đầu đóng vai ác, bị chê kém xa Kim So Yeon

Nối tiếp series "Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu" đình đám một thời trên VieON, biên kịch Kim Soon Ok tiếp tục hợp tác cùng đạo diễn Joo Dong Min cho ra mắt dự án "7 Escape: Cuộc chiến sinh tồn". Vừa lên sóng, phim lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các truyền thông và mạng xã hội. Hơn cả "Penthouse", "7 Escape" nhận phải nhiều phản ứng tiêu cực từ khán giả khi có các tình tiết lạm dụng trẻ em, âm mưu giết người, ngoại tình, bao nuôi “bé đường”, sinh con khi chưa đủ tuổi vị thành niên và bạo lực học đường. Bên cạnh đó, diễn xuất của Hwang Jung Eun và Jo Yoon Hee khi cố gắng hóa thân vào nhân vật phản diện, cũng gây trở ngại cho tổng thể mạch phim. Thử thách bản thân bằng việc thoát khỏi hình tượng ngây thơ trong sáng, dẫu vậy biểu cảm gương mặt, ánh mắt, đài từ và giọng điệu của hai ngôi sao chưa đủ thuyết phục người xem.

Hwang Jung Eun (phải) hắc hóa trong "7 Escape"

Mặt khác, Kim So Yeon, Hwang Jung Eum và Jo Yoon Hee đều có điểm chung đặc biệt khi tham gia vào dự án của biên kịch Kim Soon Ok. Được biết, “dì Trinh” Kim So Yeon trở lại màn ảnh với vai phản diện Cheon Seo Jin trong "Penthouse" sau khi kết hôn với Lee Sang Woo. Trong khi, hai ác nữ nhà "7 Escape" tái xuất màn ảnh sau khi trải qua những thay đổi lớn trong cuộc sống gia đình: Người đoàn tụ với chồng, người ly hôn chồng. Đồng thời, đây cũng là lần đầu họ đảm nhận một vai phản diện kể từ khi ra mắt.

Trong phim, Hwang Jung Eum vào vai Geum Ra Hee – CEO tài năng và tàn bạo của một công ty sản xuất phim truyền hình. Cô coi tiền bạc và thành công là những giá trị lớn nhất trong cuộc sống, đồng thời cũng là một người phụ nữ tự cho mình là đúng. Ra Hee tìm kiếm đứa con gái mà mình đã bỏ rơi 15 năm trước để thừa kế khối tài sản thừa kế khổng lồ từ gia đình nhà chồng. Jo Yoon Hee vào vai Go Myung Ji – giáo viên trường trung học. Cô tung ra những tin đồn kỳ lạ về học sinh khắp trường để tránh bị phát hiện chuyện ngoại tình với con trai hiệu trưởng.

Lần đầu thử sức với nhân vật phản diện, quyết tâm của Hwang Jung Eum và Jo Yoon Hee thật phi thường. Dẫu vậy, chiếc áo của kẻ phản diện dường như quá rộng đối với họ. Nhiều khán giả nhận xét về diễn xuất lúng túng của hai ngôi sao, mặc dù trước đây họ chưa bao giờ gây tranh cãi về diễn xuất của mình. Chưa dừng lại ở đó, truyền thông xứ Kim Chi còn so sánh Hwang Jung Eum, Jo Yoon Hee với Kim So Yeon của siêu phẩm "Penthouse". Bởi lẽ, họ muốn cả hai có thể thoát khỏi hình ảnh chính diện thuần khiết để có bước nhảy vọt như Kim So Yeon với vai Cheon Seo Jin.

Vai Geum Ra Hee của Hwang Jung Eum là một nhân vật quan trọng, có nhiều cảnh quay. Sau 2 tập phát sóng, khán giả ấn tượng với cảnh cô ta hành hung con gái ruột một cách vô nhân tính và rơi những giọt nước mắt giả tạo hòng đạt được tham vọng. Tuy nhiên, những hành động độc ác của Geum Ra Hee diễn ra liên tục, khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi lớn liệu bộ phim này có nhân văn.

Trong khi Jo Yoon Hee không có nhiều thời lượng xuất hiện trên màn ảnh. Do đó, cảnh cô đe dọa một học sinh khi bị phát hiện ngoại tình và cảnh bộc lộ bản chất tham lam với chiếc vòng tay kim cương chưa đủ sức tác động nhiều đến khán giả, để có thể coi là “ác nữ”.

Vai "ác nữ" Cheon Seo Jin của Kim So Yeon trong "Penthouse"

Được biết, "7 Escape" là bộ phim truyền hình kịch tính tiếp nối series "Penthouse" (ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất 29,2%), nhưng phản hồi từ người xem không còn tốt như trước. Lý do là ngoài nội dung tiêu cực, còn có rất nhiều yếu tố không thoải mái để xem, chẳng hạn như chuyện cặp kè bao nuôi giữa “bố đường, bé đường” và sinh con ở trường. Ngoài ra, tỷ suất người xem cũng ở mức 6%, thấp hơn tuần đầu của "Penthouse" mùa 1 với 9,2%.

Lý do "Penthouse" có thể đạt được tỷ suất người xem tăng dần là nhờ màn trình diễn đầy nhiệt huyết của các “nhân vật phản diện” như Uhm Ki Joon và Kim So Yeon. Trong hoàn cảnh không có nhân vật phản diện nào có khí chất như Kim So Yeon, diễn xuất của Hwang Jung Eum và Jo Yoon Hee dường như càng đáng thất vọng hơn.