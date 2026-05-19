Lần đầu đóng phim, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có khiến khán giả bất ngờ?

Thứ Ba, 09:57, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lần đầu thử sức với điện ảnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây bất ngờ khi đảm nhận vai Ông Mạnh trong phim tâm lý “Ốc mượn hồn” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Lần đầu lấn sân điện ảnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi đảm nhận vai Ông Mạnh trong phim tâm lý “Ốc mượn hồn” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Sau khi công bố dàn diễn viên gồm Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Yên Đan, Anh Phạm…, ê-kíp tiếp tục tạo bất ngờ khi mời “nhạc sĩ tạo hit” vào một vai diễn nặng ký.

Trong phim, Nguyễn Văn Chung vào vai Ông Mạnh, một tài phiệt nổi tiếng trên thương trường. Bên ngoài, ông là người đàn ông quyền lực, có thể dùng tiền để xoay chuyển nhiều thứ. Nhưng khi trở về với gia đình, Ông Mạnh lại là một người cha ấm áp, luôn dành sự yêu thương và bao bọc cho con gái Diễm Quỳnh, do Anh Phạm thủ vai.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu đóng phim điện ảnh

Vì muốn con gái được sống với đam mê nghệ thuật, Ông Mạnh âm thầm bỏ ra số tiền lớn để giúp Diễm Quỳnh có được vai diễn mơ ước. Điều đặc biệt là ông yêu cầu mọi chuyện phải được giữ kín, để con gái vẫn tin rằng mình được lựa chọn bằng chính năng lực. Chính sự yêu thương có phần lặng lẽ ấy khiến nhân vật Ông Mạnh trở nên nhiều cảm xúc hơn, không chỉ là một người cha giàu có mà còn là người luôn muốn bảo vệ sự hồn nhiên của con.

Tuyến tình cảm cha con giữa Ông Mạnh và Diễm Quỳnh được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm chạm cảm xúc của “Ốc mượn hồn”. Đằng sau sự hậu thuẫn quyền lực là những giằng xé rất đời: yêu thương nhưng không muốn con tổn thương, bảo vệ nhưng cũng sợ tình yêu của mình trở thành chiếc bóng quá lớn.

Để thuyết phục Nguyễn Văn Chung nhận vai, nhà sản xuất đã mất không ít thời gian. Trước nay, anh quen thuộc với khán giả qua những ca khúc như “Nhật ký của mẹ”, “Chiếc khăn gió ấm”, “Mùa đông không lạnh”, các sáng tác thiếu nhi và gần đây là “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Vì vậy, việc bước lên màn ảnh rộng trong vai một tài phiệt là quyết định khá bất ngờ.

Nguyễn Văn Chung cho biết ban đầu anh từng từ chối vì diễn xuất không phải thế mạnh. Tuy nhiên, chiều sâu của nhân vật và câu chuyện tình cha con trong kịch bản đã khiến anh thay đổi suy nghĩ. Nam nhạc sĩ muốn mang cảm xúc thật của một người cha ngoài đời vào vai diễn, để Ông Mạnh không chỉ có vẻ ngoài quyền lực mà còn có sự mềm mại, chân thành bên trong.

Diễn viên Anh Phạm cũng dành nhiều lời khen cho “người cha màn ảnh” của mình. Cô cho biết Nguyễn Văn Chung bắt nhịp nhanh, diễn xuất tình cảm và luôn tạo cảm giác dễ chịu cho bạn diễn. Ngoài đời, anh là người vui tính, gần gũi và rất hướng về gia đình. Nữ diễn viên kể có lần dù đang bận trên trường quay, Nguyễn Văn Chung vẫn tranh thủ gọi điện đặt gà cho con trai ở nhà, một chi tiết nhỏ nhưng khiến ê-kíp cảm nhận rõ sự ấm áp của anh.

Với “Ốc mượn hồn”, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tiếp tục theo đuổi cách kể chuyện giàu tâm lý, khai thác những vỏ bọc cảm xúc, tình thân và hành trình tìm lại bản ngã của mỗi nhân vật. Việc lựa chọn Nguyễn Văn Chung cho một vai diễn quan trọng cũng cho thấy sự mạnh dạn của ê-kíp trong việc tìm kiếm những gương mặt mới mẻ cho điện ảnh.

Không chỉ gây chú ý với vai diễn đầu tay, Nguyễn Văn Chung còn xác nhận tham gia “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa 2. Điều này khiến hình ảnh của anh trong năm 2026 trở nên sôi động hơn khi không chỉ đứng sau các bản hit, anh còn bước ra trước khán giả ở cả điện ảnh lẫn sân khấu truyền hình thực tế.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Nguyễn Văn Chung Ốc mượn hồn Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Chung đóng phim Nguyễn Văn Chung lấn sân điện ảnh phim Ốc mượn hồn đạo diễn Đinh Tuấn Vũ Anh Phạm Ông Mạnh Quốc Trường Tiểu Vy nhạc sĩ tạo hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trao tặng 300 ca khúc thiếu nhi cho Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)

VOV.VN - Chiều 30/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), trong chương trình ra mắt ấn phẩm Viết tiếp câu chuyện Hòa bình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chính thức trao tặng 300 ca khúc thiếu nhi cho Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Tùng Dương thổi bùng cảm xúc trong bản hit tỷ views của Nguyễn Văn Chung

VOV.VN - Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ca sĩ Tùng Dương ra mắt MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Với giọng hát nội lực, bản phối Epic Rock hùng tráng và hình ảnh điện ảnh, anh tái hiện khí thế sử thi, truyền tải thông điệp trân quý giá trị hòa bình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết “Nguyện thề vì bình yên” chỉ trong 72 giờ

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), hướng tới 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh chính thức ra mắt MV “Nguyện thề vì bình yên”, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Âm nhạc của trách nhiệm và yêu thương

VOV.VN - Nguyễn Văn Chung là một nhạc sĩ tài hoa với nhiều bản hit, nhiều thể loại âm nhạc đều ghi dấu ấn rất riêng, từ tình ca, đến thiếu nhi, rồi các dự án vì cộng đồng… Có thể nói, âm nhạc của anh đang bước sang một hành trình mới – hành trình của trách nhiệm xã hội và yêu thương.

