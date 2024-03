Kung Fu Panda 4 quy tụ dàn cast siêu hot của Hollywood

"Huyền thoại" Jack Black - Gấu Po

"Kung Fu Panda" sẽ không còn là "Kung Fu Panda" nếu thiếu đi Jack Black. Chính tài nghệ của Black đã thổi hồn vào nhân vật gấu Po, trở thành một “anh hùng” võ hiệp gần gũi, đáng yêu và tràn đầy cảm hứng. Cũng nhờ Black mà đội ngũ ekip đã gạt bỏ ý tưởng biến Po thành “kẻ học đòi đáng ghét”, cho cậu một bộ tính cách tốt đẹp và thú vị hơn hẳn.

Jack Black được xem là một trong những “huyền thoại” mảng phim hài kịch Hollywood. Sự nghiệp của anh bắt đầu từ đầu thập niên 90, khi anh còn là sinh viên và chỉ được đóng các vai hài nhỏ lẻ, thậm chí từng bị cắt sạch cảnh. Thế nhưng nhờ tài năng và sự tin tưởng từ đàn anh Tim Robbins (sao phim The Shawshank Redemptions), Black bắt đầu được lên vai chính. Anh chính thức ghi điểm nhờ phim School of Rock, mang về 1 đề cử Quả cầu vàng danh giá. Bên cạnh các vai hài, Black còn thể hiện tài năng ở các mảng phim khác (tiêu biểu như King Kong), lồng tiếng hoạt hình (Ice Age, "Kung Fu Panda"…), thậm chí còn chơi rock và sản xuất nhạc phim.

Dustin Hoffman - Sư phụ

Không chỉ đóng vai Sư phụ trong "Kung Fu Panda" mà ngoài đời, nam diễn viên Dustin Hoffman cũng được xem là “sư phụ” mà nhiều đàn em noi gương, học hỏi. Trong suốt quá trình làm nghề Dustin Hoffman đã thể hiện được tài năng và sự biến hóa khôn lường của mình trên màn ảnh, lúc đóng tội phạm, lúc lại thành người tự kỷ, thậm chí giả gái. Tài năng của Hoffman đã giúp ông mang về 2 tượng Oscar, 5 lần thắng Quả cầu vàng, 4 tượng BAFTA và 2 tượng Emmy.

Ngay cả tài tử gạo cội Robert de Niro cũng nhận xét Dustin Hoffman là “nam diễn viên với muôn vàn khuôn mặt” trên màn ảnh Hollywood. Trong "Kung Fu Panda" 4, Hoffman một lần nữa mang Sư phụ trở lại, thế nhưng lần này nhiều khả năng ông sẽ lùi về sau, để Po đảm đương việc cai quản Thung lũng Bình Yên. Có một điều thú vị là vào thời điểm mới tham gia phim, Hoffman thú nhận rằng ông từng… nghĩ sai về nhân vật của mình, tưởng rằng Sư phụ là gấu mèo trong khi trên thực tế nhân vật này lấy cảm hứng từ gấu trúc đỏ.

Bryan Cranston - Cha ruột của Po

Trước khi đến với thế giới "Kung Fu Panda", Bryan Cranston đã có sự nghiệp ấn tượng kéo dài hơn 4 thập kỷ. Cranston bắt đầu nổi danh toàn cầu khi đóng vai nam chính Walter White trong series xuất sắc bậc nhất mọi thời đại Breaking Bad. Vai diễn này đã giúp Cranston thắng 6 giải Emmy, 2 giải Quả cầu vàng và 3 giải Nghiệp đoàn Diễn viên màn ảnh. Ngoài ra, Cranston còn được đề cử Oscar và thắng 2 giải Tony ở mảng sân khấu, cho thấy tài năng toàn vẹn của ông.

Cranston tiếp tục thể hiện vai diễn Li - bố gấu của Po vốn đã xuất hiện từ phần 3 năm 2016. Po tìm lại được gia đình ruột của mình, trong đó bố Li đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy Po tìm thấy được sức mạnh tiềm ẩn của tình thân sâu bên trong mình.

Ian McShane - Báo Tai Lung

Ian McShane có thể được xem là một trong những ngôi sao “già gân” nổi tiếng bậc nhất Hollywood. Bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1960 cho đến nay, McShane đã bỏ túi hàng trăm dự án phim cũng như nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 1 tượng Quả cầu vàng và 2 lần được đề cử Emmy.

McShane gia nhập thế giới của "Kung Fu Panda" ngay từ phần đầu tiên vào năm 2008, được giao cho vai phản diện chính là báo tuyết Tai Lung. McShane đã thể hiện được tinh thần của Tai Lung, từ một học trò mẫu mực rồi dần dần nảy sinh lòng đố kỵ rồi “hắc hóa”. Bản lĩnh diễn xuất của McShane phối hợp nhịp nhàng với đàn em Jack Black, tạo nên cuộc đối đầu mãn nhãn. Giờ đây sau 16 năm, Tai Lung sẽ trở lại nhờ tài biến hóa của phản diện mới Tắc Kè Bông trong "Kung Fu Panda" 4, hứa hẹn tạo nên màn tái ngộ gay cấn cùng gấu Po.

Awkwafina - Cáo Zhen

Awkwafina là một trong những ngôi sao gốc Á được săn đón nhất màn ảnh Hollywood hiện nay. Nữ diễn viên sinh năm 1988 có tên thật là Nora Lum, ban đầu nổi tiếng với vai trò rapper cùng loạt hit “triệu view” trên YouTube. Cô lấn sân sang diễn xuất vào năm 2014 với dự án đầu tiên Girl Code. Awkwafina chỉ thật sự nổi tiếng khi tham gia 2 dự án vào năm 2018 là Ocean’s 8 và Crazy Rich Asians nhờ lối diễn hài hước, duyên dáng. Thế nhưng bất ngờ hơn nữa, Awkwafina đã chứng minh bản thân tài năng hơn chỉ là “mua vui” khi trở thành sao gốc Á đầu tiên thắng giải Quả cầu vàng nhờ The Farewell.

Sau chiến thắng lịch sử, Awkwafina được săn đón hơn, đặc biệt liên tục có những dự án lồng tiếng đặc sắc như The Angry Birds 2, Raya and the Last Dragon, The Bad Guys, Nàng Tiên Cá, … và giờ đây là "Kung Fu Panda" 4. Trong dự án mới nhất này, Awkwafina thể hiện nhân vật cô cáo Zhen - người được trông chờ là hậu bối cho ngôi Thần Long Đại Hiệp mà Po đang kiếm tìm.