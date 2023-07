Theo People, một nguồn tin thân cận với Johnny Depp cho biết, ngôi sao Cướp biển vùng Caribbean Johnny Depp sẵn sàng hợp tác với Disney một lần nữa, mặc dù trước đó có thông tin cho hay Johnny Depp đoạn tuyệt mối quan hệ hợp tác với Disney, sau vụ ly hôn tốn giấy mực với vợ cũ Amber Head vì nhà Chuột đã "bỏ rơi" nam tài tử.

"Mọi thứ đều có thể. Nếu đó là dự án phù hợp, anh ấy sẽ làm điều đó" - Nguồn tin cho biết.

Mặc dù nguồn tin không xác định liệu nam diễn viên có trở lại với một bộ phim Cướp biển khác hay không, nhưng theo tờ The New York Times, Disney "dường như đang mở rộng cánh cửa" để hợp tác trở lại với Johnny Depp.

Sự nghiệp của Depp đã có một bước thụt lùi trong những năm gần đây do các vấn đề pháp lý, bắt nguồn từ cuộc hôn nhân của anh với nữ diễn viên và ngôi sao Aquaman Amber Heard. Khép lại vụ kiện phỉ báng giữa Depp - Heard tháng 6/2023, có nhiều đồn đoán rằng Disney sẵn sàng rút hầu bao hàng triệu USD để làm lành với Depp. Thậm chí, The Sun còn khẳng định Depp đóng chính Cướp biển vùng Caribbean 6 với tên chính thức là A Day At Sea, đã bấm máy vào đầu tháng 2/2023 tại địa điểm bí mật ở Anh.

Trong khi đó, tờ Express đưa tin Disney tìm mọi cách tái hợp với Depp, thậm chí gửi quà tặng và đề nghị làm hòa. Món quà đi kèm thư xin lỗi. "Nội dung bức thư rất chân thành", tờ báo viết.

Johnny Depp đóng chính loạt Cướp biển vùng Caribbean trong 15 năm. Hành trình cuối cùng của thuyền trưởng Jack Sparrow trên con tàu Ngọc trai đen đã khép lại trong phần phim Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017). Theo Variety, người hâm mộ tha thiết mong Depp trở lại với vai biểu tượng. Năm ngoái, có hơn 800.000 người ký vào văn bản yêu cầu Disney đưa tài tử Hollywood quay về với loạt phim ăn khách.