Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

Thứ Ba, 20:18, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi công bố 10 gương mặt đầu tiên và tạo hiệu ứng mạnh trên truyền thông, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục tung ra 5 cái tên tiếp theo là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Hà An Huy, Tùng Mint và Hoàng Rob.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất trong đợt công bố lần này. Với 17 năm hoạt động âm nhạc, anh được biết đến là tác giả của hơn 300 ca khúc thiếu nhi và sở hữu loạt bài hát quen thuộc với khán giả đại chúng như “Nhật ký của mẹ”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Bên cạnh những thành tựu đã được ghi nhận như Giải thưởng Cống hiến hay WeChoice Awards, việc anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 được xem là một bước chuyển đáng chú ý. Lần này, Nguyễn Văn Chung không chỉ đứng sau vai trò sáng tác mà quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở các kỹ năng như ca hát, nhảy múa và trình diễn sân khấu. Anh chia sẻ sự lo lắng khi có thể trở thành “cục tạ” cho các thành viên khác, nhưng vẫn coi đây là hành trình học hỏi đáng giá. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Ở thế hệ nghệ sĩ trẻ, Hà An Huy là đại diện tiêu biểu của Gen Z. Anh từng giành Quán quân Big Song Big Deal 2022 và Quán quân Vietnam Idol 2023. Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, Hà An Huy còn tham gia sáng tác và sản xuất âm nhạc, thể hiện tư duy đa nhiệm trong nghệ thuật. Đến với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, anh mang theo tâm thế của một nghệ sĩ trẻ muốn học hỏi và kết nối với các đàn anh. Sự linh hoạt trong phong cách cùng khả năng xử lý sân khấu được kỳ vọng sẽ giúp anh tạo dấu ấn riêng. 

Hà An Huy

Vương Anh Tú cũng góp mặt trong đội hình mới. Được xem là “hoàng tử ballad” của làng nhạc Việt, anh đã có hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn với nhiều ca khúc triệu view, trong đó có “Giúp anh trả lời những câu hỏi”. Anh từng nhận danh hiệu Nhạc sĩ được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh, khẳng định vị trí vững chắc trong giới sáng tác. Khi tham gia chương trình, Vương Anh Tú không chỉ mang theo những giai điệu quen thuộc mà còn dự định giới thiệu một sáng tác hoàn toàn mới với đề tài chưa từng khai thác. Đây được xem là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi ở vòng trình diễn cá nhân. 

Vương Anh Tú

Tùng Mint là một màu sắc khác biệt trong dàn nghệ sĩ lần này. Xuất phát điểm là một B-Boy đời đầu, anh từng giành Quán quân Phái Mạnh Việt 2015 và sau đó phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực diễn xuất với các dự án hành động như “Hùng Long Phong Bá”. Với nền tảng hip-hop và phong cách biểu diễn mạnh mẽ, Tùng Mint cho biết đây là dịp để anh trở lại với bản ngã nghệ thuật và thể hiện những kỹ năng chưa từng công bố. Anh hứa hẹn mang đến những phần trình diễn giàu năng lượng và đậm chất đường phố. 

Tùng Mint
Hoàng Rob

Gương mặt cuối cùng trong nhóm công bố là nghệ sĩ violin Hoàng Rob. Anh được biết đến là nghệ sĩ nhạc cụ tiên phong với hơn một thập kỷ hoạt động, từng biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn như APEC và các live concert cá nhân. Hoàng Rob cũng là nghệ sĩ nhạc cụ hiếm hoi từng giành Giải thưởng Cống hiến. Đáng chú ý, tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, anh tiết lộ sẽ thử sức với việc… hát, thay vì chỉ trình diễn violin như trước đây. Đây là sự thay đổi lớn trong hành trình nghệ thuật của anh và cũng là yếu tố khiến khán giả tò mò.

Hà Phương/VOV.VN
