LHP Cannes 2023: Phim của Trần Anh Hùng tranh giải Cành Cọ Vàng

Lấy bối cảnh thế giới ẩm thực Pháp năm 1885, "La Passion de Dodin Bouffant" của đạo diễn Trần Anh Hùng kể về chuyên tình giữa đầu bếp Eugenie (Juliette Binoche) và vị khách sành ăn Dodin Bouffat (Benoit Magimel). Tình cảm của hai người tiến triển tốt, góp phần ươm mầm cho những món ăn ngon gây ấn tượng với các đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới.

Phim của đạo diễn Trần Anh Hùng sẽ tranh giải Cành Cọ Vàng với nhiều nhà làm phim gạo cội như Aki Kaurismaki (Fallen Leaves), Wes Anderson (Asteroid City), Hiokazu Kore-eda (Monster), Todd Haynes (May December).

LHP Cannes thường vướng phải chỉ trích do thiếu vắng những gương mặt mới mẻ và không có được sự đa dạng như các liên hoan phim khác. Tuy nhiên, năm nay Cannes đã có nhiều tiến bộ khi danh sách các phim được công chiếu có đến 6 tác phẩm của các đạo diễn nữ bao gồm "La Chimera" của Alice Rohrwacher, "Club Zero" của Jessica Hausner, "Last Summer" của Breillat, "Anatomie d'une chute" của Justine Triet, "Banel et Adama" của Ramata-Toulaye Sy và phim tài liệu "Olfa’s Daughters" của Kaouther Ben Hania. Trong đó, chỉ có Ramata-Toulaye Sy và Ben Hania là những cái tên mới gia nhập cuộc đua.

LHP lần này cũng có sự xuất hiện của một loạt các tác phẩm mang đậm chất Ý từ Nanni Moretti với "The Sun of the Future", Marco Bellocchio "Rapito". Đặc biệt là Rohrwacher, người từng giành giải Ban giám khảo cho "The Wonders" và giải Kịch bản xuất sắc nhất với "Happy As Lazzaro". Wenders, chủ nhân giải Cành cọ vàng cho bộ phim "Paris, Texas" cũng đã trở lại đường đua với "Perfect Days", một trong hai bộ phim ông sẽ trình chiếu tại Cannes.

Thierry Frémaux, giám đốc LHP Cannes, cho biết sự hiện diện hiếm hoi của hai bộ phim tài liệu trong cuộc cạnh tranh phản ánh sự trở lại của họ tại các phòng vé. Mới đây, dòng phim tài liệu cũng đã giành được nhiều giải thưởng hàng đầu, chẳng hạn như "On the Adamant" của Nicolas Philibert tại LHP Berlin và "All the Beauty and the Blood" của Laura Poitras tại LHP Venice.

Bên ngoài khuôn khổ cạnh tranh trọng tâm, hạng mục Un Certain Regard của Cannes sẽ giới thiệu một loạt các đạo diễn mới nổi từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có các bộ phim từ châu Phi và một tác phẩm từ Mông Cổ với tựa đề "If Only I Could Hibernate" của Zoljargal Purdash. Hạng mục này sẽ mở đầu với bộ phim Pháp "Le Règne Animal" của Thomas Cailley, cái tên quen thuộc của giải thưởng César.

Trong những tuần gần đây, liên hoan phim đã thu hút công chúng bằng những thông báo giật gân như: Scorsese quay trở lại Croisette với "Killers of the Flower Moon", 38 năm sau khi ông giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Steve McQueen cũng sẽ trở lại Cannes với tác phẩm "Occupied City", một bộ phim về Amsterdam trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng. McQueen trước đây đã giành được Máy quay vàng, giải thưởng dành cho phim đầu tay xuất sắc của một đạo diễn trẻ, với "Hunger".

"Chúng tôi đã xem xét hơn 2000 bộ phim. Con số này đã phản ánh tình hình điện ảnh thế giới và khát vọng làm phim ở khắp mọi nơi", Fremaux phát biểu tại họp báo khai mạc liên hoan phim. Ông cũng cho biết các tác phẩm được gửi về dự thi năm nay đã đa dạng hơn về mặt địa lý so với những năm trước.

Giám đốc liên hoan phim cũng thông báo rằng Danh sách lựa chọn chính thức vẫn đang mở, nhiều bộ phim dự kiến sẽ được công chiếu trong những ngày tới. Một số tác phẩm được đồn có khả năng xuất hiện tại liên hoan phim bao gồm tác phẩm mới "Les Indesirables" của Ladj Ly và "Poor Things" của Yorgos Lanthimos.

Cannes 2023 cũng sẽ đón một làn sóng các bộ phim Hollywood, dẫn đầu là Anderson và bộ phim "Asteroid City", (Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tilda Swinton), Haynes với "May December" (Natalie Portman, Julianne Moore) và "Idol" của đài HBO, một bộ phim do The Weeknd sản xuất kết hợp với đạo diễn Sam Levinson. Các dự án đáng chú ý khác bao gồm bộ phim chính kịch lịch sử kinh dị "Firebrand" của Karim Annouz (Alicia Vikander, Jude Law) và "The Zone of Interest" của Jonathan Glazer, chuyển thể từ tiểu thuyết Martin Amis. Ken Loach, đạo diễn được cho là thành công nhất trong lịch sử Cannes, với hơn mười tác phẩm được công chiếu tại đây và hai giải Cành cọ vàng, cũng sẽ trở lại cùng "The Old Oak".

"Killers of the Flower Moon" của Scorsese, một bộ phim lịch sử với số vốn đầu tư gần 200 triệu USD sẽ nằm ngoài cuộc đua giành giải. Frémaux cho biết ông đã cố gắng và thất bại khi thuyết phục Scorsese tranh cử cho giải Cành cọ vàng nhưng vị giám đốc LHP Cannes vẫn chưa từ bỏ hy vọng. "Killers of the Flower Moon" là tác phẩm được mong chờ nhất tại liên hoan phim lần này khi sở hữu dàn diễn viên chất lượng bao gồm Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons và Brendan Fraser cùng với tân binh Lily Gladstone.

Như đã công bố trước đó, liên hoan phim sẽ khai mạc với bộ phim chính kịch lịch sử "Janne du Barry" của đạo diễn Maiwen do Johnny Depp thủ vai. Rubén Östlund, đạo diễn người Thụy Điển đã giành giải Cành cọ vàng hai lần cho "The Square" và "Triangle of Sadness", sẽ chủ trì sự kiện lần này./.