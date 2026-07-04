Kết phim "Phía bên kia thành phố" gây tranh luận, khán giả “hóng” phần 2

Sau 26 tập phát sóng, Phía bên kia thành phố chính thức khép lại trên sóng VTV1. Tập cuối mang đến cái kết hóa giải những hiểu lầm kéo dài giữa các nhân vật, nhưng đồng thời cũng để lại nhiều cảm xúc trái chiều. Trong khi không ít khán giả xúc động vì tình bạn của Cương và Khuê cuối cùng được hàn gắn, nhiều người lại cho rằng bộ phim kết thúc quá nhanh, vẫn còn nhiều nút thắt chưa được giải quyết. Chính điều đó khiến mong muốn về một phần hai xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn.

Cái kết khép lại hiểu lầm nhưng vẫn để lại nhiều điều dang dở

Ở tập cuối, Tuyết Lan (Tú Quyên) quyết định đối diện với sự thật sau chuỗi ngày sống trong mặc cảm và thù hận. Được bố động viên, cô tìm gặp Cương (Võ Hoài Vũ) và Khuê (Thái Vũ) để nói rõ mọi chuyện.

Cuộc gặp diễn ra bên bờ sông - nơi từng gắn với nhiều kỷ niệm của nhóm bạn. Ban đầu, Cương từ chối lắng nghe bởi những tổn thương quá lớn mà mình phải chịu. Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của Khuê, Tuyết Lan tháo chiếc mặt nạ đã luôn che giấu gương mặt mình và thú nhận toàn bộ sự thật.

Cô thừa nhận sau khi đọc cuốn nhật ký của anh trai mới biết người từng bắt nạt Khuê thực chất là anh trai sinh đôi của mình, chứ không phải Cương hay Khuê như cô vẫn luôn nghĩ. Chính hiểu lầm ấy khiến Lan cố tình tạo ra hàng loạt tình huống để chia rẽ tình bạn giữa hai người.

Lời thú nhận của Tuyết Lan trở thành bước ngoặt giúp tình bạn giữa Cương và Khuê được hàn gắn

Lời thú nhận khiến Cương vô cùng tức giận. Với cậu, điều đau lòng nhất không chỉ là những hiểu lầm, mà còn là việc lòng tin bị phản bội. Trong khi đó, Khuê lại chọn cách tha thứ. Cậu khẳng định tình bạn giữa mình và Cương không dễ dàng bị phá vỡ chỉ vì những âm mưu từ người khác.

Sau tất cả, hai người bạn quyết định mở lòng với nhau, chấp nhận rằng sẽ cần thời gian để mọi thứ trở về như trước.

Ở tuyến nhân vật khác, Cương tiếp tục gặp rắc rối tại trường mới khi bị nhóm học sinh khác hành hung. Khuê xuất hiện bảo vệ bạn và cả hai cùng bị đưa lên công an. Sự việc vô tình trở thành cơ hội để mẹ Xuân (Huyền Sâm) và mẹ Phúc (Phùng Khánh Linh) hóa giải những hiểu lầm kéo dài suốt bộ phim, trở lại mối quan hệ thân thiết như trước.

Cương và Khuê hóa giải mọi hiểu lầm trong tập cuối Phía bên kia thành phố

Sau kỳ thi cuối cấp, hình ảnh Cương và Khuê cùng đạp xe trở lại "căn cứ địa" quen thuộc khép lại hành trình 26 tập phim. Không có những lời hứa hẹn lớn lao, chỉ còn hai người bạn hiểu rằng họ đã cùng nhau vượt qua biến cố lớn nhất tuổi học trò.

Thông điệp về tình bạn, sự tha thứ và việc dũng cảm đối diện với sự thật được bộ phim lựa chọn làm điểm kết. Tuy nhiên, chính sự nhẹ nhàng ấy cũng khiến nhiều khán giả cảm thấy câu chuyện vẫn còn dang dở.

Khán giả tiếc nuối, đồng loạt mong có phần hai

Ngay sau khi tập cuối lên sóng, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận bày tỏ sự tiếc nuối.

Nhiều người đánh giá đây là một trong những bộ phim học đường đáng xem nhất thời gian gần đây, đặc biệt nhờ nội dung gần gũi và diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên trẻ.

Một khán giả nhận xét: "Bộ phim rất hay cả về nội dung và diễn xuất của các diễn viên, đặc biệt là hai diễn viên trẻ đóng vai Cương và Khuê".

Không ít người cho biết đã nhiều lần rơi nước mắt trước tình bạn giữa hai nhân vật chính cũng như câu chuyện của hai gia đình.

Có khán giả chia sẻ: "Xem xong mà thấy tiếc nuối vì còn rất nhiều điều dở dang, hy vọng có phần 2 để có một cái kết hạnh phúc hơn".

Hay: "Không biết có phần 2 nữa không, đang xem hay lại hết".

Nhiều người thậm chí còn đề xuất hướng đi mới cho kịch bản: "Kịch bản này vẫn viết được phần 2 mấy bạn ra đời lập nghiệp rồi yêu đương các kiểu. Phim đang được khán giả nhiệt tình đón nhận, hy vọng sẽ có thêm phần 2 khi Cương, Khuê, Mai Hiên… đã trưởng thành. Tình thương mến thương thôi chứ không cần quá nhiều drama". Nhu cầu được xem một cái kết trọn vẹn, công bằng, nơi các nhân vật phản diện phải nhận bài học thích đáng chính là động lực lớn nhất khiến khán giả mong đợi sự trở lại của đoàn làm phim.

Bên cạnh sự yêu thích, cái kết cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Một bộ phận khán giả cho rằng tập cuối được xử lý hơi vội, chưa đủ thời lượng để giải quyết những mâu thuẫn đã được xây dựng suốt 26 tập. Một số nhân vật như Mai Hiên, Tuyết Lan, Tiến hay tuyến bố con Thái vẫn chưa có lời giải đủ thuyết phục.

Có ý kiến nhận xét bộ phim "đẩy cao trào rất cao nhưng kết thúc lại khá khiên cưỡng", trong khi người khác cho rằng nếu tuyến nhân vật phản diện phải nhận bài học rõ ràng hơn thì cái kết sẽ trọn vẹn.

Một bài viết được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội cũng chỉ ra ba điều khiến người xem tiếc nuối.

Đầu tiên là vai trò của nhà trường trong việc xử lý bạo lực học đường khá mờ nhạt. Theo ý kiến này, những mâu thuẫn giữa học sinh liên tục leo thang nhưng sự can thiệp của nhà trường chỉ xuất hiện khi hậu quả đã xảy ra.

Thứ hai là ranh giới giữa hành động tự vệ và gây hấn của nhân vật Cương chưa được làm rõ, dễ tạo nên nhiều cách hiểu khác nhau.

Cuối cùng là cái kết được cho là còn bỏ ngỏ nhiều nút thắt, khiến khán giả chưa thật sự thỏa mãn.

Dù vậy, ngay cả những người chưa hài lòng với kịch bản vẫn dành nhiều lời khen cho dàn diễn viên. Theo họ, chính diễn xuất chân thật đã giữ chân người xem đến tận tập cuối.

Vì sao Phía bên kia thành phố tạo được sức hút?

Không thể phủ nhận, dù còn những hạt sạn về kịch bản ở chặng cuối, Phía bên kia thành phố vẫn là một trong những dự án phim học đường thành công nhất trên sóng giờ vàng VTV1. Sức hút của bộ phim đến từ cách tiếp cận trực diện vào những vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng của đời sống giới trẻ hiện nay, từ bạo lực học đường, bạo lực mạng cho đến áp lực thành tích và khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ với con cái.

Tình bạn giữa Cương và Khuê trở thành điểm nhấn cảm xúc xuyên suốt 26 tập phim

Hình ảnh nhân vật Khuê, một "ngôi sao toán học" nhưng lại luôn cúi mặt, đeo tai nghe để trốn tránh sự cô lập và bạo lực mạng, đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem. Sự tương phản giữa một Khuê trầm lặng, đầy tổn thương và một Cương ngổ ngáo, bộc trực nhưng sống nghĩa khí, luôn sẵn sàng chịu đòn để bảo vệ bạn thân đã tạo nên một tình bạn đẹp, nương tựa vào nhau để cùng vượt qua áp lực trưởng thành. Bộ phim tạo được sự đồng cảm sâu sắc không chỉ với giới trẻ mà còn với cả những bậc phụ huynh và các thầy cô giáo cũ.

Bên cạnh nội dung thực tế, diễn xuất của dàn diễn viên trẻ chính là yếu tố cốt lõi giữ chân khán giả đến tận phút cuối cùng. Võ Hoài Vũ, con trai của NSƯT Võ Hoài Nam, ngay trong lần đầu đảm nhận vai nam chính đã ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng nét diễn phong trần, bụi bặm nhưng vô cùng giàu cảm xúc, gợi nhớ đến hình ảnh thời trẻ của người cha nổi tiếng.

Trong khi đó, Thái Vũ lại chinh phục người xem bằng sự hóa thân đầy chiều sâu, lột tả trọn vẹn sự cô độc và mặc cảm nội tâm của nhân vật Khuê thông qua những phân đoạn lấy đi nhiều nước mắt. Khán giả đồng tình khẳng định: "Dù kịch bản còn nhiều hạt sạn gây ức chế, nhưng phải ngả mũ thán phục trước dàn diễn viên! Ai cũng đã sống trọn vẹn với nhân vật. Từng ánh mắt, từng giọt nước mắt đều quá chân thật và chạm đến tận cùng cảm xúc của khán giả. Chính diễn xuất đã giữ chân khán giả đến tận tập cuối cùng".

Diễn xuất của Võ Hoài Vũ và Thái Vũ được nhiều khán giả đánh giá là điểm sáng của bộ phim

Việc nhiều người vẫn mong chờ một phần hai sau khi bộ phim khép lại phần nào cho thấy sức sống của các nhân vật cũng như sự đồng cảm mà câu chuyện đã tạo dựng trong suốt 26 tập phát sóng. Chính điều đó là minh chứng rõ nhất cho sức hút của Phía bên kia thành phố, bất chấp những ý kiến còn trái chiều về đoạn kết.