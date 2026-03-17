Không giới hạn tập 27: Hà Lê muốn quay lại với Kiên

Trong "Không giới hạn" tập 27, Diệu (Huyền Trang) nhắc nhở Lam Anh (Minh Trang) về mối quan hệ tình cảm với Kiên (Steven Nguyễn). Diệu nói Lam Anh là con gái của tướng Quân nên mọi chuyện trong cuộc sống của cô ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến bố. Cô khuyên Lam Anh đây chưa phải thời điểm thích hợp để bắt đầu mối quan hệ với Kiên vì nếu chuyện này vỡ lở ra, chưa biết "ai sẽ là người đứng ở đầu sóng ngọn gió".

Ở một diễn biến khác của "Không giới hạn" tập 27, Linh (Anh Đào) và Lợi (Tô Dũng) vô tình nhìn thấy Trang (Maya) và Phong (Trọng Trí) nói chuyện với nhau. Linh còn nghe thấy Trang nhắc đến Lam Anh, nhận ra Lam Anh là người trong mộng ngày xưa của Phong. Cô băn khoăn không biết có nên kể chuyện này cho Kiên hay không?

Cũng trong "Không giới hạn" tập 27, Hà Lê (Thùy Anh) sau khi chia tay Kiên 4 năm trước đã sang nước ngoài lấy chồng. Giờ đây, Hà Lê đã ly hôn và quay trở về nước. Với lý do vẫn còn tình cảm với Kiên, Hà Lê luôn chủ động hành động thân mật với Kiên. Tất nhiên vào thời điểm này mọi hình ảnh về Kiên đều đã được ghi lại.

"Không giới hạn" tập 27 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (17/3).